La Natividad-La Dolfina es el mejor equipo de todos: le ganó a Sol de Agosto 20-6

La Natividad-La Dolfina es el mejor equipo de todos, en los papeles y sobre el césped. Sobran las demostraciones, las evidencias. No hay discusión al respecto. Lo indica su hándicap ideal: 40 goles, y lo demuestra su juego, cada vez que sale a la cancha en el 132° Campeonato Argentino Abierto. En el debut venció por once goles de diferencia a La Zeta Kazak (22-11), luego derrotó por doce a Los Machitos-El Refugio (18-6) y este lunes le ganó por catorce a Sol de Agosto (20-6).

Es el mejor equipo, hasta ahora, por supuesto. Un dream team al que aún le quedan dos complejos exámenes, para ellos y mucho más para los adversarios. Los últimos y más importantes exámenes del año, que ratificarían la notable superioridad demostrada hasta ahora: el del sábado 29, por el primer puesto de la zona A, ante UAE Polo, y si sale victorioso de allí, vendrá luego el definitivo, la final del Abierto del sábado 6 de diciembre, por la Triple Corona y la gloria eterna del cuarteto familiar y, especialmente, para una leyenda del polo mundial: Adolfito Cambiaso.

Buenos Aires 24nov2025. Abierto Argentino de Polo, Palermo 7ta fecha. La Natividad-La Dolfina vs. Sol de Agosto Rodrigo Néspolo

A una fecha del cierre de la fase de grupos, los Castagnola y los Cambiaso ya estaban posicionados para decidir el pase a la final del Argentino Abierto contra UAE Polo. Es decir que cruce ante Sol de Agosto, carecía de real trascendencia. Incluso el tío, su hijo y sus sobrinos, podían darse el lujo de perder en partido que nada hubiese cambiado en sus planes de levantar la copa. Sin embargo, ninguno de ellos admite perder a nada.

La competitividad es una condición muy presente en sus genes, y es, precisamente, ese rasgo de la personalidad el que le permite a Adolfito, a los 50 años, mantener la vigencia en el máximo nivel mundial, y moverse a la par de los tres monstruos que lo rodean y a quienes doble en edad: Jeta, Barto y Poroto.

Lo mejor del partido

Regando la cancha con actitud ganadora, siendo implacable y riguroso, y a la vez, jugando con naturalidad, sin esfuerzos, el equipo de Cañuelas enfrentó a la organización de la familia de Narváez, como si la vida le fuese detrás de ese resultado. Y ganaron sin sobresaltos, como se preveía, imprimiendo su sello de calidad, con autoridad, contundencia, velocidad, plasticidad, goles… Muchos goles y para todos los gustos.

El primer chukker concluyó 5-0 a favor del ganador y este no aflojó un ápice. No perdió concentración. Siguió enchufado, peleando con ahínco cada pelota, buscando siempre la mejor alternativa para atacar y marcar goles. Tanta seriedad en el planteo, en la ejecución de la idea y la pronta definición, le quitaron emotividad al encuentro. A poco de comenzar a rodar la pelota ya se conocía al ganador de la tarde. Pero el espectáculo no decayó nunca, el alto nivel de La Natividad-La Dolfina, mantuvo atrapada a la gran cantidad de público que asistió a Palermo en el último fin de semana de acceso gratuito. Y eso habla del compromiso del dream team con el espectáculo y del respeto hacia el oponente.

La Natividad-La Dolfina es el mejor de todos. Ganó los dos torneos previos y está a dos pasos de ganar el tercero y llevarse la gloria eterna, el objetivo por el cual se unieron los Cambiaso y los Castagnola: ganar, ganar todo. Por ese gen competitivo que llevan en la sangre.

Las formaciones

La Natividad-La Dolfina 20 vs. Sol de Agosto 6

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Sol de Agosto: Facundo Sola, 8; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 32.

Progresión: La Natividad-La Dolfina: 5-0, 6-2, 8-3, 11-4, 13-5, 15-5, 18-5 y 20-6.

Goleadores de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 7 (2 de penal y 1 córner); A. Cambiaso (n.), 7 (1 de penal); A. Cambiaso (h.), 1; y B. Castagnola (h.), 4, y 1 de Penal 1. De Sol de Agosto: Panelo, 5 (4 de penal), y Zubía, 1.

Jueces: Martín Aguerre y Guillermo Villanueva (h.).

Árbitro: Rafael Silva.

Cancha: N° 1 del Campo Argentino de Polo.