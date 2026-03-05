Los mejores memes del encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca

Un encuentro de pesos pesados se dio este jueves por la tarde cuando el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos y el -para muchos- mejor futbolista de todos los tiempos compartieron un acto con mucha buena onda entre ambos, hecho que fue muy comentado en las redes sociales. Como no podía faltar, hubo decenas de memes y reacciones que se tomaron con humor este cruce.

El plantel del conjunto rosa se hizo presente en la casa de gobierno estadounidense como vigente campeón de la Major League Soccer (MLS). Este convite se dio en medio de las tensiones internacionales por la guerra de Estados Unidos con Irán y toda la coyuntura geopolítica que mantiene al mundo en vilo, lo que le agregó una cuota de dramatismo a la cuestión.

El crack argentino, goleador y figura del equipo campeón ingresó al salón junto al presidente Trump y el dueño de la franquicia, Jorge Mas. La escena quedó grabada en los televidentes, por lo que los memes sobre este inesperado encuentro no tardaron en llegar.

Los mejores memes y reacciones del encuentro entre Trump y Messi

Trump: quiero ganar la tercera

Messi: yo ya la gané pic.twitter.com/wHBuiCfQoS — Fabipa (@fabipa90) March 5, 2026

Messi en la Casablanca hablando con Trump en medio de una guerra !!! descripción gráfica pic.twitter.com/3KUntPh8Od — mariana alonso (@MariAlonso3768) March 5, 2026

Messi con Antonella // Messi con Trump pic.twitter.com/PyShMTBjv2 — Héctor Arrieta (@ArrietaHector_) March 5, 2026

Trump hablando del bombardeo de iran y Messi atras kjj



No entiendo nada ya pic.twitter.com/t0lFs0mHUc — ElBuni (@therealbuni) March 5, 2026

Messi riéndose cuando Trump le dijo "soccer" al fútbol. 😭😭pic.twitter.com/mEKcFxJScN — Joaconel. (@Joaconel) March 5, 2026

Lo mataron al chaqueño por cantar con milei.

Que iran a decir ahora de Messi con trump. — Luis cuartero (@luis_albo90) March 5, 2026

Cuando encuentres una que te mire como Messi a Trump CASATE INMEDIATAMENTE, es la indicada. pic.twitter.com/Id428f6H70 — Mandrilandia (@Mandrilandia) March 5, 2026

Trump pasó de decir que hay que masacrar a todos los Iraníes y tirar 500 bombas atómicas en medio Oriente a decir que Messi es más que Pelé en menos de 1 minuto estoy llorando — Guns'N'Russo (@KorteGrana) March 5, 2026

🔴 TRUMP A MESSI: “He recibido muy buenos jugadores en la Casa Blanca, pero no ganan. Tu ganaste, tú eres lo mejor de lo mejor”.



La cara de felicidad de Messi jajajaj pic.twitter.com/eM2Wpweq6u — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) March 5, 2026

Prendo la tele y lo primero que aparece es ésto



MESSI CON TRUMP pic.twitter.com/tvfNUpf5dV — ʙʀɴɴᴏ (@isbrnno) March 5, 2026

Trump🗣️: Who’s better Pele or Messi?

Everyone🗣️: Messi



Didn’t even mention Cristiano.😂💦

pic.twitter.com/5NQYQnLEeW — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) March 5, 2026