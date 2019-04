Rally de la Argentina: Neuville logró una victoria que lo consolida en la cima

Neuville y todo el Hyundai Motosport, el equipo ganador del Rally de la Argentina

Ante más de 75.000 personas ubicadas a lo largo de los 16,43 kilómetros que dan vida al tramo Copina-El Cóndor, un clásico del Rally de la República Argentina , Thierry Neuville le puso el broche de oro a su actuación en la 39ª edición de la prueba que organiza el Automóvil Club Argentino, en lo que significó su segunda victoria en la temporada, la décima en 101 rallies disputados, y el segundo halago en nuestro país.

"El auto está funcionando muy bien. Tuve un tramo muy limpio. El primero de hoy tenía muchas piedras y por eso perdimos mucho tiempo en la mañana porque fui muy cuidadoso. Ahora me siento más cómodo con el auto y tengo una buena diferencia". Así se expresó el belga luego de la segunda prueba especial de ayer, la que unió Mina Clavero con Giulio Césare, la que determinó su éxito este domingo. Recién allí, se sintió ganador.

Neuville en acción, rodeado del fervor cordobés por el Rally Fuente: AFP

Neuville, quien arribó a nuestro país como líder del campeonato producto de su victoria en el Rally de Córcega, cita previa a la argentina, se sentía uno de los candidatos, pero, también, era sabedor que el hecho de tener que abrir el camino en la primera jornada (la cual se larga por posición en el certamen), la más adversa desde lo climático, le podía significar un adversario más. Pero respaldado por el competitivo Hyundai i20 Coupe WRC, el europeo salió airoso de ello, y allí comenzó a edificar su victoria. Culminó el viernes como puntero de la prueba.

El sábado hizo su trabajo a la perfección. Sin cometer errores, y administrando la amplia diferencia que tenía a su favor, cerró la jornada con más de medio triunfo en su haber. Pero como afirma aquella frase, tan antigua como cierta, propiedad de Juan Manuel Fangio de que las carreras se terminan cuando se baja la bandera de cuadros (en este caso, con el cumplimiento del último especial), el piloto belga mantenía la calma.

El domingo no trajo novedades en cuando a la pelea por la victoria. Con el líder, tranquilo al frente, y su compañero de equipo, Andreas Mikkelsen, afirmado en la segunda posición, la pelea se centró por el último escalón en el podio. Luego de ser sancionado con 10 segundos en la noche del sábado por no haber respetado la ruta oficial en el SS11, Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) afrontó el último día de acción con la meta de desplazar al campeón Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), quien era el dueño de ella posición con 7,2 segundos de ventaja. Y cerca estuvo de conseguirlo, dado que llegaron a la última especial, el Power Stage de El Cóndor, separados por 5,2 pero ahora a favor del británico. No obstante, el triunfo del francés en el mismo (lo que le permitió sumar los cinco puntos extras), y el retraso de Meeke, le entregó el 5º podio a Ogier en nuestro país, donde la victoria le sigue siendo esquiva. Es la única que no ganó en el Mundial hasta el momento.

"Tuvimos un gran fin de semana. Me sentí muy cómodo con el auto y eso me permitió presionar en todo momento. Ha sido un gran trabajo de equipo, tanto aquí como en Alemania porque hemos estado trabajando muy duro", aseguró el ganador Neuville quien con su segundo triunfo en el país se convirtió en el séptimo piloto en lograr dos o más éxitos en la Argentina. Sebastien Loeb, el máximo triunfador con ocho éxitos, encabeza dicha nómina que completan Massimo Biasion, Tommi Makinen y Carlos Sainz, con tres cada uno, y Didier Auriol y Juha Kankkunen con dos.

Luego de no poder concretar el objetivo máximo en 2018, que era el título mundial, Neuville y Huyndai se plantearon el desafío de conquistar la corona. Es la sexta temporada de la firma coreana en el WRC, y en las últimas tres, junto al belga, fueron subcampeones detrás de Ogier. Este año vuelven a ser muy competitivos y el anhelo se renueva. "Estamos de muy buena forma, pero es un campeonato muy largo. Está todo muy peleado, por lo que es muy valioso sumar la mayor cantidad de puntos en todo momento", concluyó Neuville quien se marchó de la Argentina con 110 puntos, diez más que su escolta, Ogier.

La 39ª prueba mundialista, la 34ª en suelo cordobés, arrojó un saldo sumamente positivo, siendo este el principal y último apoyo para concretar lo que está muy avanzado: organizar su 40ª edición en 2020.

Bustos Schmidt, integrante del Hyundai i20 Coupe WRC Fuente: LA NACION

Un argentino, miembro del equipo ganador

Matías Bustos Schmidt es el único ingeniero argentino que forma parte de los equipos del Campeonato Mundial de Rally. Este cordobés 38 años, quien desde 2014 integra el Hyundai Motorsport, disfruta por estas horas de su primera victoria en el WRC en su país. Su incorporación al equipo que tiene sede en Alzenau, Alemania, se produjo de la mano de otro argentino, Javier Ciabattari, quien ya era parte de este, y con quien el oriundo de Córdoba capital había trabajado en el país. Comenzó siendo ingeniero de diseño. Luego pasó a ser ingeniero de test, donde hizo el desarrollo del auto de TCR y, cuando el desarrollo se terminó, en 2018 pasó a ser ingeniero de pista del auto del rally, función que cumple en la actualidad en el Hyundai i20 Coupe WRC que se alternan el español Daniel Sordo y el francés Sébastien Loeb.

- ¿En qué orden de tus éxitos deportivos ubicás a esta victoria?

- Es la victoria más importante. Sin dudas. Disfrutarla de local en Argentina, y en Córdoba que es mi ciudad, es algo único. Pero el automovilismo no te da mucho tiempo para celebrar, terminamos de ganar acá y ya estamos pensando en lo que va a ser Chile, la próxima fecha.

- ¿Qué análisis hacen del Rally de la Argentina?

- Siempre ha sido un Rally en donde nuestro auto se ha adaptado bien. Es un rally muy duro, al que siempre venimos con la expectativa de pelear por la victoria. Y en este caso se ha dado. Sabemos que los rivales son muy competitivos entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros para cumplir con el objetivo.

- ¿Cómo está catalogado, en el equipo, el Rally de la Argentina?

- Es un rally muy clásico, que nos gusta mucho, y lo consideramos como una de las pruebas más duras de la temporada. Pero, a su vez, es sumamente lindo para ver. Porque los caminos son muy buenos, el público y todo el entorno. Está muy bien visto el Rally de la Argentina.

- ¿Qué significas trabajar con Sébastien Loeb en el Rally Mundial?

- Es un privilegio y un honor. Él es muy tranquilo para trabajar, aporta mucho con su capacidad y experiencia para tratar de mejorar el auto en los puntos donde por ahí nos está faltando. Habla poco, pero cuando lo hace, es la palabra justa.