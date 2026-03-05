Los mejores memes del encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos recibió al plantel del Inter Miami por haber ganado la MLS 2025 y el histórico encuentro con el capitán argentino fue muy comentado en las redes sociales
Un encuentro de pesos pesados se dio este jueves por la tarde cuando el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos y el -para muchos- mejor futbolista de todos los tiempos compartieron un acto con mucha buena onda entre ambos, hecho que fue muy comentado en las redes sociales. Como no podía faltar, hubo decenas de memes y reacciones que se tomaron con humor este cruce.
El plantel del conjunto rosa se hizo presente en la casa de gobierno estadounidense como vigente campeón de la Major League Soccer (MLS). Este convite se dio en medio de las tensiones internacionales por la guerra de Estados Unidos con Irán y toda la coyuntura geopolítica que mantiene al mundo en vilo, lo que le agregó una cuota de dramatismo a la cuestión.
El crack argentino, goleador y figura del equipo campeón ingresó al salón junto al presidente Trump y el dueño de la franquicia, Jorge Mas. La escena quedó grabada en los televidentes, por lo que los memes sobre este inesperado encuentro no tardaron en llegar.
Los mejores memes y reacciones del encuentro entre Trump y Messi
Trump: quiero ganar la tercera— Fabipa (@fabipa90) March 5, 2026
Messi: yo ya la gané pic.twitter.com/wHBuiCfQoS
Messi en la Casablanca hablando con Trump en medio de una guerra !!! descripción gráfica pic.twitter.com/3KUntPh8Od— mariana alonso (@MariAlonso3768) March 5, 2026
Messi con Antonella // Messi con Trump pic.twitter.com/PyShMTBjv2— Héctor Arrieta (@ArrietaHector_) March 5, 2026
Trump hablando del bombardeo de iran y Messi atras kjj— ElBuni (@therealbuni) March 5, 2026
No entiendo nada ya pic.twitter.com/t0lFs0mHUc
Messi riéndose cuando Trump le dijo "soccer" al fútbol. 😭😭pic.twitter.com/mEKcFxJScN— Joaconel. (@Joaconel) March 5, 2026
Lo mataron al chaqueño por cantar con milei.— Luis cuartero (@luis_albo90) March 5, 2026
Que iran a decir ahora de Messi con trump.
Cuando encuentres una que te mire como Messi a Trump CASATE INMEDIATAMENTE, es la indicada. pic.twitter.com/Id428f6H70— Mandrilandia (@Mandrilandia) March 5, 2026
Trump pasó de decir que hay que masacrar a todos los Iraníes y tirar 500 bombas atómicas en medio Oriente a decir que Messi es más que Pelé en menos de 1 minuto estoy llorando— Guns'N'Russo (@KorteGrana) March 5, 2026
🔴 TRUMP A MESSI: “He recibido muy buenos jugadores en la Casa Blanca, pero no ganan. Tu ganaste, tú eres lo mejor de lo mejor”.— Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) March 5, 2026
La cara de felicidad de Messi jajajaj pic.twitter.com/eM2Wpweq6u
Prendo la tele y lo primero que aparece es ésto— ʙʀɴɴᴏ (@isbrnno) March 5, 2026
MESSI CON TRUMP pic.twitter.com/tvfNUpf5dV
Trump🗣️: Who’s better Pele or Messi?— Messi Fanatic (@MessiFanatic_) March 5, 2026
Everyone🗣️: Messi
Didn’t even mention Cristiano.😂💦
pic.twitter.com/5NQYQnLEeW
que hacen messi y de paul atras de trump dios mio santo revivan a maradona ya no existe gente que haga patria pic.twitter.com/LoAgjlpER2— nico luxista (@abletini) March 5, 2026
