Polo: Adolfo Cambiaso dejó la temporada de Estados Unidos y vuelve de urgencia a la Argentina para operarse

La temporada de Estados Unidos de polo, con los principales jugadores argentinos, transcurre con situaciones disímiles. Por un lado, la parte deportiva, con el desarrollo de los torneos de la Triple Corona, organizados por la United States Polo Association (USPA), y la World Polo League. Por el otro, el seguimiento día a día del estado de salud de Clemente Zavaleta (h.), hijo de Clemente padre y de María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, quien sufrió un grave accidente en una caída y permanece internado en coma inducido, en estado delicado. “Peleándola”, suele ser la frase de cabecera ante cada consulta sobre su evolución, mientras continúan las cadenas de oración.

En lo deportivo, en la Triple Corona americana, este jueves había un partido especial, por las semifinales de la Gold Cup. Se enfrentaban Park Place, ganador del primer certamen (la CV Whitney Cup), y Scone, defensor del título y finalista en aquel certamen. Ambos habían protagonizado una definición electrizante, ganada por Park Place en el último chukker tras una espectacular remontada. Park Place, con Juan Britos e Hilario Ulloa como figuras. Scone, con los Cambiaso, Adolfito y Poroto, junto a Keko Magrini.

Los Cambiaso, jugando por Scone en Palm Beach

Partido con aroma a revancha, que finalmente ganó 16-14 Park Place. Pero que terminó adelantando una decisión que tenía tomada el líder de La Dolfina: pasar por el quirófano para operarse de una pubialgia. “El dolor es tremendo. Ya tuve este problema hace unos años en la pierna derecha. Ahora es en la izquierda. Te la regalo estar arriba del caballo y jugando al polo”, le había dicho Adolfito a LA NACION en la previa del encuentro.

“No voy a tener otra que operarme, porque así es muy difícil jugar bien. No puedo estar todo el tiempo infiltrándome. Ahora ya estoy en medio del baile, pero después del US Open me opero. Calculo que la rehabilitación me demandará un mes y medio. Quizá me pierda la Queen’s Cup, de la temporada inglesa. Pero tengo claro que esto lo tengo que hacer ahora”, sostuvo Cambiaso.

Lo que no preveía el hombre que ganó 17 veces el Abierto de Palermo era que los tiempos se adelantarían. Probó de jugar la semifinal de la USPA Gold Cup, pero no hubo caso: el dolor era insoportable. Y debió ser reemplazado en el segundo chukker. ¿Quién entró? Su sobrino y ahijado Bartolomé Castagnola (h.), 10 de handicap en la Argentina y campeón del último Abierto de Palermo con La Natividad.

El festejo de Hilario Ulloa (derecha) con sus compañeros: Park Place a la final

El ingreso de Barto, para jugar con su primo Poroto Cambiaso, no fue suficiente para que Scone pudiese clasificarse para la final. Y en plena noche de Miami, Adolfito Cambiaso se alistaba para volver a la Argentina... a operarse. “Llego y me opero al día siguiente. Los tiempos de recuperación son los mismos. Quizás ahora llegue a disputar la Copa de la Reina. Veremos”. La Queen’s Cup, el primer torneo de la temporada inglesa, se disputará del 17 de mayo al 12 de junio. Luego será el turno del British Open.

Lo que tiene en claro Cambiaso, más allá de sus compromisos profesionales en el exterior, es que quiere estar de manera óptima para la Triple Corona argentina, desde septiembre. Allí, su gran objetivo es jugar su primer Campeonato Argentino Abierto junto con su hijo. La Dolfina, además, contará con David Stirling y Juan Martín Nero, que regresa al equipo tras su experiencia de una temporada en RS Murus Sanctus.

Pilot, el otro finalista, con el patrón Curtis Pilot, MacKenzie Weisz, Matías Torres Zavaleta y Facundo Pieres

Mientras tanto, el otro finalista de la USPA Gold Cup, rival del invicto Park Place en el match de este domingo, será Pilot, el otro conjunto que ganó sus cinco partidos. Liderado por Facundo Pieres, el crack de Ellerstina, junto con Matías Torres Zavaleta y Mackenzie Weisz, vencieron a Tamera por 13-8. En Tamera actuaron Segundo Saraví, Cristian Laprida (h.) y Diego Cavanagh.