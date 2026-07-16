Polo: el Abierto Británico por la Copa de Oro tendrá en la final a los primos Antonio y Cruz Heguy

El Abierto Británico por la Copa de Oro de polo alcanza su momento cúlmine, la definición. En lo deportivo será el partido más importante del torneo más relevante del circuito europeo, donde el alto handicap tiene un tope de 22 goles por equipo. Y por otro lado, la final se trata del máximo evento social de la temporada. En Cowdray, Inglaterra, el público asiste elegantemente vestido a vivir un día de campo y mirar a algunos de los mejores jugadores de este deporte, disfrutando, a su vez, de picnics al costado de la cancha.

Este miércoles, unas horas antes de la semifinal del Mundial de fútbol que protagonizaron la propia Inglaterra y Argentina, el país número 1 del planeta en polo, tuvieron lugar los dos cruces de la misma etapa del Abierto Británico. Y, por supuesto, habrá representantes albicelestes en el partido decisivo, que tendrá otro paralelismo con la Copa del Mundo: la final tendrá lugar este domingo. También, unas horas antes de lo que pasará en Estados Unidos, entre España y la selección de Lionel Messi. Ese día, en Cowdray Park Polo Club, ubicado en Midhurst, a una hora y media de auto desde Londres, se enfrentarán los dos mejores equipos del certamen que reunió a 19 conjuntos de distintas partes del planeta: Dubai, que tiene a Bartolomé Castagnola (h.), Antonio Heguy y Santos Merlos, más el patrón Tariq Albwardy, y Gaston, que está sustentado en la jerarquía de los jóvenes Cruz Heguy y Beltrán Laulhé y el experimentado uruguayo David Stirling, que acompañan al dueño de la organización, el chileno Jean Paul Luksic.

Dubai, el único invicto del torneo, obtuvo el pase a la final al vencer por 15-12 a Ferne Park, que contó con Facundo Pieres y Joaquín Pittaluga, y Gaston se impuso por 12-11 a La Hechicera, el cuarteto de Camilo Castagnola y Lorenzo Chavanne. “Fue una victoria corajuda”, la calificaron en los palenques de Gaston. El cuadro del chileno Luksic había trastabillado durante la fase de grupos frente a Black Bears, un viejo animador de la temporada inglesa, que años atrás reunió a los hermanos Novillo Astrada y en esta ocasión presentó a los Panelo, Tomás y Benjamín. Sin embargo, Gaston se tomó revancha de aquel traspié: se cruzó con Black Bears en los cuartos de final y lo eliminó gracias a una actuación convincente, tal vez la mejor del campeonato para ese cuarteto.

Los miembros de ambos conjuntos finalistas se conocen muy bien. Y el duelo del domingo puede ser presentado como el desafío de los primos Heguy, que son compañeros en la temporada alta argentina, en Ellerstina-Indios Chapaleufú. De un lado aparece Antonio Heguy, hijo de Alberto (h.), y del otro se luce Cruz Heguy, hijo de Eduardo. Dos figuras del presente que procurarán levantar la Copa de Oro. La misma copa que hace un año alzó Scone, conformado por Adolfo Cambiaso y su hija Mia. Y que ahora puede ser para uno de los Castagnola, ‘Barto’, unas semanas después de que su hermano Camilo le ganara con una enorme remontada el otro gran trofeo de Inglaterra, la Copa de la Reina.