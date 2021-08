Boca y su punto de apoyo: en medio de la falta de juego ofensivo, la solidez de la pareja Izquierdoz-Rojo

Boca sigue sin ganar en el campeonato. Acumula un triunfo en los últimos 13 encuentros . Este domingo no jugó bien frente a Talleres, en el empate en cero en el estadio Mario Alberto Kempes. Y se le aproxima River en la definición por eliminación directa del miércoles, por los octavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, no son todas malas. Dentro de lo pesado que se hizo el partido hubo finas conclusiones que empiezan a darle forma a este renovado plantel. Y hoy da la impresión que su principal fortaleza está en la solidez que pueden ofrecer Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo. El triángulo de los centrales lo completa Agustín Rossi, un arquero que dijo presente cuando se lo necesitó en los últimos partidos. A falta de goles y peso ofensivo, bueno es los que puedan evitar de los rivales una zaga que va sumando rodaje y un arquero que nunca logró afianzarse del todo en la Ribera.

Nueve salidas, si se tiene en cuenta la postura de Sebastián Villa de no jugar más en el club para ser vendido a Bélgica, y cinco llegadas, más el retorno de Marcelo Weigandt, por ahora titular. Caras que aún se van conociendo con refuerzos que -incluso- llegaron en las últimas horas y una formación que, seguramente, irá cambiando a medida que pasen los encuentros. De hecho, en Córdoba ya se vio una reaparición que genera expectativas y un debut: la adaptación será dentro del campo.

Carlos Izquierdoz asumió la capitanía de Boca tras la salida de Tevez y mantuvo su buen nivel Pool Argra

Nada menos que ante su ex club, Juan Ramírez se puso por primera vez la camiseta azul y oro. Si no hubiera desperdiciado la chance mano a mano que tuvo a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando se pasó de generoso al cederle mal el gol a Pavón en lugar de definir él, las sensaciones de su presentación serían más que positivas. Y es que, jugando de volante interno (acaso su hábitat natural), el manejo de la pelota a través de su zurda ya se empezó a palpar, al igual que su instinto de ir hacia adelante con cambio de ritmo en los momentos necesarios.

Aaron Molinas, sin mirar, toca corto para Cristian Medina, eludiendo la marca. Otro de los que más se destacó por su virtud de hacerse cargo del juego de su equipo. Fotobaires - La Nación

También su visión y buen pase, como ocurrió a la media hora de encuentro, cuando sí le dio una gran habilitación al extremo cordobés, que terminó desechando la ocasión de meterse en el área. Y cuando tuvo que asociarse, Ramírez hizo un correcto tándem con el juvenil Aaron Molinas, que -si bien se posicionó recostado sobre la izquierda- volvió a demostrar su seguridad para pedir la pelota, gambetear y, sobre todo, hacer jugar a los demás.

El juvenil, de 20 años, tuvo su segunda presentación como titular tras el debut ante Unión, en la primera fecha, cuando jugó sobre la derecha. Quizás, Miguel Ángel Russo no lo aprovecha mejor al no ubicarlo suelto, pero el chico se las rebusca para tomar el balón y empezar a cerrarse mediante asociaciones y movimientos sin pelota. Si su excursión en la primera comenzó con ese nivel de atrevimiento, se puede esperar mucha más explosión: si Agustín Rossi no hubiera cuidado el arco como lo hizo, el volante habría sido el mejor de su equipo.

Marcos Rojo, una pieza que tras hacer una buena pretemporada encontró solidez en el fondo de Boca Prensa Boca

La columna hoy parece estar en Rossi, Izquierdoz y Rojo. Al contrario de lo que ocurre en la zona de atacantes, donde la falta de gol es advertida hasta públicamente por el entrenador, Boca comenzó muy bien el semestre en la zona de abajo. Lo dicho: el arquero tuvo una atajada clave por tiempo y le permitió al conjunto xeneize, al menos, sumar un punto. Pero la lupa, quizás, le apunta más en la pareja Izquierdoz-Rojo, los elegidos por Russo desde comienzos del año para conformar la zaga, pero que las lesiones del ex defensor del seleccionado nacional impidieron darle continuidad. Ahora incluso habría una posibilidad de que se sume Carlos Zambrano si el DT decide jugar con línea de 3 ante River.

Ahora, con una pretemporada, Rojo parece mejorado en ese aspecto. No hay que apurarse, claro: apenas van tres encuentros disputados con totalidad como titulares y el ex Manchester United estuvo presente en todos. No fueron partidos pequeños, ya que estuvieron juntos también en la serie ante Atlético Mineiro, cuando fueron eliminados de la Copa Libertadores. Es decir, ambos y el arquero se contrastan con los delanteros del equipo: mantuvieron la valla invicta en todos (0-0 en los tres). Y los rendimientos individuales de la zaga son parejos.

Carlos Izquierdoz, el nuevo capitán xeneize Prensa Boca

Ambos están firmes. Izquierdoz tiene el alivio de jugar como primer central y, de esa manera, actuar con su mejor perfil, algo que estaba impedido de hacer cuando tenía como compañeros de zaga a los diestros Zambrano o Lisandro López: en esas oportunidades debía desempeñarse desde el costado zurdo. No obstante, se complementan bien con Rojo. El domingo el equipo sufrió mucho por las bandas cuando atacaron a Weigandt y a Sández, pero los experimentados aparecieron en cada jugada para que la peligrosidad no fuese tan importante.

Se viene River y Migue Russo debe pensar qué nombres están mejor para asumir semejante cita. Por lo pronto, en medio del armado, también tiene conclusiones positivas que le ahorrarán tiempo en esta búsqueda de una nueva versión de Boca.