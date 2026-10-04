La Natividad-La Dolfina venció a La Hache y es bicampeón del Abierto de Hurlingham de polo

La Natividad-La Dolfina es un equipo nuevo en la historia sesquicentenaria del polo argentino, pero pocos dominaron tanto su tiempo como esta fusión de cracks. Desde que nació, nunca perdió, y con su 16º triunfo conquistó el torneo del club que organizó este deporte en el país. El Abierto de Hurlingham Club vio campeones por segundo año a los Cambiaso y los Castagnola, en una final en la que, desde que se despegaron en el tercero de los ocho chukkers, ya no vieron en serio riesgo su nueva conquista en la Triple Corona.

Los cuatro fantásticos de Cañuelas se impusieron por XX a XX a un equipo promisorio pero en plena formación, La Hache, que presentó más batalla que juego y algún chukker, aislado, insuficiente, de supremacía. Peleado con la bocha, el conjunto blanco intentó más que lo que consiguió, y La Natividad-La Dolfina nunca está peleado con la bocha. Puede desconectarse un rato, y hasta buena parte de un partido, pero para doblegarlo hay que estar a l00%. O más.

Camilo Castagnola en velocidad, escoltado por 'Poroto' Cambiaso y perseguido por Tomás Panelo; el delantero de La Natividad-La Dolfina fue el máximo anotador de la definición, con 8 tantos. Fabián Marelli

En un día común el conjunto azul y verde es demasiado bueno para el resto, y en la final de Hurlingham lo evidenció una vez más. Es un placer ver a los Castagnola pegarle larguísimo a la bocha, a ‘Poroto’ Cambiaso maniobrar entre varios y salir airoso, a su padre hacer algún gol de los de la no tan vieja época. Por ahora, el único rival que lo asustó fue el más calificado, Ellerstina-Indios Chapaleufú, en una semifinal de Hurlingham 2025 al exigirle un chukker suplementario (13-12); a diferencia de lo que pasaba con el La Dolfina monopólico de la segunda década del siglo, los hermanos-primos-tío-sobrinos de Cañuelas no tienen por ahora un adversario que amenace peligrosamente su invicto.

El podio albergó una vez más la ceremonia de los sacos puestos a los campeones, corolario de un Abierto de Hurlingham que vio otro recorrido triunfal del gran equipo de este tiempo. El que, por los 51 años de Adolfo Cambiaso, no debería durar mucho como alineación, pero que en este lapso que comparten los cuatro parientes en la cancha arrasa, ya con una Triple Corona en el currículum y una, la actual, que lo tiene ahora como único candidato.

Este martes, cuando comience el Abierto de Tortugas, los demás tendrán una nueva oportunidad. Pero deberán dar un salto enorme. La Natividad-La Dolfina, hasta cuando no se luce tanto, es demasiado bueno para el resto. Su rival es la historia. Quizás por eso Hurlingham, casi la cuna de todo esto, le pertenece.

Síntesis de La Natividad-La Dolfina vs. La Hache