Final de la Copa Intercontinental 2025: horario y dónde ver en directo PSG vs. Flamengo

París Saint Germain (PSG) y Flamengo chocan este miércoles en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath por la final de la Copa Intercontinental 2025 para dirimir el último título del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El encuentro inicia a las 14 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital FIFA+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La final de la Copa Intercontinental 2025 se jugará en el estadio de Rayán

La previa de PSG vs. Flamengo

El conjunto galo dirigido por Luis Enrique accedió al certamen como campeón de la Champions League 2024-2025 y tuvo el privilegio de esperar rival en la final. Actualmente, marcha segundo en la Ligue 1 con 36 puntos, a una unidad de Lens, y en la actual competencia europea se ubica tercero con 13 unidades, en zona de clasificación a los octavos de final sin pasar por el repechaje.

El Mengão, por su parte, fue el último club que entró al certamen como ganador de la Copa Libertadores 2025 y tuvo que disputar dos etapas para meterse en la definición. De hecho, en las últimas horas trascendió que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentarán un reclamo a la FIFA para que revea el formato de juego que, anteriormente, depositaba al mejor de Sudamérica en las semifinales y no en cuartos de final.

Aún con una etapa más, el elenco carioca llegó al duelo tan esperado. Primero, superó en Derbi de las Américas a Cruz Azul 2 a 1 y, luego, doblegó en la Copa Challenger a Pyramids de Egipto 2 a 0.

El encuentro tiene un solo futbolista argentino en cancha y es el arquero de Flamengo Agustín Rossi. El ex-Boca atraviesa un gran presente y es una de las figuras que tiene el elenco de Filipe Luis, que busca dar el golpe ante el mejor club del mundo en la actualidad.

Posibles formaciones

PSG: Matvéi Safonov; Lucas Hernández, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Quentin Ndjantou, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Barcola y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erik Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton Cebolinha y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 1.66 contra 5.20 que cotiza su derrota, es decir un triunfo y coronación de los brasileños. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.32.

Un antecedete que hace ilusionar a Flamengo es que en el Mundial de Clubes 2025 Botafogo venció a los parisinos 1 a 0 con tanto de Igor Jesús. Fue el 19 de junio pasado en el Rose Bowl de California, Estados Unidos, por la segunda fecha del grupo B.

Los campeones de la Copa Intercontinental, año por año

2024: Real Madrid (España).

2004: FC Porto (Portugal).

2003: Boca Juniors (Argentina).

2002: Real Madrid (España).

2001: Bayern Múnich (Alemania).

2000: Boca Juniors (Argentina).

1999: Manchester United (Inglaterra).

1998: Real Madrid (España).

1997: Borussia Dortmund (Alemania).

1996: Juventus (Italia).

1995: Ajax (Países Bajos).

1994: Vélez Sarsfield (Argentina).

1993: San Pablo (Brasil).

1992: San Pablo (Brasil).

1991: Estrella Roja (Serbia).

1990: AC Milan (Italia).

1989: AC Milan (Italia).

1988: Nacional (Uruguay).

1987: FC Porto (Portugal).

1986: River Plate (Argentina).

1985: Juventus (Italia).

1984: Independiente (Argentina).

1983: Gremio (Brasil).

1982: Peñarol (Uruguay).

1981: Flamengo (Brasil).

1980: Nacional (Uruguay).

1979: Olimpia (Paraguay).

1978: No disputado.

1977: Boca Juniors (Argentina).

1976: Bayern Múnich (Alemania).

1975: No disputado.

1974: Atlético de Madrid (España).

1973: Independiente (Argentina).

1972: Ajax (Países Bajos).

1971: Nacional (Uruguay).

1970: Feyenoord (Países Bajos).

1969: AC Milan (Italia).

1968: Estudiantes de La Plata (Argentina).

1967: Racing Club (Argentina).

1966: Peñarol (Uruguay).

1965: Inter de Milán (Italia).

1964: Inter de Milán (Italia).

1963: AC Milan (Italia).

1962: Santos (Brasil).

1961: Peñarol (Uruguay).

1960: Real Madrid (España).

Recientemente se cumplieron 25 años del título de Boca en la Intercontinental vs. Real Madrid SHIZUO KAMBAYASHI� - AP�

