Quién es Gaspar Benegas, el músico que tocará en el entretiempo de la despedida de Messi

Este martes 6 de octubre, Lionel Messi se despide de la selección argentina con un partido amistoso frente a Benín en el estadio Monumental. Se trata del último partido del futbolista rosarino con la albiceleste, por lo que se espera un gran show con distintos artistas argentinos; y Gaspar Benegas es uno de ellos.

Lionel Messi se despide de la selección argentina

Nacido el 7 de enero de 1978 en El Bolsón, Río Negro, Benegas creció en un entorno vinculado al arte. Hijo de la recordada cantante de folk rock María José Cantilo y sobrino de Miguel Cantilo (líder del histórico dúo Pedro y Pablo), pasó sus primeros años de infancia en la Patagonia antes de instalarse en Buenos Aires para adentrarse en el ambiente artístico. Su talento con las seis cuerdas lo llevó a debutar en vivo a una edad muy temprana, e incluso a ser invitado por el legendario Pappo cuando apenas era un niño.

Su talento con la guitarra y su potente presencia escénica lo consolidaron como un pilar fundamental de la música argentina (Foto: Instagram/@gaspar_benegas)

Conocido principalmente por ser el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado —la banda que acompañó al Indio Solari—, Benegas es una de las figuras más respetadas de la escena rockera actual. Su talento con la guitarra y su potente presencia escénica lo consolidaron como un pilar fundamental de la música argentina, ya que integró también proyectos clave como Las Manos de Filippi y lideró su propio trío, La Mono.

Gaspar Benegas es hijo de la recordada cantante de folk rock María José Cantilo y sobrino de Miguel Cantilo (líder del histórico dúo Pedro y Pablo) (Foto: Instagram/@gaspar_benegas)

Uno por uno: los artistas que tocarán en la despedida de Lionel Messi

El cronograma de la despedida arrancará a las 17:30. Un Poco de Ruido abre la jornada con cumbia, seguido por Sebastián Mendoza, Román el Original, Amar Azul y Santi Cairo, antes de darle paso a Q’ Lokura con un show de 20 minutos. Tras una nueva animación de Un Poco de Ruido, a las 19:00 llega el turno de Pablito Lescano y Damas Gratis. Justo antes del pitazo inicial, Fabio Santana se encargará de entonar las estrofas del himno nacional.

El line-up de la despedida de Messi (Foto: Instagram/@afaseleccion)

“Para los amigos, para la familia, a los que quiero y me quieren, les quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar el himno nacional en el despedida de Lionel Messi en el Monumental”, dijo Santana en un video en Instagram.

Fabio Santana cantará el himno nacional en la despedida de Messi

En ese engranaje repleto de estrellas, Gaspar Benegas tendrá un papel protagónico durante el entretiempo, musicalizando el descanso “como si fuera la charla técnica en vestuarios”. Su elección aporta el pulso del rock pesado y visceral a una noche donde la música popular atraviesa toda la celebración.

Una vez finalizado el encuentro, la fiesta continuará con un impactante show de drones y fuegos artificiales. El broche de oro de la noche quedará en manos de Soledad Pastorutti —la voz que siempre acompañó a la Selección y que el propio Messi lleva en su playlist— y de Ulises Bueno, quienes cerrarán una jornada inolvidable que quedará grabada como la despedida más emotiva de la historia del 10.

Cómo ver la despedida de Lionel Messi

El partido de fútbol está previsto a las 20 horas y se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.