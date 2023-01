Rally Dakar: Francisco Moreno Flores, el piloto mendocino que se inspira en la selección argentina de fútbol

escuchar

Con apenas cinco años, Francisco Moreno Flores estaba trepado sobre un cuatriciclo. Fue el regalo de cumpleaños y desde entonces no se despegó de los quads. En la quinta etapa del Rally Dakar 2023 firmó su segunda victoria parcial en la carrera más exigente del planeta. Un nuevo bucle, de 373 kilómetros de especial y 270 de enlace, con partida y llegada en Ha’il, descubrió al mendocino en la cima, agitando el orgullo argentino y animándose a ratificar que el segundo puesto en el clasificador general en su primera experiencia, el año pasado, no se trató de una casualidad. El nuevo desafío nuevamente lo encuentra como el perseguidor más inmediato de Alexandre Giroud, el piloto francés que en 2022 rompió el tetracampeonato que cosecharon los sudamericanos con el chileno Ignacio Casale y los argentinos Nicolás Cavigliasso y Manuel Andújar como estandartes. Este jueves el tupungatino recortó 7 minutos y ahora la diferencia que lo separa del líder es de 39 minutos y 48 segundos, con nueve tramos por cubrir. La ilusión se mantiene intacta.

La decimosegunda y última etapa del Dakar 2022 lo tuvo por vencedor. Un premio para coronar una actuación colosal en su estreno, una meta impensada cuando inició el recorrido en el deporte motor, con 12 años. La categoría junior del quad cross cautivó a Moreno Flores, que se destacó pronto y empezó a amontonar trofeos. Los títulos provinciales y nacionales de campeón se convirtieron en una costumbre y lejos de contentarse con las múltiples experiencias locales elevó el listón y se marchó a Estados Unidos. Una situación deportiva parecida a la que transitó Manu Urcera, el flamante campeón de Turismo Carretera, que incursionó en el motocross estadounidense.

Compacto de la 5ª etapa del Dakar

El mendocino combinaba las experiencias en EE.UU. con el Enduro de Verano de la costa argentina, y en 2018 Cavigliasso –el cordobés ganó el Dakar en quads en 2019– lo invitó a participar en el campeonato argentino de rally-raid. En su año de aprendizaje Moreno Flores ganó cuatro de las seis fechas del certamen, que lo tiene como vigente campeón en la división quads Q1. Un par de pruebas en South American Rally Race acrecentaron su experiencia y encendieron un sueño: el Dakar.

“Me encantaron la carrera y esa verdadera ciudad que es el vivac. Es como la vida en 15 días: empezamos todos frescos y sonrientes y terminamos algo más viejos y cansados. Llega el que más aguanta, el que está mejor preparado”, señaló en la página del Dakar. El esfuerzo y el sacrificio tuvieron recompensa con el segundo puesto y el reconocimiento de los habitantes de Tupungato, que lo recibieron en la plaza de la ciudad como a un héroe. “Ahí estaba yo con mi Touareg en un escenario que se había montado, y era impresionante el cariño de la gente”, comentó el piloto de 26 años.

Convertido en revelación, Moreno Flores acentuó la preparación. La hizo con mayor profesionalismo, mientras las tareas de agricultor se lo permitieron. Y encaró el reto de 2023 sin presiones. El año pasado llevaba la palabra “disfrute” como motivación. “Disfrutar de la carrera, algo que también hoy estoy haciendo. Pero este año vine con una frase del documental de la selección: «la máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo». Vamos a ver si podemos hacerlo”, comentó al periodista Roberto Berasategui en Arabia Saudita. La estadística supone que para superarse el cuyano debe ganar el Dakar, pero él descarta esa imposición: “Es una aspiración personal terminar la carrera, por más que lo haga segundo o tercero”, resaltó, y evidenció la enorme exigencia a la que se someten los pilotos.

Giroud está defendiendo su corona del año pasado con el liderazgo en la nueva aventura en Arabia Saudita. Dakar

“Contento por el resultado, porque superamos el trago amargo de la entrada, cuando me fui tarde al enlace y largué desde atrás. Pero fui a mi ritmo y me alcanzó para superar a Manu [Andújar], a Pablo Copetti [el argentino que corre bajo bandera de Estados Unidos] y a Giroud. Me gustó la etapa, de mucha arena. Estoy acostumbrado a andar mucho en la arena en Mendoza; me sirvió de práctica”, explicó Moreno Flores cómo se desarrolló el bucle, en el que superó a Copetti por 53 segundos y al brasileño Marcelo Medeiros por 1m24s.

“No sé bien cómo están los tiempos, los resultados. Gané la etapa, pero falta mucho y no hay que dormirse en los laureles. Recién van cinco etapas, todas fueron durísimas y tuvieron condiciones de pista distintas: de las piedras y el calor pasamos a lluvia torrencial; ayer y hoy, frío y arena. Esto es el Dakar y para eso estamos acá. Queda un montón de días y de etapas. Vienen días duros, largos: mañana, por ejemplo, más de 750 kilómetros”, recorrió la travesía el mendocino, el niño que a los 5 años recibió un regalo que lo marcó para toda la vida.

Vuelco de Loeb; 100 triunfos de Honda

Ganador del cuarto parcial, Sébastien Loeb (Hunter) vivió el siguiente episodio como un padecimiento. El nueve veces campeón del Mundial de Rally sufrió un vuelco y, tras los pinchazos en el inicio de la competencia, prácticamente se despidió de la batalla por el Touareg. En un ataque para descontarle diferencia al líder Nasser Al-Attiyah (Toyota), el francés cometió un error en una duna y el auto todoterreno quedó de lado; volver al ruedo le demandó 20 minutos.

Tampoco los representantes de Audi se exhibieron en buena forma, a pesar de ser los escoltas del príncipe qatarí en el especial: el español Carlos Sainz finalizó con dolores de cuello y necesitó de asistencia del fisioterapeuta, y Stéphane Peterhansel lidió con la rigidez de la suspensión y eso le provocó un brutal desgaste físico.

Después de la victoria del miércoles, el múltiple campeón mundial de rally Sébastien Loeb sufrió un accidente que le demandó una pérdida de 20 minutos. C. Lopez - A.S.O

El francés Adrien van Veberen, que el miércoles cumplió 32 años, logró el éxito en motos y entregó a Honda el triunfo Nº 100 de la marca japonesa en el historial del Dakar. En esa división el líder es estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), mientras que el argentino Kevin Benavides (KTM) es tercero, a 5m16s. El salteño trazó un paralelo con la carrera del año pasado para mostrar que en 2023 el recorrido es exigente. “Etapas de arriba de 4 horas y media todos los días. Físicamente es muy demandante. Mucho más duro, cinco veces más duro que el del año pasado. Hay que recargar energía cada día y seguir”, apuntó. Un dato que refleja la paridad es que los diez pilotos mejor clasificados en la general están englobados en 25 minutos de diferencia.

El francés Adrien Van Beveren ganó la quinta etapa en motos y sumó el éxito número 100 de Honda en el historial del Dakar. FRANCK FIFE - AFP