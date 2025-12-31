Cuándo empieza el Dakar 2026 y todos los detalles del recorrido

Uno de los primeros eventos deportivos que tendrá el 2026, será la 48ª edición del Dakar, que se realizará entre el 3 y 17 de enero en Arabia Saudita con la participación de pilotos de todas las nacionalidades en diferentes categorías. Como ya es tradición en los últimos años, la carrera más exigente del mundo, atrapa la atención de los fanáticos en los primeros días de la temporada.

La actividad de cada jornada comenzará en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se podrá ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

El Dakar 2026 se realizará otra vez en Arabia Saudita; es considerada la carrera más exigente del mundo Charly Lopez

Todos los vehículos de las diferentes categorías -motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock- largarán en Yanbu y recorrerán casi 8.000 kilómetros en 13 etapas hasta regresar al lugar del inicio, en el oeste del territorio árabe. Los competidores del Dakar conocieron esa ciudad en las últimas etapas de la edición de 2021. Además, fue sede de la final en 2024. En esta ocasión, constituye el punto de partida de un recorrido inmenso, que se rematará del mismo modo que empieza, con el Mar Rojo de fondo.

Todas las etapas del Dakar 2026

Prólogo: Yanbu.

Etapa 1: Yanbu.

Etapa 2: Yanbu a Alula.

Etapa 3: Alula.

Etapa 4: Alula (Marathon).

Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

Etapa 6: Hail a Riyadh.

Descanso en Riyadh.

Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

Etapa 10: Bisha (Marathon).

Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

Etapa 12: Yanbu.

El mapa del recorrido que tendrá el Dakar 2026, en Arabia Saudita Dakar

Entre las 96 naciones representadas, está la legión de la Argentina con una veintena de inscriptos. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. También estará Luciano Benavides con su KTM, ya recuperado de sendas lesiones en la rodilla y el hombro tras una caída en el Rally de Marruecos de fin de año.

El gran ausente será Juan Cruz Yacopini en autos, por lo que en esa categoría no habrá representantes argentinos. El mendocino sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de una tarde con amigos en el dique El Carrizal y continúa internado con graves lesiones.

Todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

#47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

– Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE) #77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future (moto eléctrica)

Kevin Benavides apunta a ser protagonista una vez más en motos en el Dakar 2026 Red Bull Content Pool - www.redbullmediahouse.com

Challenger

#301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

– Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR) #304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

– Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR) #308 – David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

– David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY) #314 – Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

– Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT) #323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

– Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ) #326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

– Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING) #330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

#401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

– Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING) #407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

– Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM) #408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

– Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM) #413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

– Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM) #415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

– Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING) #417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic