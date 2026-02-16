Otra actuación sobresaliente de Domingo Miotti, que lucha por volver a los Pumas

Todos los focos del rugby en Europa están puestos en el Seis Naciones. El nuevo golpe de Escocia ante Inglaterra, el poderoso scrum de Italia, la profunda crisis de Gales y el dominio francés son los principales tópicos del torneo de selecciones que acapara la mirada de todos en Europa. Pero la actividad de argentinos en el viejo continente no cesa, con una nueva fecha del Top 14 francés.

La mejor liga de clubes del mundo volvió a tener a Domingo Miotti como uno de los grandes protagonistas. El tucumano integró la terna al mejor jugador del mes de enero y en su primera producción en febrero guió al Montpellier a una gran victoria como visitante ante La Rochelle por 43-33. El apertura marcó un try y totalizó 28 puntos, con nueve aciertos de sus diez intentos a los palos, la mayoría esquinados o de larga distancia.

Más allá de los puntos (acumula 178 en la temporada del Top 14, sólo por detrás de Harry Plummer), las mejoras de Miotti radican en la confianza y en su juego: se lo nota mucho más aplomado en la conducción, criterioso para tomar decisiones y maduro para asumir las riendas de un equipo competitivo. Con la victoria, Montpellier se consolida en la cuarta posición cuando aún restan nueve fechas para el final de la temporada regular y el inicio de los play-off.

Después de un año plagado de lesiones y escasa continuidad, el jugador de 29 años está atravesando la mejor temporada de su carrera. Se destacó durante un buen tramo cuando se desempeñaba en Oyonnax, pero no con la constancia y el nivel actual en un club protagonista. Su presente abre el abanico de opciones para Felipe Contepomi, en un puesto que ahora tiene bien cubierto: Tomás Albornoz se afianzó como titular de los Pumas en los últimos dos años, Santiago Carreras logró la madurez necesaria para desempeñarse en ese rol y Gerónimo Prisciantelli estuvo a la altura cuando le tocó lucir la diez. Miotti ofrece otras características, con un pie exquisito y largo para el juego estratégico, buena prestancia en el juego aéreo, aunque sin el poder de quiebre como amenaza de ataque, una de las cualidades de los aperturas que quiere Contepomi. Su última convocatoria fue en la ventana de julio de 2022, con un llamado a último momento por la lesión de Benjamín Urdapilleta en la primera etapa del ciclo de Michael Cheika.

Toulouse sigue liderando con comodidad el Top 14, tras un ajustado triunfo por 13-9 ante el Stade Francais. A pura potencia, Efraín Elías marcó el único try del último campeón, que, a pesar de la gran cantidad de bajas afectadas a la selección francesa, se afianza como puntero y máximo candidato. El cordobés acumula 13 partidos en la temporada, una buena cifra para volver a posicionarse como alternativa en la segunda línea de los Pumas. En Toulouse también fue titular Santiago Chocobares.

Con el regreso de Mateo Carreras, Bayonne no levanta cabeza y volvió a perder como local, 41-36 ante Racing 92. Además del tucumano sumaron minutos Ignacio Calles, Facundo Bosch, Rodrigo Bruni y Lucas Paulos. Bautista Delguy fue titular en Clermont, que dio la nota ante Toulon como visitante con un contundente 34-14. En el local, Tomás Albornoz mostró destellos de su calidad con varias apiladas, pero no termina de afianzarse como conductor de un club que cayó al octavo puesto de la tabla.

Arrancó el Súper Rugby Pacific, con try argentino

Quedaron lejos los años en los que Argentina esperaba con expectativa el arranque de la temporada del Super Rugby, con la participación de Jaguares. Hoy el torneo tampoco cuenta con los equipos sudafricanos y quedó compuesto por cinco franquicias de Nueva Zelanda, cuatro de Australia, una de Fiji y otra con jugadores de raíces de Samoa y Tonga.

En la primera fecha Franco Molina apoyó uno de los tries de Western Force en la derrota 56-24 ante Brumbies. Con un buen sentido de apoyo y una carrera optimista, el segunda línea marcó en su debut oficial en el conjunto de Perth, que también tuvo la presencia de Leonel Oviedo. Agustín Moyano no fue convocado en el plantel de 23, mismo caso que Tomás Lavanini en Highlanders.