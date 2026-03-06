Por qué no hay partidos del Torneo Apertura 2026 este fin de semana

La fecha 9, que se iba a disputarse hasta el 8 de marzo, fue reprogramada para principios de mayo y, finalmente, cerrará la etapa de grupos
Este fin de semana no habrá fútbol en la Argentina. En medio de un calendario apremiado por la cercanía con el Mundial 2026, con varias jornadas que se disputaron entre semana desde el comienzo del Torneo Apertura 2026, los clubes, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tomaron la decisión de hacer un paro para todas las categorías. Es en protesta por lo que consideran una persecución judicial y política contra el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La medida de fuerza comenzó este jueves 5 y se extiende hasta el domingo 8 de marzo. Para esos días estaba programada la novena jornada del Torneo Apertura 2026, la cual quedará pendiente y se desarrollará el fin de semana del domingo 3 de mayo, según la decisión tomada en el comité ejecutivo de la máxima categoría y luego de las demás fechas del calendario.
En este caso puntual, el cese de actividades fue propuesto por los propios dirigentes de los clubes de Primera División luego de escuchar a Tapia al respecto de las investigaciones judiciales en curso. Según pudo saber LA NACION, entendieron que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que hoy le pide explicaciones por diversos movimientos financieros a Tapia y Toviggino, mañana podría exigírselas a ellos. “Si mostramos unidad en esto es porque creemos que algo hay que hacer. Y si seguimos por este camino nos vamos a quedar sin dirigentes”, afirmó un directivo.
La fecha tenía previsto comenzar con el choque entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia. Además, entre los partidos más atractivos que se jugarán después de la 16° jornada, para cerrar la etapa de grupos, sobresale el clásico entre San Lorenzo e Independiente, y el encuentro Racing y Huracán. Además, Central Córdoba vs. Boca y River vs. Atlético Tucumán cerrarían la fecha, siempre y cuando no cambien los horarios de los diferentes encuentros.
Así se iba a jugar la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, reprogramada para mayo
Jueves 5 de marzo
- 18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A).
Viernes 6 de marzo
- 17: Barracas Central vs. Banfield (Zona B)
- 17: Platense vs. Estudiantes (Zona A)
- 19.45: Vélez vs. Newell’s (Zona A)
- 22: Unión vs. Talleres (Zona A)
- 22: Rosario Central vs. Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)
- 17: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (Interzonal)
- 19.15: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)
- 21.30: Racing vs. Huracán (Zona B)
- 21.30: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17: Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors (Zona B)
- 17: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A)
- 21.15: River vs. Atlético Tucumán (Zona B)
Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.
El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
