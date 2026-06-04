Qué se sabe de la lesión de Nico Paz
El mediocampista ofensivo de Como arrastra una dolencia en su rodilla izquierda que condiciona su participación en el Mundial 2026; Lionel Scaloni aguarda por su evolución física definitiva
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La presencia de Nicolás Paz en la selección argentina para el Mundial 2026 transita una instancia de incertidumbre total. A 12 días del debut, el volante ofensivo del Como aún no logra superar una lesión en su rodilla izquierda, generada el pasado 10 de mayo durante un partido de la Serie A contra Hellas Verona.
En aquella jornada, un choque con Nicolás Valentini le provocó una fisura o contusión ósea leve en el platillo tibial, y desde entonces, la recuperación fue más lenta de lo proyectado, lo que obligó al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a gestionar la situación con extrema cautela y bajo estricto monitoreo médico.
Aunque el jugador buscó llevar tranquilidad a través de una historia en sus redes sociales, donde escribió “Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!”, la realidad en la concentración argentina en Kansas City es más conservadora.
Por recomendación médica, Nico Paz se entrena al margen del grupo y realiza ejercicios de baja intensidad, además de evitar el contacto pleno con la pelota. El cuerpo técnico, que tiene una debilidad particular por su frescura y potencial, estirará la decisión final sobre su permanencia en la lista de 26 convocados hasta después del amistoso del próximo sábado frente a Honduras en Texas.
ALEJADOS DEL PLANTEL: Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel entrenan diferenciados y en otra cancha. pic.twitter.com/w3bl2y6YH7— SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026
La postura de Scaloni es clara: aunque valora al joven de 21 años como una pieza de recambio fundamental, no está dispuesto a arriesgar la integridad física del plantel ni a afrontar el torneo con un futbolista limitado. El precedente de Qatar 2022, cuando Joaquín Correa y Nicolás González fueron desafectados por molestias físicas antes del estreno, sirve de guía para el estratega.
Ante una eventual baja, en las últimas horas se reveló que la AFA ya tiene en carpeta algunos nombres de reserva, como Emiliano Buendía y Máximo Perrone. La evolución clínica de la rodilla en los próximos días será el factor determinante para definir si Nico Paz continuará en la delegación o si el entrenador deberá ejecutar una variante de último momento para asegurar la plenitud del equipo.
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