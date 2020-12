Prohibió una competencia de ciclismo y autorizó a dispararle a los competidores

Violenta prohibición de una carrera en España

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020 • 16:09

Jaime Peral es el alcalde de Navas del Rey, un municipio perteneciente a Madrid y tomó la extrema decisión de prohibir una competencia de ciclismo, autorizando a 60 cazadores a dispararles a los competidores que pasen por allí.

La III MTB Ruta de las Dehesas, una prueba ciclista de mountain bike por caminos rurales en la Sierra Oeste de Madrid se iba a celebrar este sábado, pero debió ser cancelada por razones de seguridad, informa el diario Marca.

El funcionario citó a cerca de 60 cazadores locales "dispuestos a hacer lo que haga falta por si alguno de los corredores se le ocurra pasar".

Insólita prohibición de una carrera

"Llevaba mucho tiempo pretendiendo o impedir la prueba, pero nosotros contábamos con todos los informes favorables de todas las administraciones intervinientes y de la Comunidad de Madrid", señaló este domingo Javier Donaire, director de la prueba, según recoge 'El Mundo'.

"Para prohibirla alegó tres cosas: que pasaba por terrenos privados, que ese día había una actividad cinegética y que al Ayuntamiento se le había denegado una corrida de toros por protocolo Covid y que por los mismos motivos no iba a permitir la carrera con los mismos riesgos de contagio", explicaron los organizadores.

"En realidad la carrera pasa por una dehesa municipal y la Comunidad nos dijo que no era una finca privada y que se podía pasar por ahí. Además, nos señaló la Comunidad que ese día no había ninguna actividad cinegética programada y por lo tanto se nos dijo desde la administración que se desestimaba los razonamientos del regidor y se autorizaba la celebración", añade Donaire, director de la prueba quien ha señalado que el alcalde les dijo: "Por mis cojones no vais a pasar por mi pueblo y para eso he convocado a la sociedad de cazadores para que cierren todas las fincas por donde pasa la prueba. Habrá 60 cazadores armados dispuestos a hacer lo que haga falta como a alguno de los corredores se les ocurra pasar".