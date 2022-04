Polito Pieres, figura de La Natividad, sufrió una caída en Estados Unidos y deberá ser operado

Es, desde 2021, el polista argentino de mejor rendimiento, con destacadas actuaciones en el circuito profesional internacional y también en la Triple Corona de nuestro país, donde consiguió el objetivo largamente buscado: ganar su primer Campeonato Argentino Abierto. Lo hizo el año pasado, como capitán de La Natividad, acompañado por los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola (h.), y por el sudafricano Ignatius Du Plessis. Consagración que, además, le permitió recuperar los 10 goles de handicap que ya había tenido en su paso por Ellerstina y sumar como broche el Olimpia de Plata en su disciplina. Un cierre de año brillante.

Polito Pieres lesionado @espnpolo

Pero Polito Pieres, uno de los cracks de nuestro país, sufrió una lesión que lo tendrá inactivo por un tiempo. El talentoso jugador de La Natividad estaba participando de la temporada americana en Palm Beach, desempeñándose en el equipo de Santa Rita. Y durante una práctica, padeció una caída que le trajo consecuencias: una fractura de la clavícula izquierda, una lesión muy común para los polistas.

Final Abierto de Polo de Palermo. La Natividad venció a La Dolfina Rodrigo Néspolo - LA NACION

Polito, de 35 años, será operado este lunes, con la intención de acelerar su recuperación para poder estar en la temporada británica, que comenzará el 13 de mayo próximo con la disputa de la Queen’s Cup, certamen que ganó en 2021 con la formación de UAE Polo Team. Se trata de competencias de hasta 22 goles de handicap, al igual que la que se jugará luego: el British Open.

Según Lolo Castagnola, padre de Jeta y Barto y coach de La Natividad, las consecuencias no fueron del todo malas para Polito. “Fue una práctica previa a un encuentro importante del US Open. Fue a pegar un cogote, le dio con toda la furia, pero justo le pegó a la mano de la yegua y se fue al piso. Fue brava la caída. Fue como la caída de Juanma Nero en la final de Palermo del 2019. Decí que por suerte no tiene nada. Que se quebró la clavícula nomás. Ya lo revisaron y está bien. Y por como es Polito, va a volver enseguida. Ahora lo operan, le ponen una plancha y listo. Por suerte fue la clavícula izquierda. Hay que festejar”, dijo Castagnola.

Polito Pieres y los trofeos ganados con La Natividad en 2021 Rodrigo Nespolo - LA NACION

¿Por qué el siete veces campeón de Palermo hizo la mención a “por suerte fue la izquierda”? Porque si hubiese sido la clavícula derecha, ese brazo requiere de mayor exigencia para el polista porque es con el que maneja el taco. La mano izquierda se utiliza básicamente para sujetas las riendas y manejar las direcciones que se les da al caballo, es decir, menor relevancia.

Polito Pieres estaba jugando el US Open, el torneo con el que finaliza la temporada americana, con el equipo de Santa Rita, acompañado por Jeta Castagnola, Héctor Guerrero y la patrona, Melissa Ganzi. Vale recordar que hace unas semanas, durante la USPA Gold Cup, también Adolfo Cambiaso, líder de La Dolfina y jugador en Palm Beach del equipo Scone, sufrió una lesión de pubialgia y debió viajar de urgencia a la Argentina para operarse, quedando ya fuera de acción para los siguientes torneos. Se estima que Cambiaso volverá para la temporada inglesa.

Noticia en desarrollo