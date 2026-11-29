Fue la gran fiesta del remo, con entusiastas protagonistas y un campeón que no pierde la ambición por cosechar títulos. En la tradicional cita que se desarrolló en la Pista Nacional de Remo, de Tigre, el Buenos Aires Rowing Club (BARC) conquistó por cuarto año consecutivo el Campeonato Argentino de Remo, premio que se le otorga a la institución que más títulos obtiene en las diferentes categorías de cada edición. En esta oportunidad, fueron nada menos que 15 las conquistas.

El campeonato argentino es el evento más importante del calendario nacional de esta especialidad, ya que reúne a las cinco categorías, desde menores hasta seniors.

Celebran Carmela Molina, Olivia Peralta Martínez, Carola Molina y Anika Fucile, ganadoras del 4x Senior Damas @barcremo

En esta edición, también resultó premiado el Club Náutico Zárate, con el premio “Gallardete”, a la mayor cantidad de regatas ganadas en la categoría Promocional, además del Premio de Honor. Con cinco podios, quedó segundo en la clasificación general, mientras que el Tigre Boat Club finalizó tercero, también con 5 podios.

El BARC obtuvo nada menos que 15 títulos nacionales, además de cinco segundos puestos y dos terceros puestos. Uno de los podios más importantes fue el que conquistó Joaquín Salice, en el Single Menor Masculino.

Otro de los campeones del Buenos Aires Rowing Club: Joaquín Salice Mc Lean, en 1x Caballeros Menores @barcremo

El club tetracampeón presentó este año 34 remeros, bajo la conducción de Agustín Rocha Cano como head coach, junto con Pedro Dickson (ambos ex representantes olímpicos), Antonella Lupo, Julián Coombes y Francisco Schell.

La cosecha de medallas es producto de la relevancia que le da el Buenos Aires a la Escuela de Remo, en la que los vecinos del club tigrense y de otras localidades cercanas empiezan a remar desde los ocho años.

Con la participación de 416 remeros, el certamen contó en total con la presencia de 377 embarcaciones, y nada menos que 36 clubes provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Santa Fe.

El equipo del Buenos Aires Rowing Club y una postal de una conquista contundente @barcremo

La nómina de ganadores

El siguiente es el detalle de los 15 títulos del Buenos Aires Rowing Club (BARC) que lo coronaron como tetracampeón argentino, con categoría e integrante/s de cada bote:

1x Caballeros Menores: Joaquín Salice Mc Lean

Joaquín Salice Mc Lean 4x Damas Senior: Carmela Molina, Olivia Peralta Martínez, Carola Molina y Anika Fucile

Carmela Molina, Olivia Peralta Martínez, Carola Molina y Anika Fucile 4x Damas Sub 23: Juliana Varela, Catalina Deandrea, Carola Molina y Anika Fucile

Juliana Varela, Catalina Deandrea, Carola Molina y Anika Fucile 2- Damas Sub 23: Juliana Varela y Catalina Deandrea

Juliana Varela y Catalina Deandrea 1x Damas Sub 23: Catalina Deandrea

Catalina Deandrea 2- Damas Sub 23: Mercedes Bustos y Martina La Torre

Mercedes Bustos y Martina La Torre 2x Damas Ligero: Carola Molina y Anika Fucile

Carola Molina y Anika Fucile 4- Damas Junior: Mercedes Bustos, Martina La Torre, Lara Mazzoni y Martina Santolaria

Mercedes Bustos, Martina La Torre, Lara Mazzoni y Martina Santolaria 4x Damas Junior: Lucía Fischer, Lara Mazzoni, Martina Santolaria y Martina La Torre

Lucía Fischer, Lara Mazzoni, Martina Santolaria y Martina La Torre 2- Damas Junior: Mercedes Bustos y Martina La Torre

Mercedes Bustos y Martina La Torre 2x Damas Menores: Sasha Avancini y Martina Santolaria

Sasha Avancini y Martina Santolaria 4- Caballeros Sub 23: Andrés Pérez Croce, Thiago Bazán, Marcos Broda y Lautaro Galdeano

Andrés Pérez Croce, Thiago Bazán, Marcos Broda y Lautaro Galdeano 2- Caballeros Sub 23: Marcos Broda y Lautaro Galdeano

Marcos Broda y Lautaro Galdeano 2- Caballeros Ligero: Marcos Broda y Lautaro Galdeano

Marcos Broda y Lautaro Galdeano 2x Caballeros Ligero: Rodrigo Enríquez Andresson y Mateo Wingord

Más información: IG @barcremo