Barto y Camilo Castagnola frente a su primo Adolfo Cambiaso VII; el mayor de los hermanos y "Poroto" subieron un gol de handicap cada uno y "complican" a sus equipos, Next Generation y Les Lions/Great Oaks. Crédito: Mark Beaumont

Xavier Prieto Astigarraga 29 de julio de 2020

En el polo argentino no existe aquello de cambiar de handicap en medio de una temporada; las variaciones ocurren únicamente en las fechas estipuladas de cada año. Y en el caso de los jugadores de alto nivel (entre 7 y 10 goles) suceden una sola vez, en diciembre. Pero en el exterior, donde hay límites de valorizaciones por equipo en las categorías superiores y se depende mucho más de los polistas extranjeros, es decir, de algunos jugadores cuya calidad desconoce la federación local o de la cual está destactualizada, las modificaciones de handicaps pueden darse entre torneo y torneo. Y es lo que acaban de experimentar Bartolomé Castagnola (h.) y Adolfo Cambiaso (h.), protagonistas de la final del Abierto Británico el último domingo. Barto fue promovido de 7 goles a 8, y Poroto, de 4 a 5.

Castagnola, de 19 años, ya tiene 9 en la Argentina, así que su calificación de 7 en Reino Unido parecía muy retrasada. Lo llamativo es que en 2019, habiendo ganado la Copa de Oro -la que cedió este fin de semana ante los Cambiaso-, no haya superado esa valorización en Inglaterra. Sobre todo porque unos meses más tarde, al brillar en el Abierto de Palermo, el mayor de los hermanos Castagnola ratificó su calidad y por eso eso dio un merecido salto de dos tantos, de 7 a 9. Sin ir más lejos, Facundo Pieres, derrotado por Barto y compañía en una semifinal del Abierto Británico la semana pasada, llegó a comentar: "Ellos en realidad deberían tener 24-25 goles", aludiendo a los integrantes de Les Lions/Great Oaks, que, como sus adversarios, venía presentándose con el tope de 22.

"Poroto" Cambiaso junto a su papá, Adolfo, con el trofeo más trascendente que obtuvo hasta ahora, a sus 14 años: la Copa de Oro del Abierto Británico, el lauro más grande de Europa. Crédito: Mark Beaumont

Adolfo Cambiaso VII, de 14 años, anotó 24 goles en los siete partidos de Next Generation durante el campeonato, un aporte valioso al campeón. Así acaba de conquistar el certamen más trascendente que protagonizó en su corta carrera y confirma su ascenso. Con esos 5 tantos de handicap inglés, ya supera la que cifra tiene en su país: 4. Por ahora, lo más importante que jugó en la Argentina fue el Abierto de Jockey Club (perdió una semifinal el año pasado y le quedó pendiente la de 2018) y el Abierto de San Jorge (ganó el torneo en 2019).

Con los ascensos a Barto y Poroto en plena temporada, la Hurlingham Polo Association -la federación de polo británica- reconoce implícitamente que estaba desactualizada la calificación de cada uno. Las subas son una buena noticia para su orgullo de polistas, si es que ellos las toman así, pero no para sus equipos: ahora, con un tanto más de valorización, deberán otorgar ventaja a su rival en cada partido que jueguen Les Lions/Great Oaks y Next Generation, respectivamente.

Un abrazo de tío y sobrino, padrino y ahijado: Adolfo Cambiaso y Bartolomé Castagnola, contrincantes en la final del Abierto Británico el último domingo. Crédito: Mark Beaumont

Eso acontecerá en el certamen por la Copa de la Reina, que cerrará el circuito inglés y es el segundo de Europa en importancia. Ambos jóvenes argentinos debutarán pasado mañana en la competencia que organiza el club Guards, de Windsor, y que comenzó este martes, con una derrota del defensor del cetro. Scone, el conjunto comandado por Nicolás Pieres,perdió por 9-7 contra Thai Polo, que cuenta con Miguel Del Carril. El menor de los tres Pieres, que ayer marcó 4 tantos, está hecho un goleador: en el Abierto Británico marcó 36 veces, a razón de 7,2 por encuentro. En la tabla de anotadores superó por 7 tantos a su hermano Facundo y a Adolfo Cambiaso, que registraron 29 cada uno (Dolfi, con dos partidos más).

Disputan la Copa de la Reina 10 conjuntos, dos más que la de Oro. Y entre ellos hay 19 argentinos: Nico Pieres, en Scone; Del Carril, en Thai; los dos Cambiaso y Diego Cavanagh, en Next Generation; los dos Castagnola y Santiago Laborde, en Les Lions/Great Oaks; Facundo y Gonzalo (h.) Pieres, en Park Place; Hilario Ulloa y Juan Britos, en Park Place Vaara; Sebastián Merlos y Juan Martín Zubía, en MT Vikings; Ignacio Toccalino, Guillermo Terrera y Jerónimo Del Carril, en Monterosso; Juan Martín Zavaleta (h.), en Stud Schockemöhle, y Joaquín Pittaluga, en Segavas.

Este miércoles habrá dos enfrentamientos: Park Place Vaara vs. MT Vikings y Monterosso vs. Schockemöhle. El formato de la competencia consta de dos grupos de cinco formaciones; el primero de cada zona pasará directamente a una semifinal, y el segundo y el tercero, a cuartos de final. El campeonato concluirá el 23 de agosto, poco antes del tiempo usual de comienzo de la temporada de primavera de Buenos Aires, que suele iniciarse con el Abierto de San Jorge y que por ahora este año, por la cuarentena, no tiene fechas establecidas.