Qué se sabe del juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: el pedido de la fiscalía y la previa de la sentencia

El juicio en París por el crimen del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú entró en su tramo final. Tras casi tres horas de alegato, el fiscal Philippe Courroye pidió el miércoles 27 años de prisión para Loïk Le Priol y 20 para Romain Bouvier, los dos principales acusados.

La fiscalía también solicitó tres años de prisión para Lyson R. y tres para Antony S. Los debates se reanudarán este jueves con los alegatos de la defensa. La sentencia está prevista para el viernes, más de cuatro años después del asesinato de Aramburú, ocurrido el 19 de marzo de 2022.

Qué pidió el fiscal para cada acusado

Courroye solicitó que las penas requeridas para Le Priol y Bouvier incluyan la obligación de recibir tratamiento psicológico. Al exponer su posición ante el jurado, sostuvo que ambos tuvieron oportunidades de actuar de otra manera antes y después del ataque.

El fiscal dedicó parte de su alegato a la situación de los otros dos acusados. A Antony S., juzgado por ocultación y destrucción de pruebas, le reprochó haber mentido durante su declaración y haber cambiado su versión después de una suspensión de la audiencia. En cuanto a Lyson R., renunció a solicitar que se la considere cómplice de la tentativa de asesinato, aunque mantuvo el pedido de tres años de prisión.

Los pedidos de pena forman parte del alegato de la acusación. Será el jurado el que resuelva la responsabilidad de cada acusado al dictar la sentencia.

Loïk Le Priol, supuesto asesino del ex Puma Federico Martin Aramburu tras una discusión en un bar de Paris Face: loïk le priol

El argumento de la fiscalía sobre los disparos

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la secuencia del ataque. Courroye afirmó que cuatro balas impactaron en Aramburú, tres de ellas en la espalda, y sostuvo que Le Priol disparó cuando la víctima ya estaba herida. “Le Priol disparó contra un hombre que ya estaba herido”, dijo ante el tribunal.

El fiscal también cuestionó la reconstrucción en video 3D presentada por la defensa de Le Priol. A su entender, esa representación mostraba una secuencia favorable al acusado sin contar con todos los elementos necesarios para establecer de ese modo cómo ocurrieron los hechos.

La legítima defensa es uno de los argumentos sostenidos por Le Priol. Courroye lo rechazó durante su alegato y advirtió al jurado sobre las consecuencias de aceptar esa tesis. También se refirió al estrés postraumático diagnosticado al acusado durante su paso por los comandos de marina: reconoció el diagnóstico, pero sostuvo que los elementos examinados en el juicio no permiten concluir que haya determinado su conducta en el momento del crimen.

El mural en homenaje a Federico Martín Aramburú, pintado por Bur en Biarritz BUR / Arthur Millot - instagram.com/bur_artist/

Qué falta antes de la sentencia

Concluido el alegato de la fiscalía, la defensa tendrá la palabra este jueves. Luego llegará la deliberación y el veredicto, previsto para el viernes. Hasta entonces, tanto la responsabilidad de los acusados como las penas solicitadas por Courroye permanecen sujetos a la decisión del jurado.