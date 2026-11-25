El ojo avezado que atraviese los portones de Libertador y recorra el predio de Palermo advertirá una atmósfera distinta. Los cambios –por ahora– son sutiles. Lo más llamativo es una estética más cuidada. Se percibe en la uniformidad cromática, en el diseño elegante de los stands y en un lujoso complejo gastronómico montado en el skybox de la cancha 2, que se extiende hasta el corredor central. El verde domina la escena: el césped de ambas canchas, las tribunas y ahora también la cartelería, con la única excepción del naranja del sponsor principal que resalta por contraste sin desentonar. El rediseño no es antojadizo, sino que responde a la nueva visión que le imprimió Tennium, la empresa que ganó la licitación para operar el Campeonato Argentino Abierto.

“Queremos llevar Palermo a otro nivel, la experiencia integral en 360 grados no está explotada al máximo”, sintetiza Martín Hughes, socio y director ejecutivo de la compañía, fundada en Dubái y con casa matriz en Barcelona. Tras consolidarse en la operación de torneos de tenis como el ATP de Buenos Aires, el ATP 500 de Hamburgo y el Conde de Godó, y de citas ecuestres como el CSIO también de Barcelona, Tennium se alió con la Asociación Argentina de Polo (AAP) para potenciar el certamen insigne del polo mundial y toda la Triple Corona.

"Ojalá tuviéramos un vínculo a diez años para desplegar un plan de obras bien agresivo", anhela Hughes Santiago Filipuzzi

El acuerdo se firmó recién en agosto, por lo que el margen de trabajo fue acotado. Aun así, la ambición de Tennium es explotar todo el potencial de Palermo, un torneo que históricamente se miró en el espejo de Wimbledon sin conseguir reflejarse en él. Hughes avizora ese horizonte e incluso proyecta exportar el modelo —algo que varios intentaron infructuosamente en el pasado—, pero advierte al mismo tiempo sobre los límites institucionales que actúan como lastre. “Ojalá tuviéramos un vínculo a diez años para desplegar un plan de obras bien agresivo”, dice en diálogo con LA NACION, desde la mismísima oficina del presidente de la AAP.

Uruguayo de nacimiento, pero ciudadano del mundo tras veinte años en el área de marketing de British American Tobacco, busca trasladar al polo el know-how que Tennium impuso en el tenis y otros deportes de elite: “No te podés transformar en Wimbledon de un día para el otro, pero no tengo dudas de que vamos a estar ahí porque tienen todo”.

–¿Qué es Tennium y a qué se dedica?

–Somos una empresa que adquiere, posee y opera torneos deportivos, a veces propios, y en otros casos por encargo de terceros, buscando eventos cada vez más premium para ofrecer adentro una experiencia de máxima calidad en la ejecución. No nos metemos en el aspecto deportivo ni armamos los calendarios, sino en todo lo que rodea a la competencia: la experiencia del público, del jugador, de las marcas, del mundo corporativo y del periodismo, además del manejo de la comunicación. En el último año organizamos 13 o 14 torneos alrededor del mundo: certámenes ATP 250 y 500 como Hamburgo, el Conde de Godó en Barcelona, Bruselas y Buenos Aires, más siete torneos femeninos en Sudamérica. También colaboramos con el Real Club de Polo de Barcelona y organizamos el CSIO, el concurso mundial de salto ecuestre que se hace allá, siempre con el foco puesto en elevar esos pilares. Fue fundada en Dubái porque el socio fundador tenía allí su base de operaciones, y luego abrimos la primera oficina comercial y casa matriz en Barcelona, donde estuve los primeros años. A medida que sumamos proyectos se internacionalizó con oficinas en Bélgica, la Argentina, Alemania y Emiratos Árabes.

La estética uniforme, uno de los cambios sutiles que empiezan a transformar la cara del Campo Argentino de Polo

–¿Por qué se interesaron en el polo y puntualmente en el Abierto de Palermo?

–Porque reúne todo lo que buscamos y sentimos que tenemos la estructura, la experiencia y el equipo para llevarlo a otro nivel. Al hacer un diagnóstico, vimos que cuentan con el mejor polo del mundo y una muy buena infraestructura, pero la experiencia integral en 360 grados no estaba explotada al máximo: ni el público, ni los jugadores, ni la prensa ni las marcas recibían todo lo que necesitaban, y faltaba hospitalidad. Siempre comparo este producto espectacular con un anillo de Tiffany metido en una bolsita de plástico, cuando debería presentarse en su caja turquesa, con un moño dorado. Nosotros venimos a armarle esa caja alrededor. Por eso nuestro negocio no fue solo participar en los derechos de Palermo, sino transformar lo necesario en los próximos años para que esto se sostenga y crezca.

–¿Cuál fue el diagnóstico que hicieron al llegar?

–El diagnóstico fue simple: vimos que estaba todo muchísimo más concentrado en lo que pasa dentro de la cancha que del otro lado de las tablas. Estaba concentrado en los caballos, los jugadores, que se juegue la fecha, el calendario, el desarrollo. Está bien y funciona bien, y de hecho no me meto a opinar en nada de eso, sería un atrevido. Pero saliendo de la tabla, ya vimos una cantidad de cosas y empezamos con el jugador.

–Desde la gestión de Miguel Novillo Astrada se empezó a mirar más el afuera con propuestas como el after polo para atraer más público. ¿Creen que esto es insuficiente?

–Pero el after polo es un producto en sí mismo, está muy desconectado todavía del polo. Lo más cerca que hay saliendo de la tabla es el área de jugadores, y lo segundo más cerca que está de la tabla es el área de los petiseros. Ahí hay que mirar: ¿tiene el jugador todas las comodidades que necesita para entrenar, para precalentar, para tomar, para comer, para el entretiempo en el partido, para el final del partido? Eso hay que dárselo. El jugador contento es una cosa, y el jugador enojado es otra. Hay limitaciones, pero hay que mirar y escuchar cada uno de esos requerimientos. Y al lado de eso están los petiseros, después está la prensa, después el público. Hay un mundo corporativo que también tiene una necesidad de invitar a sus clientes, de poder tener charlas de negocios. Hoy nosotros sacamos unos 30 palcos más o menos a la venta y no queda ni uno. Por último están las marcas, que ya no quieren solamente participar con presencia en el campo de juego, sino que necesitan tener un poco más de difusión en las redes, en las plataformas, generar contenido. Es todo una cantidad de engranajes que tienen que estar juntos y no sé si estaban en la administración anterior o no, pero cuando salimos a explicarlo y a contarlo nos han abierto los brazos cada uno de estos pilares. Es el primer año y tuvimos poquito tiempo, pero todos nos están dando un año de crédito al menos.

–En las primeras fechas cuesta convocar público y el año pasado hubo entrada gratuita, pero este año volvieron a cobrar. ¿Cuál es su política al respecto?

–Cualquier producto que busque superarse y pagar sus cuentas necesita recaudar, y tampoco es justo que una semifinal y una final subsidien las nueve fechas previas. Nunca fui a un concierto ni a un partido de fútbol gratis. Es una costumbre que hay que cambiar de a poco porque desvaloriza el espectáculo: si regalás perfumes, la gente piensa que el perfume no es bueno. Pusimos una entrada muy accesible, de 10.000 pesos, para ver el mejor polo del mundo; haber pagado ese ticket ya genera un compromiso de asistir en lugar de tomarlo como un plan descartable de fin de semana. Sabemos que el contexto económico y las primeras jornadas no son fáciles, y de hecho hay sponsors que ofrecen sus propios descuentos e invitaciones, pero nosotros como organizadores debemos cuidar el valor del producto.

Hughes aspira a exportar el modelo Palermo: "Es la locomotora de un tren al que se le pueden enganchar varios vagones" Santiago Filipuzzi

–Históricamente el público general percibe al polo como algo exclusivo e inaccesible, y quizás ni se fija en el precio de las entradas. ¿Cómo se revierte eso para atraer más gente al comienzo del torneo?

–Primero hay que comunicar muchísimo más que la entrada es superaccesible, pero además hay que ofrecer algo que exceda a ocho polistas jugando adentro de una cancha, porque de lo contrario te encerrás en un deporte de nicho. Ningún entretenimiento actual se sostiene únicamente con lo que pasa arriba del escenario. En las dos primeras fechas, que cayeron sábado y domingo, sobre una capacidad de unas 10.000 personas vendimos 3000 entradas por jornada, un 30%, más los cupos por contrato de las marcas. El balance hasta ahora es muy positivo: crecieron casi todos los indicadores y sobre esa base iremos mejorando año tras año.

–¿Podés proporcionar algún número que ilustre ese crecimiento?

–Los ingresos por esponsoreo crecieron entre un 30% y un 40%. En boletería en las cuatro primeras fechas vendimos unas 6000 entradas cuando antes la recaudación en esas fechas era cero, con un buen ingreso de público, incluso frente al año pasado que era gratuito. En hospitalidad saltamos de cuatro a treinta palcos, multiplicamos el personal de atención al espectador y registramos muy buenas mediciones de audiencia televisiva, aunque son cifras reservadas, lo que nos plantea el lindo desafío de tentar al que se queda mirando el partido en un asado para que venga a vivir la experiencia al predio. Estamos muy enfocados en generarles una experiencia más interesante aquí. En definitiva, mejoramos por mucho todos los números del negocio.

Hubo poco público en las primeras jornadas, pero Hughes defiende el ingreso pago: "La entrada libre desvaloriza el espectáculo" Fabián Marelli

–Una de las cuestiones que son cruciales en los grandes eventos hoy en día, por ejemplo la Fórmula 1, que es uno de los que mejor lo desarrolló, es el tema de los hospitalities. ¿Cómo ves que funciona en el polo y cómo lo explotarías mejor?

–Honestamente estaba en cero: había apenas cuatro palcos para gente muy vinculada al ambiente, algo que ni siquiera llamaría hospitality. Ahí vimos una gran oportunidad. Hicimos una apuesta fuerte trayendo especialistas de nuestros eventos internacionales para diseñar el servicio al estilo de lo que hacen la Fórmula 1, el Real Madrid, la NBA o el golf, cuidando desde la atención, los horarios y la decoración hasta el recambio y la temperatura de la comida y la bebida. Hoy pasamos a treinta palcos agotados, sumamos plataformas a nivel de cancha, un salón corporativo enfrente, suites, skyboxes y espacios a medida para Galicia y Visa. Si bien un mediodía de las primeras fechas nunca se llena del todo, algo que pasa hasta en el US Open, me siguen llamando para comprar ubicaciones que ya están agotadas.

–Con todo vendido, ¿qué margen físico tienen para expandir la hospitalidad a futuro?

–Para esta edición el espacio ya está tomado; con más tiempo apenas habríamos sumado lugar para unas 150 personas, cuando la demanda supera ampliamente eso. A futuro, el predio ofrece múltiples oportunidades, pero todo requiere inversión en infraestructura nueva. Ojalá tuviéramos un vínculo a diez años para desplegar un plan de obras bien agresivo, pero con contratos cortos hay que ir animándose con inversiones mucho más medidas.

–¿Cómo es el acuerdo con la Asociación Argentina de Polo? ¿Contempla también Hurlingham y Tortugas?

–Firmamos con la AAP por tres años con opción a renovar. Entiendo que ningún consejo directivo quiere comprometer mandatos ajenos, aunque en el mundo se estile. Al cierre de esta edición pasaremos raya para evaluar los pasos a seguir. El acuerdo es con la Asociación, que además es dueña de la marca Triple Corona y contempla que podamos explotarla en conjunto, porque unificada vale mucho más que por separado, respetando la independencia de cada club. Como firmamos en agosto y Hurlingham arrancaba en septiembre, ahí no nos dieron los tiempos, pero con Tortugas colaboramos en hospitalidad y comunicación.

–¿La venta de derechos televisivos en el exterior se puede explotar mejor?

–Es fundamental y hay que manejarlo con profesionales, porque no alcanza con abrir un streaming o salir a ofrecer derechos a ciegas: requiere definir el formato, la duración, el valor del producto, la audiencia y los mercados estratégicos. Profesionalizar esa comercialización afuera tracciona los cuatro pilares: valoriza a las marcas, a los jugadores, a la prensa y al espectáculo. Es lo que pasó en la Fórmula 1: en la época de Fangio, que era un fenómeno indiscutible al volante, el negocio se limitaba a vender autos; después Bernie Ecclestone entendió el valor de los derechos de TV para masificarla y multiplicó por mil su valuación, y más tarde Liberty Media fue a buscar nuevos fanáticos con Netflix mostrando la intimidad de los pilotos fuera de la pista.

–Siendo el polo un deporte tan de nicho, ¿le ves potencial real de audiencia internacional?

–Si vendés pasta de dientes necesitás un público masivo, pero si vendés Ferrari te alcanza con llegarle a la audiencia precisa que quiere pertenecer a ese mundo; y tan chica no es, porque si no Ralph Lauren o U.S. Polo ASSN no facturarían lo que facturan. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, se puede ver el Abierto suscribiéndose a una aplicación de la AAP que toma la muy buena señal de ESPN, pero recién empieza y muchos polistas o aficionados de allá ni siquiera se enteran. Eso no se resuelve desde acá, sino contactando en destino a los operadores de TV o streaming adecuados con un plan concreto de promoción. El potencial es enorme.

–¿En qué otro aspecto identificás una oportunidad de crecimiento?

–En el cuidado y desarrollo de la marca. Acá el producto es el polo, eso es incuestionable, y las marcas son Palermo y Triple Corona. Pero la marca Palermo no estaba cuidada. En las finales históricas donde el público espiaba contra el alambre o alquilaba balcones, la gente iba a ver un partido puntual; en cambio, a Wimbledon la gente no va a ver un Djokovic-Nadal, va a vivir el mundo Wimbledon y duerme dos días en la vereda por una entrada. Allá todo es verde, los tenistas visten de blanco, solo se decora con flores, el lenguaje institucional impone un respeto absoluto y los logos jamás cambian. Cuando piensas en Wimbledon o en Roland Garros sabes exactamente qué vas a ver, oler y sentir, y te compras una gorra carísima con orgullo para mostrar que estuviste ahí. En Palermo faltaba alinear la arquitectura, los colores, el tono y el vocabulario, además de pintar toda la ciudad de polo dos meses antes. Queremos que ponerse una gorra de Palermo transmita ese mismo sentido de pertenencia.

–¿Qué tan factible es esa aspiración de asemejarse a Wimbledon, que siempre se tomó como parámetro?

–No se logra de un día para el otro, pero no tengo dudas de que va a llegar porque tiene todo para que esté ahí. Empieza por el orden básico: erradicamos el estacionamiento caótico adentro del predio y la costumbre de apropiarse de cualquier asiento. Para el año que viene definiremos si nos conviene tomar por el camino de Wimbledon, con esa elegancia inglesa y perfección y de respeto, o el de Roland Garros, que tiene un poco de eso también, pero es más pasional.

“Del tabaco al deporte y la vida sana”

Durante 20 años en British American Tobacco, Hughes escaló desde un puesto inicial en Uruguay hasta la dirección global de marketing, con escalas en la Región Andina, el Mercosur, Medio Oriente, el norte de África, Europa y las Américas. Ese paso por destinos tan dispares como Arabia Saudita, Omán o Dinamarca lo entrenó “para entender culturas, hacer diagnósticos rápidos y dar soluciones escuchando qué necesita la gente en vez de imponer lo que uno quiere vender”. Fue un episodio íntimo, cuando vivía en Suiza, lo que quebró esa inercia. Un día su hija mayor, de 10 u 11 años, volvió llorando de la escuela porque una maestra le había dicho que cuanto mejor le iba a su padre en el trabajo, más gente mataba en el mundo. “Fue una barbaridad plantearlo así, porque el tabaco es una industria legal y mi función era competir por cuota de mercado entre adultos fumadores, pero el impacto fue tremendo y me abrió los ojos sobre el daño del cigarrillo”, confiesa.

Martín Hughes, de Tennium, junto con Martín Jaite, director del torneo ATP de Buenos Aires y Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP Argentina Open

Cuando le llegaron ofertas para mudarse a Hong Kong o seguir en Londres, decidió frenar junto con su mujer y sus tres hijas. Justo antes de regresar a Uruguay, apareció la invitación de su amigo belga Kristoff Puelinckx para montar Tennium desde cero en Barcelona: “Pasé del tabaco al deporte y la vida sana, y 10 años después operamos 14 torneos en una docena de países”.

–¿Tenías algún vínculo previo con el polo?

–Mi familia tiene campo agrícola en Paysandú y de chico fui a la escuela en Young, que es la cuna del polo uruguayo, el equivalente a Pilar o Cañuelas, así que crecí rodeado de familias polistas y siempre miré partidos, aunque después viajando por el mundo perdí contacto. Me parece el deporte más lindo de ver por esa comunión con la naturaleza y con el caballo: a diferencia de un piloto de Fórmula 1 subido a un fierro frío de pura tecnología, acá hay un vínculo vivo con el animal. De todos modos, no nos metimos por romanticismo, sino por la visión de profesionalizar rápido una disciplina en la que, con la mano en el corazón, van a salir ganando todos sus protagonistas mucho más que nuestra propia empresa. Creo que estamos rascando la superficie con lo que se puede hacer en Argentina y desde Argentina para afuera, que es un poco el plan que vamos a presentar el año que viene para que la gente vea lo que creemos que se puede hacer.

–¿Cómo sería eso? ¿Replicar torneos de alto handicap o armar franquicias afuera?

–Sin entrar todavía en detalles del plan que presentaremos el año que viene, veo a Palermo como la locomotora de un tren al que se le pueden enganchar varios vagones. Hoy en el mundo conviven dos modelos de negocio muy distintos: el de la Triple Corona y el del resto del polo internacional, y a nosotros nos interesa expandir el modelo de la Triple Corona, ya sea mediante un circuito o un esquema de franquicias. Pero para eso primero debemos consolidar durante dos o tres años la transformación acá.