“¿Campeón de qué?”: la chicana de Horacio Pagani a Racing que descolocó a Sebastián Vignolo

El columnista de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani, chicaneó este domingo por la noche a Racing Club por su victoria frente a Boca Juniors en el Trofeo de Campeones, al que accedió tras haber derrotado a Tigre en el partido desempate que disputaron ambos subcampeones de la Copa de la Liga y la Liga Profesional de Fútbol (LPF), respectivamente. El comentario del cronista descolocó al animador del programa, Sebastián Vignolo, quien recién daba inicio a la anteúltima edición del año del ciclo.

Boca Juniors ganó los dos campeonatos que se disputaron este 2022. Por lo tanto, su rival para la copa que enfrenta a los mejores se dirimió con un compromiso que jugaron los dos equipos que finalizaron en el segundo lugar en cada torneo.

Por eso, ante la afirmación de Vignolo de que Racing fue el “campeón”, Pagani lo interrumpió, y con ironía, le consultó: “¿Campeón de qué?”. Sorprendido, El Pollo esbozó una sonrisa y le preguntó a su colega a qué se refería. Al mismo tiempo, la periodista Narella Senra y el periodista Héctor Gallo no ocultaron su risa ante el análisis de Horacio.

Para retomar el hilo del comentario, Vignolo explicó: “Perdón, Racing fue campeón del Trofeo de Campeones”. Para no dejar dudas de que estaba hablando en serio, Pagani le retrucó: “Racing ganó el partido, ¿qué trofeo?”. Luego, en el mismo tono, le consultó al Pollo: “¿Qué campeonato había ganado para ser campeón?”. A su turno, le contestó: “No ganó ningún campeonato, salió segundo en este torneo”.

Acto seguido, el relator le pidió a Pagani no debatir sobre la legitimidad del título porque fue programado de antemano. “El campeonato ya está diseñado así, no discutamos”, añadió. Después, el columnista resaltó la justicia del título que ganó La Academia, pero sólo tuvo reparos en cómo fue catalogado. “Yo digo: hay que cambiarle el nombre. Me pareció muy bien el triunfo de Racing y merecido. Tenían que ganar algo”, sentenció.

Un poco en broma, un poco en serio, el conductor se preguntó al aire: “¿Y qué digo yo, entonces?”, en relación a cómo llamar el logro de Racing. Sin dudarlo, el cronista dijo: “El trofeo que jugaron. Trofeo AFA”. “¿Pero no digo que Racing es campeón?”, insistió Vignolo, a lo que su compañero replicó: “No, campeón no porque no es campeón de nada”.

En concordancia con Vignolo, Senra intervino para decir: “Hoy, (Racing) sí salió campeón. No había sido campeón para llegar al Trofeo de Campeones”, diferenció. Obstinado, el periodista repreguntó: “¿Pero campeón de qué? Campeón deriva de campeonato”.

Más adelante, el animador puso en valor la obtención del conjunto blanquiceleste: “El formato es este. Si se juega una final, hay que jugarla con la seriedad que corresponde mas allá de lo que se juega por el peso de la camiseta que se usa. Me han dicho a mío que los equipos grandes no juegan nunca amistosos. Es un premio para Racing. No le quitemos mérito”.

En su momento, Pagani destacó el triunfo de Racing, pero no se movió de su posición respecto del Trofeo de Campeones: “¿Cómo le voy a quitar mérito? Lo que está mal puesto es el nombre, simplemente”. Para concluir, en broma, El Pollo le pidió que “llame por teléfono al señor que lo organizó”. Entre risas, el escritor se negó a hacerlo, y cerró: “No, yo lo denuncié públicamente. Como corresponde”.

