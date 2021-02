Repudian a Diego Díaz por imitar la voz de Julio Falcioni en vivo

El conductor de Superfútbol se rió del DT de Independiente. Crédito: Captura

El periodista Diego Díaz volvió a ser tendencia en las redes sociales por un nuevo exabrupto. Esta vez, el conductor de Superfútbol fue apuntado por la burla que propició este miércoles en pleno programa en relación al entrenador de Independiente, Julio César Falcioni.

Díaz imitó la voz del Emperador, cuyo timbre cambió después de una operación por un cáncer de laringe a fines de 2017, y enojó a los usuarios de Twitter, quienes repudiaron su acción.

Apenas fue dado de alta de la cirugía que, en ese entonces, pensaban que se trataba únicamente de un par de nódulos, Falcioni había manifestado: "Era una operación sencilla, pero encontraron algo muy diferente. En vez de dos o tres horas tardó trece. Iba a estar internado un día y estuve nueve en terapia intensiva, fue algo importante".

"Sufría no poder comer carne, una hamburguesa, un sorbo de cerveza. Pero no extrañé el cigarrillo. No sé mañana, porque es un vicio importante, pero no he tenido ansiedad", dijo además el DT del Rojo en ese entonces, cuando también tuvo que someterse a quimioterapia.

Entre otras cosas, algunos internautas se refirieron a la señal TyC Sports pidiéndole que quiten del aire a Díaz y calificándolo como una "vergüenza".

Julio César Falcioni tiene 64 años y le dio batalla a un cáncer de laringe Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Aguilar

Una polémica frase

La semana pasada, el conductor del ciclo deportivo había generado revuelo con una frase en relación al festejo del cumpleaños de Esteban Andrada y el fallecimiento de Santiago "Morro" García.

"El lunes, después de una derrota que causa un poco de dolor, recibís al del cumpleaños del domingo después de la derrota, lo tiene que agarrar (Miguel Ángel) Russo y decirle 'vos sos un pelotudo'...Después de este partido que acabamos de perder, yo no te pido que te pegues un tiro, pero tampoco te muestres alegre", había manifestado.

Sin embargo, después pidió perdón en redes "a la familia y a algunos más" del Morro, pero "no a los reyes de la ética en redes".