Se pone en marcha el Abierto de Tortugas, el segundo torneo de la Triple Corona de polo

Aún no se apagaron los ecos en el polo de la final en Hurlingham y ya se oye el murmullo del inicio de Tortugas. Este martes, en el country de Tortuguitas, comenzará la competencia número 86 del segundo torneo de la Triple Corona que pone en juego la Copa Emilio de Anchorena. A las ocho formaciones que participaron del primer certamen, obtenido el domingo pasado por La Natividad-La Dolfina, ante La Hache, se suman los ganadores de la clasificación: La Irenita (34 goles) y Ellerstina La Zeta Kazak (33). Los diez equipos se distribuyeron en dos zonas, a disputarse a la americana. El primero de cada una de ellas pasará a la gran final, programada para el sábado 7 de noviembre.

La bocha rodará a partir de las 13. En la cancha 4, y por la zona A, inaugurarán el certamen: La Ensenada vs. Don Ercole, con Lucas Criado (h.) y Mariano González (h.) reemplazando a los lesionados Facundo Llosa y Kristos Magrini. Mientras que a las 16, en la cancha 5, se medirán: Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Ellerstina La Zeta Kazak. Y mañana, miércoles 7, entrarán en acción los participantes de la zona B. En el primer turno, en la cancha 4, se enfrentarán Híper Polo vs. La Aguada, y, a continuación, cerrarán la primera jornada de los grupos, en la cancha 6, Las Monjitas vs. La Irenita. La Natividad-La Dolfina, defensor del título, y La Hache, cabezas de serie de las zonas A y B, respectivamente, tienen fecha libre. La presentación de ambos será el próximo fin de semana.

Una escena de La Natividad-La Dolfina vs. La Hache, finalistas en el Abierto de Hurlingham Fabián Marelli

El Abierto de Tortugas se jugó por primera vez, bajo esa denominación, en 1930. Anteriormente (desde 1907 hasta 1929) existía la misma competencia llamada simplemente: Copa Emilio de Anchorena. El club más ganador es Ellerstina, con 13 consagraciones. Y el jugador que más veces triunfó en este certamen es Pablo Mac Donough, con 12 éxitos. Este año, Pablo, buscará el título número 13 con su propio club: La Irenita.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek. En tanto que las alternativas de todos los encuentros podrán seguirse mediante la plataforma de Disney +Premium.

Pablo Mac Donough, con 12 éxitos, es el jugador más ganador en Tortugas; este año buscará el título número 13 con su propio club, La Irenita Hernán Zenteno - La Nación

Los Equipos

Zona A:

La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Ellerstina Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos (h.), 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Don Ercole: Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 32.

Ellerstina La Zeta Kazak: Guillermo Caset (h.) 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Zona B:

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling (h.), 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

Híper Polo: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33.

La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

La Irenita: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.) 7. Total: 34.

El fixture

1° Fecha: Martes 6 de octubre (zona A)

2° Fecha: Miércoles 7 de octubre (zona B)

3° Fecha: Sábado 10 de octubre (zona A)

4° Fecha: Domingo11 de octubre (zona B)

5° Fecha: Sábado 17 de octubre (zona A)

6° Fecha: Domingo 18 de octubre (zona B)

7° Fecha: Sábado 24 de octubre (zona A)

8° Fecha: Domingo 25 de octubre (zona B)

Semifinal 1: Sábado 31 de octubre (zona A)

Semifinal 2: Domingo 1 de noviembre (zona B)

Final: Sábado 7 de noviembre