El mundo se sorprendió ante el duro mensaje que surgió contra Brad Pitt por parte de Pax Jolie-Pitt, uno de los seis hijos que tiene con Angelina Jolie. El joven de 19 años había subido en las redes una historia en la que lo calificó como “una persona terrible y despreciable”.

Vale recordar que la actriz adoptó al joven en Vietnam en 2007 cuando tenía tres años de edad y fue quien le dio el nombre de Pax Thien. Se trata de uno de los tres niños que adoptaron Pitt y Jolie, junto a Maddox y Zahara. A su vez, ambos tuvieron juntos tres hijos biológicos: Shiloh, Knox y Vivienne.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento

¿Qué dice el duro mensaje que le escribió a Brad Pitt su hijo?

Según The Daily Mail, Pax Jolie-Pitt escribió la historia de Instagram en 2020, cuando tenía 16 años. Este descargo lo compartió en su cuenta personal, a la cual solo tienen acceso sus amigos y la gente de su entorno.

En la dicha publicación, Pax en ese entonces escribió el siguiente texto: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños [en referencia a sus hermanos menores Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne], que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”.

La publicación que hizo Pax Jolie-Pitt contra su padre, Brad Pitt

Junto a este texto, el joven subió en ese entonces una foto de su padre cuando ganó el Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2020 por su participación en la película Érase una vez... en Hollywood. Se trata de uno de los mayores logros de su carrera, por el cual fue aclamado por la crítica y la audiencia.

¿Cómo fue la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie?

Este nuevo capítulo hizo resurgir todo el drama alrededor de la escandalosa separación de “Brangelina” (como se conoció a la pareja formada por ambos), algo que pocos se esperaban porque era una de las más queridas de Hollywood.

Angelina Jolie había solicitado el divorcio en 2016, dos años después haberse casado con Brad Pitt, con quien ya tenía siete años de relación. Este se terminó de consolidar en 2019 cuando se dio a conocer una situación de agresión por parte de Pitt.

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más polémicas de Hollywood y firmaron el divorcio en 2019

Ese episodio ocurrió en 2016, cuatro años antes de las palabras que le dedicó Pax en sus redes sociales. Ese lamentable hecho ocurrió en un jet privado, donde Pitt habría agredido a su entonces esposa y a dos de sus hijos. Una fuente que habló con la revista People dijo que en esa situación Pitt supuestamente estaba borracho y Maddox ―el mayor de los Jolie-Pitt― había defendido a su madre. Luego de aquel escándalo parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles terminó investigando lo sucedido.

En un principio, Angelina Jolie asumió la custodia total de sus seis hijos, pero un nuevo acuerdo en 2021 les permitió pasar el 50 por ciento de su tiempo con su exmarido. Sin embargo, la decisión fue revocada después de que trascendiera que el juez del caso tenía estrechas relaciones comerciales con Pitt.

