escuchar

El periodista Horacio Pagani es reconocido en los medios de comunicación por dar noticias de deportes y analizar los encuentros del fútbol argentino. A medida que pasaron los años, con una dilatada trayectoria en el periodismo gráfico y televisivo, él encontró una manera distinta de relacionarse con sus compañeros y de brindar un producto distinto al que se ve habitualmente.

Más allá del personaje que lleva a cabo, Pagani también guarda un lado sensible. Así lo demostró en una entrevista que se realizó en el programa Entre Nos, el cual se emite en NET TV los días sábados y domingos con la conducción de Tomás Dente.

Con cierto recelo de mostrar una faceta más íntima, Pagani le aseguró a Dente que no iba a caer en la trampa de llorar en una sección de su programa donde el invitado recibe un mensaje de su círculo íntimo. “Yo dije en Bendita (El Nueve), cuando veía gente que lloraba en tus programas, ‘Mirá estos giles que van a llorar ahí’. No voy a llorar”, remarcó, pero a su vez, dejó abierta la puerta: “Pero soy muy sensible”.

Luego de este preludio, Dente le hizo ver la pantalla en el estudio y del otro lado apareció Marcelo Palacios, quien abrió su corazón para contar lo que es trabajar con Pagani y, además, remarcó qué clase de persona es: “Todos te tienen como el cabrón, el que está siempre enojado, por eso te voy a desenmascarar, porque sos el amigo de los amigos, el que siempre está. El que labura, el que quiere que a la familia le vaya bien. Te ocupás de todo, estás en todos los detalles”, comenzó su colega.

Y, en esa misma línea, puntualizó sobre su faceta personal que queda en segundo plano en los programas deportivos donde participa: “Me sensibilizo, tantas veces que hablamos y discutimos, pero me acuerdo de vos, de las cosas de la vida, y en cuestiones del amor, nadie sabe más que vos”.

Tras estas declaraciones de su amigo, Pagani intentó contener sus lágrimas, aunque fue en vano. “Casi me hacés ensartar, ¿eh?”, deslizó con tono cómico. Luego de recomponerse, el protagonista de esta historia siguió: “Lo quiero mucho a Marcelito y él es el tipo que mejor me sabe marcar, el que me dice las cosas más terribles, y, sin embargo, es el que nunca me enoja. Conocemos el juego, y con él inventamos una forma”.

Marcelo Palacios y Horacio Pagani integraron el reconocido programa llamado Estudio Fútbol en TyC Sports Marin Federico (Redactor Periodismo de Interes)

“Destaco la actitud y generosidad, yo me doy cuenta cuando un tipo que es poderoso, no amarrete, que no es mezquino, y eso es una manera de distinguir a la gente”, remarcó sobre el “Gordo” como lo reconoce a Palacios.

Y, por último, para terminar con su participación, Pagani hizo mención a su pareja, quien lo acompaña en su vida diaria: “Mi mujer, Cecilia, me reconoce a los tres o cuatro que son amigos, diciendo: ‘Estos nunca te pidieron nada’, porque están los que te piden y te piden laburos, conexión, cualquier cosa. Estos no te piden, te ofrecen lo que quieras”, cerró.