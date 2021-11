Por qué Enzo Fernández y Leo Ponzio pueden ser vitales para River en los extremos de sus carreras

De un lado, el brillante presente y la añorada juventud. Del otro, el glorioso pasado y la necesaria experiencia. Mientras River sufre por la luxación de codo izquierdo de Enzo Pérez que lo dejará afuera de las últimas cuatro fechas del campeonato y las cinco amarillas de Bruno Zuculini que le impedirán jugar ante Racing, hay dos mediocampistas que empiezan a ganar terreno de cara al trascendental cruce del jueves. Enzo Fernández, una de las grandes apariciones del semestre millonario con sus 20 años, y Leonardo Ponzio, el eterno capitán que da sus últimos pasos a los 39. Dos caras de una misma moneda: el sueño de ser campeón de la Liga Profesional en el Monumental.

“The last dance”. Así definen los hinchas de River la posible presencia de Ponzio en el equipo titular del jueves para buscar el campeonato. Más allá de que el técnico Marcelo Gallardo tendrá que definir qué alternativa dispone ante las ausencias de sus habituales volantes centrales, la chance de que Ponzio pueda ser el capitán del once inicial pasado mañana ante la Academia está latente. Cada vez que lo necesitó, como en las finales de la Copa Libertadores 2018 o la Recopa Sudamericana 2019, el Muñeco confió en él. Y esta vez, ante un Monumental repleto con 72.000 espectadores que agotaron todas las entradas, la cita podría ser histórica: el mediocampista suma 15 coronas y está a un título de Ángel Labruna y Ricardo Vaghi para entrar entre los máximos campeones de la historia del club.

Enzo Fernández tuvo un partido consagratorio como volante ofensivo de River ante Platense Prensa River

Ponzio, quien en diciembre termina su vínculo con el club y ya anunció que su idea es retirarse , tiene un limitante: jugó sólo 37 minutos en el semestre desde que retornó de la miocarditis producto del Covid-19 que le impidió realizar la pretemporada y lo dejó al margen entre mayo y septiembre. Entró frente a Newell’s (3′), Boca (7′), Banfield (10′), San Lorenzo (7′) y Argentinos Juniors (10′) y es habitual integrante del banco de suplentes. “Estoy en un momento donde todo lo que venga, de ahora en más, es agradecimiento puro con Marcelo, con mis compañeros y con la gente. Mi carrera ya se está por terminar. Todo lo que estoy viviendo son todos debuts nuevos. Jugar diez minutos me da vida. Desde mi lado, me toca ayudar”, destacó el capitán tras entrar en el superclásico de octubre.

Su última vez como titular fue el 16 de mayo de 2021 en la Bombonera contra Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga en medio del brote de Covid-19. Tras sufrir la miocarditis, no volvió a formar parte del once inicial. Pese a eso, hasta el propio Enzo Pérez le puso una ficha: “No sé cómo lo armará Marcelo (Gallardo) al equipo, pero si juega Leo bien merecido lo tiene porque todos saben lo importante que es él para el grupo. Es nuestro capitán y si le toca seguramente lo hará muy bien. Esperemos a ver qué decide el entrenador”, dijo el mendocino tras realizarse los estudios por su luxación de codo izquierdo que determinaron que no tendrá que ser operado, pero quedará con la zona inmovilizada y sin plazos firmes de regreso.

Leonardo Ponzio podría jugar desde el arranque en el decisivo partido ante Racing Prensa River

Enzo se suma a una larga lista de lesionados desde la pretemporada que ya alcanza las 30 bajas en 26 partidos y un extenso parte médico que hoy lo componen Matías Suárez, Nicolás De La Cruz, Felipe Peña, Fabrizio Angileri –podría volver el jueves– y Benjamín Rollheiser. “Le pregunté al médico cuándo voy a poder volver a jugar, él me dijo que me olvidara del campeonato y por eso mi llanto en el banco de suplentes. No tengo plazos de regreso todavía. La cabeza tiene que estar puesta en la recuperación, volver fuerte y acompañar a mis compañeros para que todo termine de la mejor manera. Estamos fuertes. Hay una estadística que dice que hubo una lesión por partido, pero siempre ponemos por delante al grupo y siempre pudimos sacar estas situaciones adelante”, agregó Pérez.

Sin Zuculini por sanción ni Peña y Pérez por lesión, Gallardo también podría optar por darle el eje del campo a Enzo Fernández. A los 20 años, tras su primera citación con la selección mayor, el joven de San Martín tuvo su mejor partido en River contra Platense. Amo y señor de la pelota, se erigió como figura flotando detrás de Julián Álvarez como pieza de generación de juego y siendo rueda de auxilio de Pérez para la recuperación.

Además de su brillante asistencia para el 1-0 de Álvarez, según los datos de Opta, Fernández fue el jugador con más toques de pelota (81), pases acertados (56) y pases en campo contrario (51). Además, se ubicó segundo en recuperaciones (9) detrás de Milton Casco y David Martínez (11) y sumó dos pases claves, tres despejes y una intercepción. Otro dato fundamental para entender su rendimiento es que no cometió ninguna infracción en los 90 minutos.

Un pase brillante para el gol de Julián Álvarez

Ocupar el centro del campo como volante de contención no sería una novedad para el ex Defensa y Justicia. El DT ya lo ha ubicado en el rol de Enzo Pérez en diversos partidos (Huracán, Godoy Cruz, Atlético Mineiro y Sarmiento) por necesidad y hasta se ha complementado en una doble función con Bruno Zuculini o Agustín Palavecino en la zona. Repetir esa decisión es la otra variante que tiene el técnico para una zona diezmada y crucial de cara a un partido que podría terminar de sentenciar la Liga, ya que River jugará con el resultado puesto de Talleres y Gimnasia, que se enfrentarán hoy en La Plata.

Con una baja trascendental como es la de Enzo Pérez en un semestre muy difícil por la cantidad de lesionados que arrastra el plantel, Gallardo tiene dos alternativas confiables para recomponer el eje central. Por un lado, tiene fe plena en el talento y la soltura de Enzo Fernández para jugar con 20 años como un experimentado. Por el otro, sabe que siempre tiene al pie del cañón al capitán Leonardo Ponzio para dar una mano si el equipo lo necesita. Mucho más si de definiciones se trata.

Contra Boca en la Bombonera, el último partido de Ponzio como titular fue en el mes de mayo Argra Pool

Los 30 lesionados

Ponzio (miocarditis por Covid-19)

Fontana (desgarro en isquiotibial izquierdo)

Rojas (pubalgia)

M. Suárez (lesión grado 1 en aductor izquierdo)

Montiel (lesión grado 1 en isquiotibial derecho)

Pinola (fractura de cúbito derecho)

De la Cruz (fatiga en gemelo izquierdo)

Angileri (desgarro en isquiotibial izquierdo)

Maidana (desgarro en recto izquierdo)

Carrascal (fatiga en recto izquierdo)

De la Cruz (fatiga en psoas izquierdo)

Peña (desgarro en isquiotibial izquierdo)

Londoño (desgarro en isquiotibial izquierdo)

Matías Suárez (sinovitis)

Simón (molestia en aductor)

Casco (lesión muscular en isquiotibial izquierdo)

Peña (desgarro en el isquiotibial izquierdo)

Maidana (desgarro en gemelo derecho)

H. Martínez (desgarro en cuádriceps izquierdo)

B. Romero (desgarro en aductor izquierdo)

Enzo Pérez (fisura en el quinto dedo del pie derecho)

M. Suárez (artroscopia por sinovitis de rodilla)

Angileri (desgarro en izquiotibial izquierdo)

Paulo Díaz (molestia en aductor derecho)

De la Cruz (trombosis venosa en el pie izquierdo)

Paulo Díaz (desgarro en aductor derecho)

Angileri (molestia en isquiotibial izquierdo)

Peña (rotura de ligamentos de rodilla derecha)

Rollheiser (lesión muscular en cuádriceps izquierdo)

Enzo Pérez (luxación de codo izquierdo)

De 10 a 12 semanas de inactividad para Enzo Pérez

Enzo Pérez no tendrá que ser operado, no pasará por el quirófano tras la luxación en el codo izquierdo que sufrió anteanoche en Vicente López, frente a Platense. Después de los estudios que le realizaron en la clínica Rossi, de Belgrano, ayer por la tarde se resolvió que le inmovilizarán la zona y luego el volante va a realizar diversos trabajos de kinesiología como terapia de recuperación. Se estiman unas 10/12 semanas de rehabilitación, pero el departamento médico de River no pone plazos porque puede ser menos tiempo o más, según los pasos de la evolución del volante, de 35 años. Hay un objetivo, eso sí: intentarán que pueda asumir la pretemporada, en enero, junto con el resto del plantel. Enzo Pérez, ayer por la tarde también, presenció el entrenamiento que el conjunto de Gallardo llevó adelante en el River Camp. Ya piensa en volver.