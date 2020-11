Quique Wolff, Diego Maradona y el carrito de golf autorizado por Fidel Castro

Fidel Castro y Diego Maradona, en La Habana Fuente: Archivo

El ex jugador y conductor televisivo Enrique "Quique" Wolff contó algunos momentos vividos junto a Diego Maradona, desde que compartieron equipo en Argentinos Juniors hasta el encuentro en Cuba durante la estadía de ambos en aquel país.

Durante la transmisión de ESPN90, Wolff dijo: "Es un día especial porque nos tocó escuchar la noticia. No me imagino recordarlo que no sea con una sonrisa. Los grandes no se van. Escuché la noticia y fue como si me clavaran un puñal".

Luego, rememoró las épocas en que compartió equipo con el astro. "Jugar al lado de Diego, podías jugar de cualquier cosa, había que darle la pelota a él", dijo Wolff al ver una foto junto a Maradona en un partido frente a Racing, donde jugó como volante y no en su puesto habitual.

Wolff contó que viajaron juntos a San Juan y el estadio estaba repleto para verlo a Maradona. "Entramos al vestuario, de pronto Diego entra y tira la camisera en el piso y dice: ´Me voy, somos un desastre, perdemos 3 a 1´. Entonces me paro y le digo, agarrá esa camiseta, no te hagas problema, nosotros perdemos 7 a 0 pero la gente viene a verte a vos, mostrále que sos Diego Maradona".

El ex River y Selección dijo que además de haber ganado el partido 4 a 3, Maradona realizó una jugada similar a la del gol en el Mundial. "Gambeteó a todos y cuando le sale el arquero, yo estaba en el punto del penal y se la pido. En vez de dármela, engancha para afuera, pero se le va hasta la línea de fondo.", detalló Wolff.

"Vuelven todos los que ya había pasado, los vuelve a gambetear a todos, y cuando se queda solo frente al arquero me la tira a mí. Yo estaba parado mirando lo que había hecho. La pelota me pega en la pierna y uno la saca. Yo lo miro y él me dice: ¿no me la pediste?", remató el conductor ante la risa de los panelistas.

Después, Quique Wolff recordó cuando viajó a Cuba para encontrase con Maradona y dijo que habían quedado en verse en un campo de golf de La Habana, ya que era complicado reunirse en algún lugar público.

"Llega el chofer de Maradona y me dice: ´Cuando veas un carrito de golf, es él´", dijo Wolff y recordó que, de inmediato, le preguntó cómo iba a reconocer al astro mundial. "El chofer me contesta: ´Acá no se puede usar carrito; y cuando se lo dijeron, lo llamó a Fidel y lo arregló´", recordó el conductor del programa Simplemente Fútbol.

Además, Wolff contó que durante una entrega de libros de Maradona en el hotel Hilton, el astro no sabía que estaba presente y ya se habían acabado los ejemplares. "Cuando voy a salir, me para un hombre de la guardia y me dice que no me puedo ir. Diego estaba mal porque no me había dado un libro".

Posteriormente Wolff dijo que Maradona lo invitó a su habitación y además de regalarle un libro le ofreció realizar una entrevista para su programa. "Tenía un contrato de exclusividad y no podía hacerla. Diego le dijo a su asesor que hiciera lo que quisiera con el contrato y charlamos durante horas", rememoró Wolff sobre aquella noche especial.