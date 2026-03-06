Más problemas para la Finalissima: el gremio de jugadores de España pide que la selección no viaje a Qatar para jugar con Argentina

El sindicato que agrupa a los futbolistas españoles pidió este viernes que sus afiliados no viajen a Medio Oriente para la Finalissima, que España y la Argentina deben jugar el próximo 27 de marzo en Lusail (Qatar). “El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros“, reza el comunicado publicado en el sitio web del gremio, en el que también rechaza la posibilidad de que el equipo nacional se traslade a Turquía para jugar con Ucrania por las eliminatorias europeas.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se plegó así al reclamo que hace unos días había hecho el entrenador de la Roja, Luis de la Fuente. “La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible. Creo que eso es un poco por donde va toda la negociación. La gente está trabajando en todos los niveles”, razonó el DT del campeón de Europa en una entrevista con la Radio Nacional de España.

📄 COMUNICADO | AFE muestra su rechazo a que la Selección Española de Fútbol viaje a Turquía.https://t.co/3KOmyAAUtX — AFE (@afefutbol) March 5, 2026

Y se excusó sobre una hipotética definición de la sede: “Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es, obviamente, como sociedad que se parara el conflicto, pero una vez que ya están inmersos, que no se sabe lo que se va a dilatar... No sé si se está tratando de dar alguna solución”, postuló De la Fuente. El DT y el sindicato de futbolistas sembraron aún más dudas sobre un partido que entrega un título internacional, y que es organizado por la UEFA (Europa) y la Conmebol (Sudamérica).

La UEFA mantiene Qatar... por ahora

La incertidumbre en torno a la próxima Finalissima sigue abierta. En ese sentido, la UEFA informó este jueves que todavía no se tomó una decisión definitiva sobre la sede del partido entre España y la Argentina, previsto originalmente para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha. Sin embargo, el organismo europeo fue claro en un punto: por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa a Qatar.

En un breve comunicado difundido en medio de las crecientes especulaciones, como consecuencia del conflicto bélico que se desató el sábado pasado en Medio Oriente, la UEFA explicó que las conversaciones continúan con los organizadores locales y que la resolución final llegará en los próximos días.

El estadio Lusail, sede original de la Finalissima 2026, brilla en todo su esplendor antes de la final del Mundial 2022 entre la Argentina y Francia

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que realizaron un enorme esfuerzo para garantizar el éxito del partido. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana”, señaló la entidad.

La aclaración llega después de varios días de rumores que ponían en duda la realización del encuentro en Qatar. El partido, que enfrentará al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América, estaba programado para disputarse en el estadio Lusail, el mismo escenario que albergó la final del Copa Mundial de la FIFA 2022, en la que la Argentina derrotó 4-2 a Francia por penales luego de un electrizante 3 a 3.

El trofeo de la Finalissima posa en el estadio de Wembley antes del partido entre la Argentina e Italia; el mítico estadio inglés pica en punta como alternativa si Argentina-España no se juega en Doha Kristian Skeie - UEFA

La posibilidad de un cambio de sede comenzó a tomar fuerza después de la creciente tensión en Oriente Medio. Según diversas informaciones, la Asociación de Fútbol de Qatar suspendió de manera indefinida los torneos locales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los posteriores misiles lanzados en represalia hacia la península arábiga. Ese contexto generó dudas sobre la capacidad del país anfitrión para organizar el evento con normalidad.

Pese a ese escenario, Qatar continúa presionando para mantener el partido en Doha. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el país realizó una inversión significativa para albergar el evento y pretende sostener la organización siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Cualquier modificación, de todos modos, requeriría el acuerdo de múltiples actores: la propia UEFA, la CONMEBOL, la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino.