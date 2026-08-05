Qué dijo Maximiliano Salas tras ser transferido de River a Independiente Rivadavia

Maximiliano Salas rompió el silencio tras confirmarse su traspaso, a préstamo, a Independiente Rivadavia. El delantero de 28 años fue apartado del plantel profesional que comanda Eduardo Coudet y entrenó, junto a otros compañeros que recibieron el mismo castigo, en el predio de Cantilo.

Una vez arribado a Mendoza, donde se pondrá a las órdenes de Alfredo Berti, director técnico de Independiente, el exjugador de Racing apuntó contra la dirigencia y el cuerpo técnico de River por la decisión de apartarlo del plantel profesional.

Las polémicas declaraciones de Maxi Salas

“Vine a sentirme vivo”, explicó Salas, en diálogo con ESPN, sobre su arribo a la escuadra mendocina que tiene como objetivo pasar de fase en la Copa Libertadores.

“No me sentí jugador. Acato órdenes, pero no las comparto. Ante todo está el aspecto humano, la persona. Más allá de que un grupo de jugadores hayamos tenido un semestre bueno o malo, somos personas. Eso es lo que uno valora. Estoy enojado porque nos trataron muy mal”, disparó Salas, quien mostró su disgusto por la decisión comunicada por Pablo Longoria, el secretario deportivo del club.

Maxi Salas publicó en sus redes fotos con el grupo de los jugadores "relegados" de River, los que están fuera de las preferencias de Coudet y la dirigencia Instagram

Con 37 presencias y siete goles, Salas culminó un breve ciclo en la institución de Núñez, a la cual llegó procedente de Racing tras ejecutar la cláusula rescisión en un monto cercano a los 8 millones de euros.

“Longoria nos llamó por teléfono un día antes de empezar la pretemporada y nos dijo que no teníamos que presentarnos. Me hubiera encantado que me lo comunicara Coudet, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba”, expresó el oriundo de Misiones.

Maximiliano Salas abandonó River para continuar su carrera en Independiente Rivadavia FEDERICO PARRA - AFP

Y, agregó sobre Matías Viña, el jugador uruguayo que quedó en el ojo de la tormenta por un posible enfrentamiento con Longoria: “No está bueno estar encerrado en un container. A nadie le servía, ni a nosotros ni al club. Había que meterle la mejor onda, levantar a los compañeros, porque ante todo somos humanos. Si llegabas todos los días enojado a Cantilo, te querías pegar un tiro. El único que se acercó a vernos fue Leo Ponzio, ningún dirigente vino a visitarnos. Longoria fue un solo día, pero a hablar con Viña. Hablaron bien, se saludaron y se fue. No es cierto que se agarraron a trompadas”.

“Nunca le faltamos el respeto al club. Jugando bien o mal siempre trabajé de la mejor manera. El año no fue malo, llegamos a la final. Si le meto un gol a River no lo gritaría. Le tengo respeto a la gente, lo que pasó es extrafutbolístico”, cerró Salas.