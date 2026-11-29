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El Buenos Aires Rowing Club se consagró tetracampeón argentino de remo con una demoledora actuación
Participaron 416 remeros con un total de 377 embarcaciones en representación de 36 clubes
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Fue la gran fiesta del remo, con entusiastas protagonistas y un campeón que no pierde la ambición por cosechar títulos. En la tradicional cita que se desarrolló en la Pista Nacional de Remo, de Tigre, el Buenos Aires Rowing Club (BARC) conquistó por cuarto año consecutivo el Campeonato Argentino de Remo, premio que se le otorga a la institución que más títulos obtiene en las diferentes categorías de cada edición. En esta oportunidad, fueron nada menos que 15 las conquistas.
El campeonato argentino es el evento más importante del calendario nacional de esta especialidad, ya que reúne a las cinco categorías, desde menores hasta seniors.
En esta edición, también resultó premiado el Club Náutico Zárate, con el premio “Gallardete”, a la mayor cantidad de regatas ganadas en la categoría Promocional, además del Premio de Honor. Con cinco podios, quedó segundo en la clasificación general, mientras que el Tigre Boat Club finalizó tercero, también con 5 podios.
El BARC obtuvo nada menos que 15 títulos nacionales, además de cinco segundos puestos y dos terceros puestos. Uno de los podios más importantes fue el que conquistó Joaquín Salice, en el Single Menor Masculino.
El club tetracampeón presentó este año 34 remeros, bajo la conducción de Agustín Rocha Cano como head coach, junto con Pedro Dickson (ambos ex representantes olímpicos), Antonella Lupo, Julián Coombes y Francisco Schell.
La cosecha de medallas es producto de la relevancia que le da el Buenos Aires a la Escuela de Remo, en la que los vecinos del club tigrense y de otras localidades cercanas empiezan a remar desde los ocho años.
Con la participación de 416 remeros, el certamen contó en total con la presencia de 377 embarcaciones, y nada menos que 36 clubes provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Santa Fe.
La nómina de ganadores
El siguiente es el detalle de los 15 títulos del Buenos Aires Rowing Club (BARC) que lo coronaron como tetracampeón argentino, con categoría e integrante/s de cada bote:
- 1x Caballeros Menores: Joaquín Salice Mc Lean
- 4x Damas Senior: Carmela Molina, Olivia Peralta Martínez, Carola Molina y Anika Fucile
- 4x Damas Sub 23: Juliana Varela, Catalina Deandrea, Carola Molina y Anika Fucile
- 2- Damas Sub 23: Juliana Varela y Catalina Deandrea
- 1x Damas Sub 23: Catalina Deandrea
- 2- Damas Sub 23: Mercedes Bustos y Martina La Torre
- 2x Damas Ligero: Carola Molina y Anika Fucile
- 4- Damas Junior: Mercedes Bustos, Martina La Torre, Lara Mazzoni y Martina Santolaria
- 4x Damas Junior: Lucía Fischer, Lara Mazzoni, Martina Santolaria y Martina La Torre
- 2- Damas Junior: Mercedes Bustos y Martina La Torre
- 2x Damas Menores: Sasha Avancini y Martina Santolaria
- 4- Caballeros Sub 23: Andrés Pérez Croce, Thiago Bazán, Marcos Broda y Lautaro Galdeano
- 2- Caballeros Sub 23: Marcos Broda y Lautaro Galdeano
- 2- Caballeros Ligero: Marcos Broda y Lautaro Galdeano
- 2x Caballeros Ligero: Rodrigo Enríquez Andresson y Mateo Wingord
Más información: IG @barcremo
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