La Fórmula 1 tiene nuevas reglas y suma nuevo lenguaje: los 10 términos que hay que saber y cómo será la transmisión

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un punto de inflexión técnico en la historia de la categoría. Con autos más chicos, motores con mayor protagonismo eléctrico y nuevas herramientas para favorecer los sobrepasos, la categoría inicia una transformación que también introduce un nuevo “diccionario” para entender lo que sucede en pista.

El campeonato comenzará en el circuito de Albert Park Circuit, donde pilotos como Franco Colapinto saldrán a girar por primera vez en un contexto reglamentario completamente distinto.

Autos más chicos y una filosofía diferente

Los monoplazas de 2026 son 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más angostos que los anteriores. La distancia entre ejes se redujo de 3.600 mm a 3.400 mm y el ancho total pasó de 2.000 mm a 1.900 mm. También se acortó el suelo en 150 mm, lo que busca autos más ágiles y menos dependientes de la carga aerodinámica extrema.

El auto de Colapinto: más corto y más angosto Sona Maleterova - Getty Images Europe

A la par, el nuevo reglamento introduce combustibles sostenibles, mayor uso de energía eléctrica y una aerodinámica activa que reemplaza al histórico DRS.

En ese contexto, aparecen nuevos términos que dominarán las transmisiones y el análisis técnico durante la temporada.

Los 10 términos clave de la nueva Fórmula 1

Aerodinámica activa

Los autos ahora cuentan con alerones delanteros y traseros móviles que los pilotos pueden ajustar desde el volante. Este sistema reemplaza al Drag Reduction System, que se utilizó entre 2011 y 2025 para facilitar adelantamientos.

Modo recta

Es la configuración en la que los alerones reducen su ángulo de ataque, disminuyendo la resistencia aerodinámica y permitiendo mayor velocidad en línea recta. Cuando el auto se aproxima a una curva, el sistema vuelve automáticamente a una configuración con mayor carga aerodinámica.

Fernando Alonso de Aston Martin llega al circuito de Albert Park del Gran Premio de Australia Heath McKinley - AP

Modo adelantamiento

Funciona como un sistema de potencia extra cuando el piloto se encuentra a menos de un segundo del auto de adelante. A diferencia del antiguo DRS, no está limitado a zonas específicas del circuito.

Modo Boost

Permite activar la potencia máxima combinada del motor y la batería. Se obtiene energía adicional del Sistema de Recuperación de Energía y puede utilizarse para atacar o defender posición.

Recarga

La batería se alimenta al frenar o al levantar el acelerador. A diferencia de años anteriores, la recuperación de energía ocurre en más momentos de la vuelta, lo que vuelve más visible la gestión energética.

El imán Colapinto: mate y gorra de Boca Heath McKinley - AP

Lift and coast

Es una técnica clásica de ahorro de combustible y energía. El piloto levanta el pie del acelerador antes de la frenada y deja que el auto avance por inercia, reduciendo consumo y ayudando a recargar la batería.

Gestión

La administración energética se vuelve central porque ahora el sistema híbrido representa el 50 % de la potencia total del auto. El restante 50 % corresponde al motor de combustión que funciona con combustibles sintéticos.

Clipping

Se produce cuando la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia.

Lando Norris, el campeón defensor de la Fórmula 1 Altaf Qadri - AP

Super clipping

Es un escenario más complejo: el sistema reduce potencia del motor de combustión para priorizar la recarga de la batería, incluso si el piloto acelera a fondo.

Combustibles sostenibles

Los motores utilizarán combustibles “100 % sostenibles”, producidos a partir de biomasa no alimentaria o residuos municipales, una apuesta fuerte de la categoría para reducir su huella ambiental.

Un cambio también en la transmisión

La revolución no será solo técnica. Las transmisiones televisivas también incorporarán innovaciones para ayudar a interpretar lo que ocurre en pista.

Una de ellas será la aparición de minisectores en los cronómetros en vivo, pequeños tramos dentro de cada sector del circuito que permitirán identificar más rápido si una vuelta es mejor o peor que la referencia.

La herramienta, probada en pretemporada, permitirá entender en tiempo real si un piloto está realizando una vuelta sobresaliente sin esperar al final de cada sector.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @alpinef1team)

Una nueva forma de manejar

Todos estos cambios obligarán a pilotos e ingenieros a replantear estrategias y estilos de conducción. La mayor participación del sistema eléctrico y la gestión energética constante convertirán cada vuelta en un ejercicio de administración.

Como anticipó el propio Colapinto en la previa del campeonato, la Fórmula 1 entra en una etapa que exigirá “una nueva manera de manejar”.

Para los fanáticos también será un proceso de aprendizaje. Porque la temporada 2026 no solo inaugura un reglamento distinto, sino que a la vez abre una nueva era en la historia de la máxima categoría.