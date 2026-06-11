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Real Madrid anunció a Mourinho como entrenador hasta 2029

El entrenador portugués afrontará así una segunda etapa al frente del equipo español, al que ya dirirgió entre 2010 y 2013

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Mourinho vuelve a Real Madrid
Mourinho vuelve a Real MadridPATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Como se esperaba desde hace días, Real Madrid anunció oficialmente al portugués José Mourinho como su nuevo entrenador.

El contrato es por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, informó el club español este jueves en un comunicado.

El anuncio de Real Madrid en X
El anuncio de Real Madrid en X

“La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienza la pretemporada”, dijo la entidad en su breve texto.

Mourinho afrontará así una segunda etapa al frente del Real Madrid, un equipo al que ya entrenó entre 2010 y 2013.

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