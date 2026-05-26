El ranking de preocupaciones de Lionel Scaloni: los nueve jugadores que llegan tocados al Mundial 2026

El número lo dice todo: 27 de las 48 selecciones ya confirmaron sus listas para la próxima Copa del Mundo, pero todavía falta la más esperada: Argentina anunciará a los 26 convocados entre miércoles y viernes. En ese contexto, sobran futbolistas para casi todos los puestos y escasean los espacios disponibles. Sin embargo, aunque en Qatar 2022 Lionel Scaloni fue uno de los últimos tres entrenadores en oficializar la nómina definitiva, esta vez apareció un contratiempo que alteró una preparación que, hasta hace algunas semanas, avanzaba con naturalidad. El foco está puesto en los problemas físicos. Nueve jugadores, entre ellos varios titulares y otros que pelean por un lugar entre los once, llegan condicionados al tramo decisivo de la puesta a punto. La idea es que todos puedan estar, aunque no arribarían con el ritmo ideal para afrontar un torneo de esta exigencia.

Algunos atraviesan la etapa final de sus recuperaciones y aprovecharán los entrenamientos y amistosos previos al debut ante Argelia, el 16 de junio en Kansas, para sumar minutos y volver a consolidarse dentro del equipo. Otros, en cambio, estarían demasiado justos y hasta existe la posibilidad de que se queden afuera de la Copa del Mundo. Mientras tanto, Scaloni sigue de cerca cada evolución y arma su propio mapa de recuperaciones para saber con quiénes podrá contar realmente.

9-Emiliano Martínez

El 20 de mayo, durante la entrada en calor para la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, el arquero de 33 años sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha. La lesión le permitió jugar el partido y celebrar el título junto a sus compañeros, pero lo obligará a frenar durante algunas semanas. No necesitará cirugía, aunque sí encendió alarmas incluso de cara al estreno frente a Argelia. Por eso, no atajará en los amistosos y buscará arribar en condiciones al debut. Si no estuviera disponible, Rulli y Musso pelearán por el puesto y aprovecharán los amistosos para ganar terreno como alternativas del marplatense.

Emiliano Martínez, durante los festejos de Aston Villa por la conquista de la Europa League, con el dedo anular derecho inmovilizado Prensa Aston Villa

8-Cristian Romero

Pieza central de la defensa y protagonista de los cuatro títulos del ciclo Scaloni, el defensor sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha el 12 de abril y desde entonces comenzó una carrera contrarreloj para jugar el Mundial. En un principio se temió una lesión más grave, aunque el cuadro sigue siendo importante. Los plazos estimados para volver a jugar eran de entre cinco y ocho semanas. Este domingo se cumplirá la séptima y Romero todavía no empezó los trabajos de campo, por lo que difícilmente dispute los amistosos y llegaría con lo justo al debut. Si eso ocurre, acumulará más de dos meses sin competencia. Por jerarquía, experiencia y liderazgo, tiene prácticamente asegurado un lugar entre los 26, salvo una complicación. Si no estuviera disponible, una alternativa es correr a Nicolás Otamendi hacia la derecha e incluir a Lisandro Martínez como segundo central. Mientras tanto, continúa con su recuperación en Londres junto a médicos de Tottenham y de la selección.

Cristian Romero queda tendido tras el choque con Antonín Kinský, el arquero de Tottenham, en la jugada que derivó en su lesión de rodilla

7-Marcos Acuña

Arrastraba una sobrecarga en el isquiotibial derecho desde comienzos de mayo. Después de disputar 100 minutos ante San Lorenzo, por los octavos de final del Apertura, las molestias volvieron a aparecer. Apenas resistió 33 minutos frente a Gimnasia La Plata; contra Rosario Central ingresó solo siete; luego faltó ante Bragantino y, el domingo, en la final frente a Belgrano, debió salir a los 25 minutos del segundo tiempo. River no emitió un parte médico oficial, aunque dejó trascender que padece una contractura en el isquiotibial derecho. El problema es que se trata de un futbolista propenso a las lesiones y, si finalmente se confirma un desgarro, pasaría casi toda la previa al debut trabajando diferenciado y sin chances de jugar los amistosos ante Honduras e Islandia. El Huevo, campeón en Qatar 2022, había perdido terreno por lesiones y bajos rendimientos, aunque reapareció en la fecha FIFA de marzo y volvió a instalarse en la consideración del cuerpo técnico. En el lateral izquierdo, el titular es Nicolás Tagliafico y no abundan las variantes naturales para ese sector. Su principal rival, hoy, vuelve a ser el físico.

Marcos Acuña arrastra un problema muscular y todavía no se conocen sus plazos de recuperación @River

6-Gonzalo Montiel

Su situación es similar a la de Acuña, aunque River sí confirmó que sufre un desgarro en el cuádriceps izquierdo desde el partido ante Rosario Central, el 16 de mayo. El autor del penal decisivo en Qatar 2022 es el relevo natural de Nahuel Molina, pero recién podría estar disponible una semana antes del estreno mundialista, por lo que tampoco jugaría los amistosos. El domingo intentó sumar minutos en la final frente a Belgrano, aunque finalmente permaneció en el banco porque no estaba en condiciones. El panorama se complejiza porque Molina también se recupera de un desgarro y hoy Argentina no tiene disponibles a sus dos laterales derechos principales. Si no llegan en plenitud, Scaloni cuenta con alternativas como Agustín Giay, Kevin Mac Allister o Agustín Capaldo, incluidos en la prelista de 55. El ex Boca, además, integrará la gira previa al Mundial, aunque en el último tiempo actuó más como volante o líbero.

Gonzalo Montiel padece un desgarro y apunta a llegar con lo justo al inicio de la Copa del Mundo Manuel Cortina

5-Nicolás Paz

Después de cerrar una temporada consagratoria en Como, donde fue figura del equipo que logró la primera clasificación de su historia a la Champions League, el volante de 21 años arrastra un traumatismo en la rodilla izquierda desde el 17 de mayo y se perdió los últimos dos encuentros del conjunto italiano. El primero por no estar en forma y el segundo por recomendación de la selección. La acción ocurrió cuando Nicolás Valentini, defensor de Parma, cayó sobre sus piernas y lo golpeó involuntariamente con la cabeza en la rodilla, una zona donde Paz comenzó a sentir cierta inestabilidad. A raíz de eso, la AFA envió un médico a Italia para seguir de cerca su evolución. En principio, no tendría inconvenientes para disputar el Mundial, aunque existe temor a una recaída si vuelve a recibir un impacto fuerte. Si finalmente pierde terreno, podrían crecer las chances de Giovani Lo Celso o Franco Mastantuono.

Nicolás Paz se perdió los últimos dos partidos de Como y en la selección siguen de cerca su evolución por temor a una recaída Luca Bruno - AP

4-Lionel Messi

El capitán argentino preocupó a todos cuando el domingo pidió el cambio durante el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union, en su último partido de MLS antes del Mundial. El parte médico informó una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, aunque por la reacción del rosarino pareció algo más serio. En principio, tendría alrededor de diez días de recuperación, un plazo que lo pone en duda para los amistosos y altera una preparación que venía desarrollándose sin sobresaltos. El 10 disputará su sexta Copa del Mundo, aunque no llegará en las condiciones ideales que imaginaba.

Lionel Messi tendrá unos diez días de recuperación y llegaría con lo justo a los amistosos de la selección Icon Sportswire - Icon Sportswire

3-Nahuel Molina

El 30 de mayo se cumplirán tres semanas desde el desgarro que sufrió en el muslo derecho durante un partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Este lunes, al llegar al país, intentó transmitir tranquilidad: “Estoy bien de la lesión, tranquilo, tengo tiempo todavía”. Su presencia no parece correr riesgos y hasta podría estar disponible para disputar los amistosos previos.

Nahuel Molina, de muy buen presente en Atlético Madrid, se perdió el tramo final de la temporada por un problema muscular PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

2-Julián Álvarez

Terminó la temporada en Atlético de Madrid arrastrando un esguince en el tobillo derecho provocado en la semifinal de vuelta de la Champions League frente a Arsenal, tras un choque con el inglés Eberechi Eze. Desde entonces no participó de las últimas cuatro fechas de la liga española, aunque el club nunca publicó un parte médico oficial. La idea es que pueda reaparecer en los amistosos y llegue sin inconvenientes al Mundial.

Julián Álvarez cerró la temporada antes de tiempo en España por un esguince leve en el tobillo izquierdo. Manu Fernandez - AP

1-Nicolás González

Dejó atrás un desgarro en el recto femoral izquierdo sufrido durante un entrenamiento con Atlético de Madrid. La lesión lo marginó de las semifinales de la Champions League y demandó cerca de tres semanas de recuperación. Más allá de eso, Diego Simeone no volvió a utilizarlo en el cierre de la temporada y, aunque llega con poca continuidad, todo indica que integrará la lista definitiva.