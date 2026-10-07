Quién es Sergio Torres, el cantante favorito de Lionel Messi que se convirtió en la tan esperada sorpresa de su despedida

Lionel Messi vivió una despedida soñada de la selección argentina. Luego de ganar 3 a 0 contra Benín y consagrarse como el mayor goleador de la Albiceleste, el astro del fútbol disfrutó de un imponente show de drones, del imperdible concierto de La Sole y, por último, una sorpresa que ni el propio futbolista esperaba: la presentación de Sergio Torres, el cantante santafesino de música tropical.

El artista es el mayor ídolo de Messi, a quien conoció por primera vez en el año 2006 en Rosario. La fecha tiene un valor importante, ya que fue tan solo unos días antes de que el futbolista partiera a jugar su primer mundial en Alemania. Según relató Torres en una entrevista, el hermano de Messi pasó a buscarlo con su auto y pasaron una jornada juntos en Arroyo Seco. Desde entonces la relación se mantuvo y el diez siempre lo tuvo en cuenta para sus encuentros familiares.

Sergio Torres brindó un show en el estadio River Plate (Foto: Instagram @sergiotorresof)

Sergio Torres es reconocido por haber formado parte de casi todas las bandas de música tropical de las últimas décadas, entre ellas, Tropical Maracaibo, Los Palmeras, Grupo Alegría y, finalmente, Grupo Cali, la que más le gusta a Lionel. Un dato curioso es que el cantante, durante su juventud, también tuvo la oportunidad de ser futbolista, pero terminó decidiéndose por la música, por lo que es un apasionado del fútbol y fanático de Messi.

Además de la presencia de Torres, también hubo un reencuentro histórico, ya que el artista volvió a tocar con Darío Zanco, fundador y acordeonista de Grupo Cali, con quien desde hace años estaba distanciado. Este grupo incluso tiene una canción dedicada a Lionel Messi, conocida como “El pie de oro”, que habla del talento del delantero rosarino con la pelota. Fue tal la trascendencia de este sencillo que, incluso al ser lanzada, alcanzó muchísima popularidad en Indonesia.

El problema de sonido que desconcertó a todos

El show fallido de Sergio Torres en la despedida de Messi

Pese a ser una noche inolvidable, la misma no estuvo exenta de problemas. Cuando la banda se presentó en vivo, los organizadores no previnieron que sería el momento en que Lionel Messi se retiraría con su familia de la cancha. Por lo que poco a poco la música se transformó en un sonido de fondo, hasta que en un momento, debido a problemas técnicos, se cortó abruptamente.

Para quienes seguían la transmisión en vivo, el hecho los desconcertó y muchos comenzaron a quejarse en X. “Fue Sergio Torres, su artista favorito, pero lo cortaron, malísimo”; “No merecen a Sergio Torres, crack total, himnos tiene” y “La sorpresa era que tocaba Grupo Cali con la voz de Sergio Torres, en términos rockeros, es como si se hubiesen juntado el Indio y Sky.. Cali es la banda preferida de Messi”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.