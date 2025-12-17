PSG vs. Flamengo en vivo, la final de la Copa Intercontinental

Los de Luis Enrique irán con el equipo de gala que se consagró a principios de año campeón de la Champions League. La única ausencia, Ousmane Dembélé.

El 11 de PSG: Matvey Safonov; Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doué y Lee Kang In.

📄 Le onze parisien pour cette finale face à Flamengo ! #PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/lY0hQb0mgw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2025