El Top 13 de la URBA. Newman está imparable y en el duelo de invictos sometió al CASI; Alumni dio el golpe frente a CUBA, el campeón

Cuatro fechas pueden no ser determinantes, pero sí arrojan una percepción de lo que puede llegar a ser la temporada. El Top 13 de la URBA va tomando color y surge una certeza: lo sólido y contundente que está Newman, decidido a volver a la etapa decisiva del torneo y esta vez pelear directamente por el título. Invicto y a paso firme luce el Cardenal, que este sábado derrotó a un rival que, con un partido menos, tampoco había perdido: el Atlético de San Isidro. Fue victoria del conjunto de Benavídez por 28-3, para afianzarse en lo alto de las posiciones.

El otro gran choque de la jornada fue el que sostuvieron, en Villa de Mayo, el último campeón, CUBA (hasta hoy escolta de Newman en la tabla), ante el siempre exigente Alumni. Los de Tortuguitas jugaron un partido de alto vuelo y se impusieron con claridad desde los primeros movimientos. Alumni venció por 21-7 y se reacomodó en las posiciones de punta.

Para Luca Sábato, de Alumni, se recuperaron de la dura derrota de la semana pasada con Newman y lograron un enorme éxito en una cancha siempre difícil. “Fue un tema de actitud. Con Newman tuvimos buena defensa. Hoy los forwards hicieron un partidazo, defendimos bien. Falta mucho para hacer especulaciones, vamos paso a paso. Ahora se nos viene Belgrano, un partido clásico que queremos ganar siempre”.

¿Cómo sintió la caida el campeón de 2021? “Veníamos de golear a Buenos Aires y en caliente digo que el problema fue que no marcamos puntos cuando tuvimos la oportunidad. No fuimos a los palos para sumar y después de nos hizo complicado entrar desde el lines. No aprovechamos los momentos. Incluso, cuando Alumni tenía 13 jugadores, tampoco pudimos. Le teníamos que haber sacado provecho a esas cosas”, explicó Lucas Maguire, uno de los referentes del plantel. “No hay que desesperarse, van cuatro partidos, el año es muy largo. El equipo es nuevo, no tiene nada que ver con el del año pasado. Hay que ir construyendo el equipo”, agregó. “Ahora, la semana libre estará bueno para recuperar lesionados”, apuntó.

Asimismo, el San Isidro Club, finalista del año pasado y siempre animador de los campeonatos, logró un buen éxito en La Plata frente a Los Tilos por 33-12 y quedó como escolta de Newman.

Y el que mantiene el invicto, con un partido menos, es Hindú. Pese a la resistencia que le ofreció en muchos pasajes el sorprendente Atlético del Rosario, el conjunto de Don Torcuato triunfó finalmente por 34-25.

La jornada se completó con la gran victoria de San Luis en Burzaco sobre Pucará (37-27), resultado que le permitió salir del fondo de las posiciones, mientras que Belgrano no tuvo problemas en superar al último, Buenos Aires Criquet & Rugby Club, por 29-17.

Los resultados de la 4ª fecha del Top 13

Hindú 34 vs. Atlético del Rosario 25

Los Tilos 12 vs. SIC 33

Belgrano 29 vs. Buenos Aires 17

CUBA 7 vs. Alumni 21

Newman 28 vs. CASI 3

Pucará 27 vs. San Luis 37

Libre: Regatas Bella Vista

Las posiciones

1º, Newman, con 19 puntos

2º, SIC, con 14

3º, Hindú, con 13

4º, Alumni, con 13

5º, Belgrano, con 10

6º, CUBA, con 10

7º, CASI, con 9

8º, Rosario, con 5

9º, Los Tilos, con 5

10º, Pucará, con 5

11º, Regatas, con 5

12º, San Luis, 4

13º, Buenos Aires CRC, sin puntos

La 5ª jornada (sábado 23/4)

San Luis vs. Newman

CASI vs. CUBA

Alumni vs. Belgrano

Buenos Aires vs. Los Tilos

SIC vs. Hindú

A. del Rosario vs. Regatas

Libre: Pucará

Otras categorías. Primera A. Resultados fecha 3

San Patricio 12 vs. Curupayti 39

Pueyrredón 60 vs. Banco Nación 18

Lomas Athletic 44 vs. Deportiva Francesa 7

Los Matreros 22 vs. Mariano Moreno 21

San Cirano 29 vs. Champagnat 29

San Carlos 15 vs. San Albano 15

La Plata 38 vs. Olivos 14.

