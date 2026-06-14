Qué es el cooling break y por qué paran durante tres minutos en los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó con la singularidad del cambio de formato: 48 selecciones y 12 grupos vienen a reemplazar el bosquejo original de la Copa del Mundo. A esta revolucionaria modificación, la FIFA también organizó el cooling break -pausa de hidratación, en castellano- para que los jugadores puedan, justamente, hidratarse durante tres minutos en cada tiempo.

La medida, oficializada -y probada- en el Mundial de Clubes 2025, se ejecuta a los 22 minutos de cada uno de los tiempos. La intención del comité organizador es que los jugadores no sufran las altas temperaturas de Estados Unidos, México y Canadá -los países organizadores- para brindar así un espectáculo a la altura de las circunstancias.

Que es el cooling break

“En cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos. Serán tres minutos desde el pitido final hasta el final de cada tiempo”, declaró Manolo Zubiria, director de Torneos de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la previa a la competencia que comenzó el jueves pasado con la victoria de México contra Sudáfrica.

Un dato a tener en cuenta es la posible alteración de este cronograma: en caso de haber una lesión o interrupción en los minutos previos al cooling break, las autoridades determinarán si hay pausa o, por el contrario, se continúa el partido.

La pausa de hidratación sirve para mejorar el rendimiento de los jugadores

Las dos pausas obligatorias abrieron un profundo debate en los fanáticos. Hay quienes avalan la decisión para que los jugadores puedan refrescar los conceptos de los entrenadores; por el contrario, otros no están de acuerdo, ya que se desnaturaliza la esencia del deporte.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026

La Selección Argentina se encuentra en Kansas City de cara a lo que será el debut en la Copa del Mundo. Defensora del título, el equipo de Lionel Scaloni afrontará su primer partido del Grupo J ante Argelia, el próximo martes, desde las 22, en el Arrowhead Stadium.

Este enfrentamiento le dará inicio a la participación de la albiceleste, que hará base en Kansas y luego seguirá su camino a Dallas, otra de las ciudades estadounidenses, para completar el calendario en la fase de grupos.

Entre risas: así fue la sesión de fotos de la Selección Argentina

Con la mayoría del equipo a disposición -salvo Nicolás Tagliafico, lesionado-, el combinado argentino buscará el primer triunfo en la Copa del Mundo para encaminarse de cara a la clasificación a la próxima etapa.

El siguiente partido de la Argentina será el lunes 22 contra Austria. Dicho encuentro comenzará a las 14 h. Por último, completa la agenda contra Jordania, el sábado 28 a las 23h. Ambos partidos serán en Dallas.