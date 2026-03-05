LA NACION

Los mejores memes del encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos recibió al plantel del Inter Miami por haber ganado la MLS 2025 y el histórico encuentro con el capitán argentino fue muy comentado en las redes sociales

Un encuentro de pesos pesados se dio este jueves por la tarde cuando el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos y el -para muchos- mejor futbolista de todos los tiempos compartieron un acto con mucha buena onda entre ambos, hecho que fue muy comentado en las redes sociales. Como no podía faltar, hubo decenas de memes y reacciones que se tomaron con humor este cruce.

El plantel del conjunto rosa se hizo presente en la casa de gobierno estadounidense como vigente campeón de la Major League Soccer (MLS). Este convite se dio en medio de las tensiones internacionales por la guerra de Estados Unidos con Irán y toda la coyuntura geopolítica que mantiene al mundo en vilo, lo que le agregó una cuota de dramatismo a la cuestión.

El crack argentino, goleador y figura del equipo campeón ingresó al salón junto al presidente Trump y el dueño de la franquicia, Jorge Mas. La escena quedó grabada en los televidentes, por lo que los memes sobre este inesperado encuentro no tardaron en llegar.

