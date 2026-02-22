Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La semana entrante se jugará, en días laborales, la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, pero Boca Juniors debutará en la Copa Argentina 2026 frente a Gimnasia de Chivilcoy porque su duelo ante Lanús se postergó hasta el 4 de marzo a raíz de que el Granate está disputando la Recopa Sudamericana con Flamengo -en la ida ganó 1 a 0-.

El encuentro entre el xeneize y el equipo del Federal A se disputará el próximo martes 24 de febrero desde las 21.15 en el estadio Padre Martearena de Salta con arbitraje de Facundo Tello y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó ante Racing 0 a 0 el viernes pasado en su última presentación y, otra vez, dejó una pálida imagen que fue reprobada por sus hinchas en la Bombonera. Su irregular arranque en una temporada donde tiene como principal objetivo la Copa Libertadores 2026 hace que el choque frente a Gimnasia sea más trascendente de lo habitual y está obligado a avanzar para que continúe el proyecto que comenzó con Miguel Ángel Russo.

En la previa al choque con la Academia Boca presentó a su tercer refuerzo, el delantero paraguayo Adam Bareiro. Llega para ser una alternativa en una posición donde el equipo tiene opciones de sobra con Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson e Iker Zufiaurre, pero las lesiones y bajos rendimientos le impidieron a todos ellos afianzarse en el puesto.

Boca es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, la edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y 2019-2020, -en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario-.

Su rival de turno debutará en la temporada 2026 en la Copa Argentina porque el Federal A comenzará en marzo y tiene ante sí un partido histórico. Su cupo al campeonato que reúne clubes de todas las categorías lo consiguió con una sólida campaña el año pasado, tras ascender desde el Regional Federal Amateur, en la que compitió y consiguió buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto de la Liga Profesional con una cuota máxima de 1.23 contra 13.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Gimnasia. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 6.0.

El que avance en este mano a mano pasará a 16vos para medirse con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez, programado para el 8 de abril. En etapas más avanzadas podría haber clásicos siempre y cuando avance Boca, ya que puede enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos, San Lorenzo en semifinales y River o Independiente solo en una hipotética final.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón - Viernes 20 de marzo.

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

1-0 Deportivo Maipú. Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.

Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón - Miércoles 25 de febrero.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.

Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy - Martes 24 de febrero.

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.

1-0 Ciudad de Bolívar. Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.

3-0 San Miguel. Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

2-0 Estudiantes de Buenos Aires. Tigre 2-0 Claypole.

2-0 Claypole. Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

2-0 Argentino de Merlo. Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

1-0 Argentino de Monte Maíz. San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn - Miércoles 25 de febrero.

Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

4-1 Sarmiento de La Banda. Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

4-0 Ituzaingó. Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

2-0 Sportivo Belgrano. Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

(4) 2-2 (3) Temperley. Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.

Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.



