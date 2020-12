La esposa del futbolista de Bayern Munich también es exitosa en lo deportivo y acompaña a su marido en su carrera. Crédito: Instagram

"¡Felicitaciones, mi amor! ¡Lo hiciste! Tu sueños futbolísticos se hicieron realidad, ¡fue un año increíble! Estoy muy orgullosa de vos. No dejes de perseguir tus sueños. Te amo", le escribía el jueves Anna Stachurska a su esposo, Robert Lewandowski, por haber recibido el premio The Best como mejor futbolista del mundo.

Es que el 2020 del futbolista polaco fue realmente una hazaña después del intachable torneo de Champions League que transitó con Bayern Munich, consagrándose como el máximo goleador y levantando finalmente la orejona.

Pero todo lo alcanzado se lo debe, no solo a su esfuerzo, que está a la vista, sino al firme apoyo de su familia. "Me gustaría agradecerle a mi esposa, la más hermosa del mundo, porque me acompaña cuando vuelvo a casa tras las grandes victorias pero también tras las derrotas", escribió Lewandowski y le dedicó el premio además a sus papás y sus hijas.

Stachurska y Lewandowski están casados hace siete años. Crédito: Instagram

Sin embargo, el delantero no es el único en la pareja que alcanzó grandes logros deportivos, ya que Stachurska, con quien está casado hace siete años, ganó múltiples medallas por sus actuaciones como karateca. En competiciones europeas, consiguió el oro y la plata y, a nivel mundial, consiguió dos veces el bronce.

Es graduada en Educación Física y Nutrición, dos disciplinas que combina y en las que se volvió una referente en el mundo deportivo. De hecho, ella es la encargada de llevarle la dieta a su esposo y, entre sus recomendaciones, incluye mucho atún en el desayuno y arroz con leche en la noche anterior al partido. Así es como él mantiene un estado físico intachable y librado de lesiones en sus últimos partidos.

Stachurska le lleva el plan de alimentación a su marido, Lewandowski. Crédito: Instagram

Tal es el éxito de Stachurska en este campo que lanzó su propia marca de alimentos orgánicos y saludables: Foods By Ann. Por todo esto, cuenta con una gran comunidad en redes sociales, con tres millones de personas que la siguen en Instagram.

Allí, da consejos de nutrición y entrenamiento y promociona a varias marcas que la buscan para que ella sea su cara. Anna nació un 7 de septiembre de 1988 y a sus 32 años no solo ya transitó grandes éxitos sino que tiene además una prometedora carrera en su especialidad.

Junto con Robert Lewandowski tienen dos hijas, Laura y Anna, con quienes viven en Alemania por el trabajo del futbolista. De todas formas, las raíces de ambos están en Polonia, donde nacieron y donde el delantero se pone la camiseta para jugar con la selección nacional.