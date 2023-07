Horacio Pagani, sin piedad contra Edinson Cavani: “No merece jugar en Boca”

escuchar

Este lunes, el columnista de Líbero (TyC Sports), Horacio Pagani, manifestó su desconfianza respecto del arribo del futbolista uruguayo Edinson Cavani al Club Atlético Boca Juniors, en el marco de los rumores que vinculan al atacante con el conjunto xeneize.

Al comienzo del programa, el conductor Ariel Senosiain le preguntó a Pagani: “Nosotros dos (por él y su compañero, Gustavo Lombardi) creemos que Cavani va a llegar a Boca, ¿vos?”. Serio, y contundente, Horacio replicó: “No viene”. Entre risas, el animador dijo: “Ah bueno, mirá cómo nos tira abajo toda la idea que teníamos para arrancar el programa”. “Así arrancamos”, agregó, en la misma tónica, Lombardi.

Acto seguido, Horacio reveló que hasta hizo “una apuesta” sobre el tema, y se la jugó porque Edi no vestirá la camiseta del equipo azul y amarillo. Luego, el experimentado cronista retomó su argumentación, explicó porqué, desde su punto de vista, el delantero oriental no jugará en el club de la Ribera, y hasta lanzó una crítica contra el Matador “No viene, muchachos. Es mucha franela. Cavani no merece jugar en Boca”.

Allí, Senosiain le dijo a su compañero, en tono jocoso: “No podés ser tan cruel. ¿Por qué franela?”. “Porque hace tres años que está diciendo: ‘Vamos que me cuelgo como Manteca Martínez’: hay que avisarle que no hay mas alambrado como cuando estaba Manteca Martínez”, añadió, irónico. “Eso es una complicación, es cierto”, concedió Ariel, y le consultó al cronista: “¿Pero qué querés que haga Cavani?”.

El posteo de Cristian Cavani para darle forma al pase de Edinson a Boca Instagram

Con suficiencia, Pagani se animó a pronosticar en qué país seguirá su carrera Edi: “Bueno, ya tiene ofertas de Brasil: ésta vez, se va a jugar a Brasil. Se va a ir a donde mejor le paguen. Lo feo es que está jugando con Boca, porque habla con Riquelme, el hermano le pone la camiseta de Boca, dice ‘ya viene Pela’, y no viene nunca. Entonces, ya está”.

Para dar por terminado el divertido ida y vuelta, Senosiain le hizo una desopilante promesa a Horacio: “Si esto llegara a suceder, te voy a dar el cinturón. Porque a esta altura, tenés un título metropolitano, con algunas apuestas mínimas que has ganado. Pero esto puede llegar a consagrarte en el ámbito internacional”.

En su mirada analítica sobre el tema, Senosia consideró que hay terreno fértil para el arribo del tres veces mundialista con la selección uruguaya al conjunto xeneize, desentrañó la “novela” de Cavani y justificó su “optimismo”. “Los tiempos todavía son normales. No estoy para la desconfianza que dice Horacio. Me parece logico que haya viajado hace dos semanas a Valencia, que haya tenido alguna práctica, que después le hayan dicho ‘hasta acá hemos llegado’. En todo momento fue muy claro”.

En las últimas horas, el medio francés L’Equipe aseguró que Cavani “acordó” su llegada a Boca Juniors, aunque todavía quedan “los detalles finales sobre los arreglos financieros”.

