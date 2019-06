Pura motivación: por qué Jaguares es favorito en la semifinal del Súper Rugby

Pablo Matera, una de las figuras de la franquicia argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Cualquiera sea el desenlace de esta campaña, ya se puede catalogarla como exitosa. De allí al conformismo hay un mundo. Así como Jaguares llegó hasta acá, sería de mediocre no intentar ir por todo. Y si algo le sobra al equipo es ambición. Y más aun si se considera que es anfitrión y que en Brumbies tiene un adversario durísimo, sí, pero vencible.

De hecho, Jaguares es favorito para vencer esta noche, desde las 20.05, en el estadio de Vélez y acceder a la final del Súper Rugby 2019. Por la localía y las ventajas que ella entraña, en parte, y por la combinación de capacidad técnica y mentalidad ganadora que logró conjugar en esta temporada, sobre todo.

"No estamos hechos. Para nada", desafió Jerónimo De la Fuente. "Estamos viviendo muy fuerte esto y sabemos que estos momentos no se dan siempre. Queremos ir por un partido más, queremos ir por todo. Pero lo más importante va a ser cómo representemos en la cancha a nuestros seres queridos y a la gente que se identificó con este equipo, que es lo que más felices nos pone", añadió el capitán.

Jaguares juega en casa merced a que terminó con el tercer mejor rgistro y a que fue segundo en la tabla general, apenas por delante de Brumbies (11 victorias y 51 puntos contra 10 y 48). El primer beneficio es el de las 30 horas de viaje con dos escalas y las 13 de diferencia horaria que separan Buenos Aires de Canberra, Australia. Además, se espera un estadio completo dentro de lo habilitado (ver aparte); el viernes pasado quedó en evidencia la incidencia que puede ejercer el público cuando participa activamente.

No obstante, el principal motivo para confiar en un éxito del conjunto al que dirige Gonzalo Quesada debe ser buscado en su interior. Jaguares llega con la motivación por el cielo, con un carácter y una madurez asombrosos para sacar adelante partidos parejos (lo demostró frente a Chiefs en los cuartos de final y ante el mismo oponente de hoy en la fecha 11, por ejemplos), y con un sistema de juego aceitado que combina la agresividad del pack con la frescura de los tres cuartos. Y todo, afirmado sobre una defensa sólida.

"Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol, no cambiar nada de lo que venimos haciendo. Porque es lo que nos hizo llegar hasta acá", continuó De la Fuente. "Sí tenemos que dar ese plus cuando las piernas no dan más, lo hacemos. Y creo que no muchos equipos lo tienen. Nosotros somos amigos, lo sentimos así", destacó el rosarino.

Uno de los puntos débiles de Jaguares es el scrum... justo una de las fortalezas, al igual que el maul, del equipo australiano, que tiene en su alineación a las primera y la segunda líneas del seleccionado amarillo. Habrá que estar atento a esas formaciones, como también a la potencia de Tevita Kuridrani (1,92 metros, 102 kilos) y Henry Speight (1,86m, 97 kilos) entre los backs.

"El partido va a pasar por el punto de contacto", dijo De la Fuente. "Brumbies tiene un maul tremendo. Nosotros tenemos que hacernos muy fuertes en la defensa, no cometer infracciones y tener la pelota, porque cuando la tenemos somos peligrosos", analizó el rugbier de 28 años.

En el cruce de cuartos de final con Chiefs, a Jaguares le costó imponer su juego y muchas veces quedó a merced del rival, pero se mantuvo en pie gracias a su gran defensa y a que supo explotar al máximo un pasaje de buen rugby a mediados del segundo tiempo. La síntesis es que el conjunto argentino puede dar aun más, pero también que no necesita estar al 100% para sacar adelante un compromiso.

El historial entre Jaguares y Brumbies marca una victoria para los australianos y dos para los argentinos, conseguidas en los últimos dos enfrentamientos. Este año Jaguares ganó por 20-15 en Vélez, pero desde entonces Brumbies encadenó siete triunfos. Los argentinos también cerraron en gran forma, ganando diez de los últimos once encuentros.

Brumbies, que ostenta dos títulos de campeón del Súper Rugby (2001 y 2004), viene en busca su séptima final. Por la otra llave, los dos mejores equipos de la competencia se medirán en Christchurch en la madrugada argentina (4.35) del sábado: el bicampeón, Crusaders, contra el estelar Hurricanes, dos neocelandeses. De pasar Jaguares, en la final sería visitante ante el primero y local ante el segundo.

Independientemente del resultado de hoy, lo de la franquicia de la Unión Argentina de Rugby ya es histórico. Nunca un equipo fuera de los 12 que dieron el puntapié inicial a este espectacular certamen en 1996 (por entonces, Súper 12) logró meterse entre los cuatro mejores. Ni Cheetahs, ni Rebels, ni Western Force, ni Rebels, ni Kings, ni Sunwolves llegaron tan lejos. Jaguares lo hizo en su apenas cuarta temporada. Pero ni los jugadores ni los 30.000 aficionados que habrá en el estadio se contentan con esa estadística.

Récord de público para el conjunto argentino

El Amalfitani estará como nunca en las cuatro temporadas de Jaguares

Con todo el estadio abierto pero apenas 31.000 localidades habilitadas, se espera que el estadio José Amalfitani establezca un récord de asistencia para el Súper Rugby. Al cierre de esta edición quedaba un pequeño remanente en la venta de entradas. Si se genera el clima de efervescencia que hubo en el partido de los cuartos de final (21-16 sobre Chiefs, luego de un 8-16), será un elemento más en favor de Jaguares. "Esperamos que siga siendo un factor, porque así somos los argentinos", subrayó Jerónimo De la Fuente. "Es un impulso para nosotros. La gente va a hacerse sentir y eso nos motiva", detalló el capitán rosarino.

El entusiasmo se despertó en los playoffs de 2019

En el cruce de la etapa anterior, contra el equipo neozelandés, por primera vez en la temporada fue habilitada una de las plateas altas (la Sur). Hace una semana, 17.000 personas dieron un gran marco al cuarto de final que protagonizó Jaguares y se metieron en el partido de tal manera que se produjo un fuerte contagio, al punto de que se retroalimentaban los hinchas y los rugbiers.

El expendio de entradas

Anoche quedaban algunas localidades en la tribuna cabecera Este ($ 300), la platea Norte alta ($ 600) y la platea Sur baja ($ 800 y $ 1200, según la ubicación). Pueden ser adquiridas solamente vía Ticketek, ya que no habrá venta por ventanilla en el estadio.