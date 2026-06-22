Quién es Joaquín Bruno, el periodista argentino que festejó con Messi el segundo gol vs. Austria y tiene la foto de su vida

El triunfo de la selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos valiosos para el conjunto de Lionel Scaloni. En medio del frenesí por el segundo gol del encuentro, una imagen capturada en el AT&T Stadium recorrió rápidamente las redes sociales y generó un fuerte impacto mediático: Lionel Messi, en pleno festejo, se acercó a uno de los carteles publicitarios para festejar el tanto con el periodista Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports.

Bruno se encontraba en el campo de juego mientras cubría la transmisión de las 14 horas cuando protagonizó este momento que definió como inolvidable. En un video para las redes sociales de TyC Sports, el periodista expresó: “Estoy temblando... Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró, y le toqué las manos, le choqué. No lo puedo creer. Estoy medio ido porque no lo puedo creer, es uno de los mejores días de mi vida periodística”.

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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Aunque la escena se volvió viral rápidamente, el comunicador cuenta con una trayectoria sólida dentro del ámbito periodístico local. Bruno es una pieza clave en el esquema de TyC Sports, destacándose originalmente por su labor periodística en el seguimiento diario de Racing Club. Con el paso de los años, su capacidad de análisis y su conocimiento técnico lo llevaron a integrar programas de debate de alta exposición, como el ciclo Presión Alta.

Su rol dentro del canal se transformó significativamente durante la cobertura del Mundial 2026, donde fue designado como uno de los periodistas encargados de seguir el minuto a minuto de la Scaloneta. A diferencia de otras figuras mediáticas del canal, el perfil de Bruno se caracteriza por la prudencia y la especialización en el trabajo de campo. Su labor cotidiana incluye la asistencia a entrenamientos, la gestión de información desde el vestuario y la participación en entrevistas en zona mixta, tareas que requieren una proximidad constante con los protagonistas del equipo.

Tras el episodio del saludo con el capitán argentino, las redes sociales del cronista se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones de colegas del sector, quienes resaltaron la singularidad del momento captado por las cámaras durante el partido. Entre los mensajes más destacados están Sofía Martínez, Morena Beltrán, Esteban Edul, Nani Senra y Leo Paradizo, lo que evidencia el cariño de otros periodistas deportivos.

Joaquín Bruno no tardó en compartir las imágenes en su cuenta personal Captura Instagram (@joaquinbru)

Este hito en su carrera profesional confirma el lugar que ocupa Joaquín Bruno en el equipo de enviados especiales del canal, donde pasó de ser un cronista especializado en el fútbol local a ser una voz autorizada en el seguimiento de la selección argentina a nivel internacional.