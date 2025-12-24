Copa Africana: Argelia debutó con una goleada con el brillo de Riyad Mahrez y un Zidane en el arco
Dos tantos del delantero en el 3-0 sobre Sudán, con un hijo de Zinedine en el arco de la selección ganadora
Argelia, el primer rival que tendrá la selección argentina en el Mundial 2026, comenzó con una goleada su participación en el grupo E de la Copa Africana que se disputa en Marruecos: derrotó por 3-0 a Sudán, con dos tantos de su principal estrella, Riyad Mahrez, y una novedad en el arco, ya que debutó en ese torneo Luca Zidane, hijo del exfutbolista y entrenador Zinedine Zidane.
Ante un conjunto demasiado inexperto, Argelia tardó poco menos de dos minutos en ponerse en ventaja y lo hizo con un muy lindo tanto, en un primer avance que incluyó un taco dentro del área para asistir al goleador. Baghdad Bounedjah habilitó con un gran gesto técnico por la izquierda a Mohamed Amoura, que buscó con un centro a Hicham Boudaoui para que definiera.
Sin embargo, la pelota le quedó algo pasada y el jugador de Niza optó por el recurso del golpe con el talón para dejar a Mahrez de frente al arco. El número 7 recibió, se perfiló y resolvió junto a un palo, entre cuatro rivales y el arquero Monged Elneel.
Riyad Mahrez puts Algeria 1-0 ahead against Sudan. #AFCON2025 pic.twitter.com/mVTJJtJ6fU— AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 24, 2025
El triunfo se consolidó recién en la segunda etapa, luego de varias buenas intervenciones del arquero Zidane, seguido desde uno de los palcos del estadio en Rabat por su padre. Argelia dominaba, pero no lograba cristalizarlo en el resultado y sufría en algunos descuidos defensivos.
Pero todo se le simplificó cuando Sudán quedó con un jugador menos por la expulsión de Salah Adel, por una doble amonestación, llegando al final del primer tiempo. Los Cocodrilos del Nilo sintieron el golpe. Así, a Sudán se le hizo más cuesta arriba. Y todavía más cuando, a los 16, Mahrez amplió la diferencia, con un buen control para hacer pasar de largo a un defensor y floja resistencia del arquero. El delantero había recibido en el área con un exquisito pase con tres dedos de Mohamed El Amine Amoura desde la izquierda.
Mahrez with a brace for Algeria against Sudan. #AFCON2025 pic.twitter.com/v6pMiuFKkD— AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 24, 2025
A cinco minutos del final, ya con la selección de Argelia resguardando a sus principales jugadores en ataque, Ibrahim Maza sentenció el duelo. El mediocampista, que había ingresado desde el banco, definió luego de que Baghdad Bounedjah bajó de cabeza un centro entre tres defensores y dejó solo a su compañero ante el indefenso arquero.
FT: Algeria 3-0 Sudan #AFCON2025 pic.twitter.com/R8Bbv50Wju— AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 24, 2025
El margen pudo ser más amplio, incluso con dos llegadas en el tiempo de descuento en las que Argelia mostró buena técnica en la construcción de las jugadas y falló a pasos de la línea, con salvadas justas de sus rivales, especialmente una del arquero Elneel con el pie cuando Jaouen Hadjam ya se preparaba para festejar.
A seis años del triunfo en la final de 2019, cuando se consagró al derrotar a Senegal por 1-0 en Egipto, Argelia volvió a ganar un partido de la Copa Africana. Y en el próximo, el domingo, se cruzará con Burkina Faso, que también este miércoles comenzó el torneo con una victoria, aunque más sufrida.
Casi en simultáneo, en Casablanca, las emociones llegaron todas en los minutos finales: Guinea Ecuatorial se puso en ventaja faltando cinco con un tanto de Marvin Anieboh, que había ingresado en el segundo tiempo para cubrir el lateral izquierdo tras la tarjeta roja a Basilio Ndong.
No obstante, Burkina Faso fue capaz de darlo vuelta en el descuento: primero, Georgi Minoungou, otro que comenzó en el banco de suplentes, definió cruzado en un área con 10 rivales dentro, y poco después, el central Edmond Tapsoba fue a buscar un centro desde la derecha en el que falló el arquero y el zaguero resolvió eligiendo dónde poner la pelota. Llegó, entonces, la victoria y el delirio de los burkineses.
Tras la primera jornada del grupo E, Argelia y Burkina Faso suman tres puntos y Sudán y Guinea Ecuatorial no lograron ninguna unidad. Estos dos últimos también confrontarán entre ellos el domingo.
