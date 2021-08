Por qué pierde las finales: la debilidad de Tata Martino, luego de otra marca negativa como técnico

Gerardo Martino es un buen entrenador. Está demostrado a lo largo del tiempo. Bajo su sello, el seleccionado argentino tuvo una etapa fructífera en resultados y rendimientos, en Paraguay es considerado como un hombre de culto, se consagró en Newell’s, su casa, con picos de alto voltaje. Pasó por Barcelona, dirige a México, un gigante de esa parte del mundo. Es una referencia.

Es uno de los técnicos surgidos en el Parque Independencia que imponen su mística por el mundo, como Mauricio Pochettino, que conduce a PSG, a una formación repleta de estrellas, como Neymar, Mbappé y Di María y hasta alcanzó la definición de la Champions League con Tottenham, un mérito enorme. Hay otros, como Eduardo Berizzo, que dirige el seleccionado de Paraguay. Marcelo Bielsa está en otro nivel, más allá de los resultados. Sigue en Leeds, en la Premier League. A Gabriel Heinze, por ahora, le cuesta un poco más: tuvo un paso traumático por Atlanta United, de la MLS.

Martino lanza una indicación táctica, durante la Copa Oro, que perdió contra Estados Unidos, el clásico adversario de México PATRICK T. FALLON - AFP

Martino tiene 58 años. Hizo su presentación en 1998 en Brown, de Arrecifes, cuando el mundo... era otro mundo. Empezó de abajo y siempre fue en ascenso . Platense, Instituto... Hasta dirigió (sin demasiada fortuna, con más de un contratiempo) a Leo Messi en Barcelona. Logró ocho títulos, el más querido, con Newell’s en 2013. Sin embargo, tiene una debilidad mayúscula: algo le ocurre en las finales, en las definiciones. Suele fallar -en realidad, los equipos que dirige suelen fallar-, suele caer.

La última, una derrota en la final de la Copa de Oro de la Concacaf frente a Estados Unidos por 1 a 0, un rival inferior y sin la mayoría de sus figuras.

La última final perdida

El rosarino, ante todo, pidió tranquilidad para asimilar la derrota y afirmó que “no debería ser una catástrofe” para el conjunto azteca. ”Claro que duele, todas las derrotas son dolorosas y en especial en esas circunstancias, pero buscaremos mejorar”, advirtió, según cita la agencia Télam, en la videoconferencia que brindó tras el partido en el estadio Allegiant de Las Vegas. Estados Unidos se impuso anoche con un gol de Miles Robinson en el tiempo agregado y frustró nuevamente al elenco mexicano, como sucedió hace casi dos meses cuando le ganó 3-2, también en período suplementario, en la final de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

“Es verdad que perdimos dos finales y que los cuatro goles que nos hizo Estados Unidos fueron de pelota parada, siempre se corre ese riesgo cuando no podemos convertir nuestras situaciones”, aceptó. Finalmente, Martino lamentó la falta de contundencia de México para revalidar el título que había logrado en 2019: “Creo que hemos competido bien ante Estados Unidos, tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro y generamos jugadas en las que normalmente el equipo define”.

Siempre activo, Tata Martino, asegura que la derrota "no debería ser una catástrofe" PATRICK T. FALLON - AFP

Bajo la dirección de Gregg Berhalter, Estados Unidos dio un par de golpes de autoridad ante el Tricolor: dos finales ganadas en menos de dos meses. Horas antes del partido decisivo por la Copa Oro, Berhalter anticipó: “Las finales se definen por pequeños detalles, como la táctica fija”. Estados Unidos se coronó con un cabezazo luego de un tiro libre al minuto 117, cuando parecía que los penales eran inminentes.

“Aprendimos a jugar finales”, fue el descargo del conductor, de 48 años, que dispuso de jóvenes, como el defensor James Sands (20 años) y el delantero Matthew Hoppe (20). Martino contó con la mayoría de sus figuras: hasta Rogelio Funes Mori, nacionalizado y como clásico número 9. “No es una catástrofe, pero sí, duele mucho. Es una derrota de la cual debemos aprender mucho. Creo que los triunfos te ponen en un lugar y las derrotas en otro... y hasta ahí es donde nosotros podemos resolver”, fue su análisis.

La anterior final perdida

Evidentemente, pierde el foco en las definiciones. Y los equipos que dirige se encogen, algo que no ocurre en buena parte del trayecto. Otro punto: suele perder la compostura con los fallos arbitrales, una costumbre que no pudo modificar. En su buena carrera como entrenador, perdió seis finales. Las otras cuatro: la Copa América 2011, como DT de Paraguay, un 3-0 que le propinó Uruguay. La Copa del Rey 2014 con Barcelona... ante Real Madrid, por 2 a 1. Y las recordadas finales perdidas con la selección, en la Copa América 2015 y 2016, ambas por penales y frente a Chile. Y no convirtió goles en ninguna.

Respetado por la crítica, Tata suele perder el foco en las definiciones; ahora, Estados Unidos aprendió a competir contra México PATRICK T. FALLON - AFP

Hugo Sánchez, una gloria de México, fue lapidario. “Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia. Debería decir: ‘No estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana por lo que pasó conmigo y con... Funes Mori, porque no funcionó traer a Funes Mori”. Símbolo de otro tiempo del fútbol español, Sánchez había sido muy duro, incluso días atrás: “Nunca mira a los ojos y nunca mira a la gente. Simplemente justifica las cosas y sólo está cumpliendo con un pago que le están dando. No ejerce de líder. No debe dejar que los jugadores tomen las decisiones, él debe tomarlas”.

Para los especialistas, sin embargo, a Martino le faltaron algunas piezas, que están en los Juegos Olímpicos. De un modo u otro, Martino no le encuentra la vuelta a un problema que se repite en el tiempo.