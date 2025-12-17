PSG vs. Flamengo en vivo, la final de la Copa Intercontinental
En Qatar, el campeón de la Champions League enfrenta al de la Copa Libertadores
Comenzó el segundo tiempo en Qatar
Ya se juega la etapa final de la Copa Intercontinental. PSG mantiene la ventaja, pero Flamengo busca revertir el 0-1 para cortar la sequía sudamericana.
Final del primer tiempo en Rayán
PSG se va al descanso con ventaja por 1-0 gracias al tanto de Kvaratskhelia. Flamengo reaccionó tras el gol, pero no logró igualar. La definición sigue abierta en Qatar.
Tiempo cumplido: se juegan tres minutos más
El árbitro Ismail Elfath adicionó tres minutos en el cierre de la primera parte. PSG gana 1-0 con gol de Kvaratskhelia.
Flamengo estuvo cerca del empate
Pulgar ganó en el área tras un córner desde la derecha y su cabezazo pasó muy cerca del palo izquierdo. El Mengao respondió rápido tras el gol recibido.
Gol de PSG: Kvaratskhelia aprovechó el error y no perdonó
El georgiano definió con clase tras un pase de Doué, luego de una mala salida de Rossi. PSG se pone 1-0 en la final y golpea primero en Rayán.
Primer cambio en PSG por lesión
Kang In Lee no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por el francés de 19 años, Senny Mayulu. Primer contratiempo para Luis Enrique en la final. Sigue esperando en el banco Dembélé.
Fabián Ruiz, primer amonestado en PSG
El volante español recibió la amarilla por una dura patada al estómago de Alex Sandro. El partido se vuelve más cortado en la mitad de la cancha.
PSG domina, Doué se luce pero falta profundidad
El equipo francés controla el balón y Désiré Doué marca el ritmo con destellos de talento. Sin embargo, todavía no logra inquietar seriamente a Agustín Rossi.
Segunda amarilla para Flamengo en pocos minutos
Alex Sandro fue amonestado por una infracción en mitad de cancha. El equipo de Filipe Luis presiona alto, pero empieza a pagar con faltas el intento por frenar el avance del PSG.
Jorginho, el primero amonestado en la final
El mediocampista de Flamengo recibió la tarjeta amarilla tras una infracción en mitad de cancha. Es el primer amonestado del encuentro.
Flamengo responde con un intento de media distancia
Erick Pulgar probó desde fuera del área, pero su remate salió centrado y sin potencia. El conjunto brasileño busca emparejar el dominio inicial de PSG.
Figuras presentes
Javier Pastore y Marco Verratti presentes en el estadio en Qatar, viendo a PSG ante Flamengo por la Intercontinental.
Gol anulado a PSG tras intervención del VAR
Fabián Ruiz definió con el arco vacío, pero la jugada fue revisada: la pelota había salido antes por línea de fondo. El árbitro anuló el gol y cobró córner para PSG.
Avisó PSG con pelota parada
Vitinha ejecutó un tiro libre peligroso desde la derecha y Kvaratskhelia no llegó a empujarla por centímetros. Primera aproximación clara del equipo francés.
Comenzó el partido
La pelota ya rueda en el Ahmad bin Ali en Rayán. Con una buena concurrencia, aunque sin colmarse, el estadio recibe al campeón de Europa y al de América en busca del título mundial. Presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
PSG arrasó en los premios The Best
París Saint-Germain dominó en la ceremonia del día martes: Dembélé fue elegido, nuevamente, como mejor futbolista del mundo y compartió gala con Hakimi, Mendes y Vitinha, también nominados entre el mejor equipo del año. El club busca su sexto título del año y el primero en esta competencia
El camino de Flamengo
El Mengao superó a Cruz Azul y a Pyramids en las fases previas para acceder a la final, mientras PSG ya espera en esa instancia. Es el primer sudamericano en llegar a esta instancia desde que regresó el formato original de la Intercontinental. Va por su quinto título en el año.
Equipos confirmados
Los de Luis Enrique irán con el equipo de gala que se consagró a principios de año campeón de la Champions League. La única ausencia, Ousmane Dembélé.
El 11 de PSG: Matvey Safonov; Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doué y Lee Kang In.
Por su parte, el equipo de Filipe Luis, flamante cuatri campeón de la Copa Libertadores, saldrá con el equipo habitual, que también se consagró en la liga brasileña.
El 11 de Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Leo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Gonzalo Plata.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la final Intercontinental
En Rayán, Qatar, desde las 14, el campeón de la Champions League enfrenta al de la Copa Libertadores. El club francés llega con sus figuras y tras brillar en los premios The Best. Flamengo va por un nuevo hito internacional. El partido será transmitido por DSports y FIFA+, pero podés seguirlo el minuto a minuto por acá.
