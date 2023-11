escuchar

Javier Milei es el presidente electo de la Argentina tras ganar el balotaje contra Sergio Massa este pasado domingo 19 de noviembre. En ese contexto, varias personas se preguntan cuáles son las políticas económicas que llevará a cabo y qué modificaciones hará, en especial respecto al Impuesto de las Ganancias.

Vale recordar que este tributo aplica abarca a las ganancias obtenidas por el trabajo personal. En el último año, bajo la gestión de Massa como ministro de Economía, hubo algunas modificaciones sobre Ganancias que eximió a cerca de 800.000 trabajadores pertenecientes a la cuarta categoría a pagar este impuesto, a partir de la ley aprobada por el Congreso a principios de octubre. Por lo tanto, solo deben pagarlo quienes tienen un salario bruto superior a $1.980.000. Este rige “para las remuneraciones y/o haberes que se devenguen a partir del 1º de octubre de 2023″, por lo que se pudo empezar a ver su impacto a partir de principios de noviembre con la liquidación del mes anterior, puesto que los trabajadores en relación de dependencia públicos y privados cobran su salario a mes vencido.

Respecto al impuesto de las Ganancias, no hay nada en concreto sobre este tributo en la plataforma de La Libertad Avanza en la que señala todas las propuestas que hizo Milei durante su campaña electoral. Solo plantea que, en una primera etapa, se llevaría a cabo una “reforma tributaria que empuje una baja de los impuestos”.

Javier Milei apoyó el proyecto de ley para la modificación del impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados Santiago Filipuzzi - LA NACION

Vale recordar que el proyecto de ley para la reforma del impuesto a las Ganancias que el Gobierno nacional mandó al Congreso en octubre obtuvo el apoyo de Milei y su bloque en la Cámara de Diputados. En ese entonces, justificó su voto y el de su espacio a favor de la reforma al indicar que “es más libertad y es devolverle los derechos a la ciudadanía”. Y añadió al defender su postura en el recinto: ”Siempre vamos a votar a favor de eliminar impuestos y del gasto público”.

Las propuestas económicas de Javier Milei

Tras ser elegido presidente, Javier Milei dio algunas definiciones sobre el rumbo económico que plantea su espacio para la próxima gestión en el Poder Ejecutivo. Una de ellas es el levantamiento del cepo cambiario, por el cual se limita la compra de dólares de gran parte de la población argentina. Esta era una de las principales propuestas del libertario durante su campaña.

Aunque no dio una fecha exacta de su levantamiento, el libertario remarcó que no se puede resolver el cepo cambiario si no se soluciona antes el tema de las Leliqs (Letras de liquidez del Banco Central). “Antes hay que corregir el desequilibrio de stock, porque si no, puede ser letal. En paralelo, vamos a avanzar con el ajuste fiscal, que tiene que venir de todas maneras, el problema es quien lo paga. Nosotros queremos que lo paguen los políticos”, sostuvo este lunes el presidente electo en declaraciones radiales. En tanto, remarcó que su equipo económico tiene “un claro plan de cómo resolverlo”, por lo que están “confiados” sobre ese punto. “A partir de ahí, liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía”, agregó.

Otra de las promesas que hizo el líder de La Libertad Avanza en su campaña fue la eliminación del Banco Central (BCRA). Al respecto, este lunes ratificó esta decisión por tratarse de una “cuestión moral”.

Asimismo, Milei señaló su intención de privatizar YPF y los medios estatales ―Televisión Pública, Radio Nacional y Télam―, lo que permitiría llevar a cabo el recorte del gasto público del Estado. Igualmente, sobre este último punto señaló que es “más por motivos simbólicos que presupuestarios”.

