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Por qué hubo dos partidos del Mundial con las mismas camisetas
Enterate de esta curiosidad que se vio en los encuentros del lunes 29 y del martes 30 de julio en medio de los 16avos de la Copa del Mundo 2026
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Desde que empezó el Mundial 2026 se dieron varias sorpresas en lo deportivo y también en las hinchadas de cada país que viajaron para alentar a sus respectivas selecciones. Sin embargo, dentro del campo de juego ocurrió un hecho insólito que rara vez sucedió en anteriores oportunidades: las camisetas de dos equipos se repitieron con un día de diferencia.
¿Qué sucedió? El lunes 29 de julio, en el marco de los 16avos de la Copa del Mundo, Países Bajos (que jugó contra Marruecos y quedó fuera de la competencia por penales) utilizó una camiseta de color naranja, típica y que se vincula con el tono de su bandera y el de la familia real Orange.
De modo similar, este martes 30, Costa de Marfil, que enfrentó a Noruega y perdió por 2 a 1, también se vistió con el mismo tono que los neerlandeses, lo que para muchos llamó la atención y hasta despertó confusión.
Históricamente, el seleccionado marfileño usó el uniforme naranja en honor a su bandera, compuesta también por el verde y el blanco. No obstante, resultó una sorpresa, ya que el plantel suele elegir esta combinación cuando juega de local. La elección de los colores se pensó en la “alegría colectiva” y “la textura de su cultura”.
Pese a las tradiciones, en el partido de esta semana recurrieron al tono que más los identifica, tanto en África como en el resto del mundo, algo que aún genera discrepancias o confusión con los Países Bajos.
La diferencia entre los uniformes de ambos seleccionados se halla en los detalles. Mientras que los marfileños poseen líneas verdes cerca de las axilas o en el escudo de su federación de fútbol, los neerlandeses tienen marcas en negro y un escudo con un león rampante.
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