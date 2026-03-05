La inesperada reacción de Messi al ser felicitado por Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi visitó la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami CF en el marco de la celebración por la consagración en la Major League Soccer (MLS) 2025, donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump. En un encuentro impensado por los diferentes mundos que representan, el mandatario elogió al argentino en reiteradas ocasiones, además de saludar a otros compatriotas del capitán de “La Scaloneta”.

Tras el ingreso de todo el plantel de Inter Miami, Trump entró a la sala de conferencias junto a Messi y Jorge Mas, dueño del club. Luego de varios minutos en los que el presidente de Estados Unidos aprovechó para hablar sobre el conflicto bélico con Israel e Irán, sorprendió al elogiar al rosarino una y otra vez.

“Bienvenido Messi a la Casa Blanca”

En un primer lugar, Trump remarcó: “Es mi privilegio decir algo que ningún presidente ha podido decir antes: ‘Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi’. Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién viene hoy?’. Y yo le dije: ‘No, tengo muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo’. Y él dijo: ‘¡Messi!’. Él es un gran fan tuyo. Es un placer para todos honrarlos aquí en la Casa Blanca”. De esta manera, el presidente de Estados Unidos hizo mención a una conversación privada que mantuvo con Barron Trump.

Más tarde, Donald Trump volvió a mencionar su primer acercamiento al fútbol y se metió de lleno en una de las polémicas más grandes de la historia del deporte. “No debería decir esto para que no digan que soy viejo, pero yo vi jugar a Pelé en New York Cosmos. Así que empezamos con Pelé, pero me parece que él [Messi] es mejor que él... ¿Quién es mejor?”. Como no podía ser de otra forma, en cada intervención de este tipo, Messi se reía al ver a una figura de tanto poder político mundial hablar de su rendimiento futbolístico.

Messi, sonriente al escuchar a Trump en la Casa Blanca

A la hora de leer un escrito sobre el desempeño de Inter Miami CF en el Mundial de Clubes 2025, donde Las Garzas consiguieron clasificar a octavos de final en un grupo que tenía a Al-Ahly de Egipto, Porto de Portugal y Palmeiras de Brasil, Trump le dijo varias veces “Lio” a Messi.

Lionel Messi fue reconocido en los Estados Unidos por el mismsimo Donald Trump

Después, se tomó un momento para directamente elogiar a Messi: “He visto a otros deportistas venir de otros países, pero no ganan. Y él sí ganó. Lio, vos viniste y ganaste, es muy inusual. Y francamente, hay más presión puesta en ti que en cualquier otra persona. Y eso es increíble, así que felicitaciones”. Además, mencionó la reciente condecoración que obtuvo por su rendimiento en la liga. “Es el primer jugador en ganar el Jugador Más Valioso de la MLS dos temporadas consecutivas, ¡increíble!”, enfatizó Trump.

En último lugar, el presidente de Estados Unidos agradeció al capitán de la selección argentina por elegir jugar en la MLS: “Lio, como el mejor jugador del último Mundial, podrías haber elegido cualquier equipo del mundo y elegiste Miami, y no te culpo... La temperatura es extraordinaria allí. Así que quiero agradecerte por incluirnos en tu travesía”. Como dato de color, Trump también saludó a los argentinos Javier Mascherano, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul, quienes fueron protagonistas fundamentales de la consagración de Inter Miami en la MLS 2025.