El Diablito Echeverri, de Manchester City a Girona: las vueltas de una carrera con el talento recortado

Todos estaban cantando. Saltos, risas, una vuelta olímpica. Hasta que el pequeño crack, de 17 años, soltó una frase que desnudó su futuro. Un peligroso presagio. “No voy a renovar”, advirtió el Diablito Echeverri, el genio escondido. River entró en shock y, poco a poco, su talento se fue deshilachando. Era el 22 de diciembre de 2023 en Santiago del Estero, un título de cabotaje más para Martín Demichelis.

Pasaron exactamente dos años. Ahora, que el chaqueño está a punto de aterrizar en Girona y que no puede regresar a casa, su clase sigue escondida. Algunas lesiones, es cierto, matizaron su aventura europea. Los técnicos (no solo Pep Guardiola en Manchester City) por ahora lo miran detrás del mostrador.

“Seguramente, seis meses más o un año más me quedo acá en River. Después se verá mi futuro…”. La frase -mientras el equipo millonario descorchaba durante la celebración por el título del Trofeo de Campeones-, sacudió a todos.

Su nombre empezaba a ser pronunciado a menudo en los medios de comunicación europeos, que lo vinculaban con Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus, Inter y Milan, entre otros. A River le tomó por sorpresa: el acuerdo por la renovación era un misterio.

Echeverri había rubricado en enero de 2023 el primer vínculo profesional hasta diciembre de 2024, desde que finalizó aquel Sudamericano Sub 17 en el que brilló. Demichelis lo subió a primera en mayo, hizo su presentación en junio ante Instituto, en el primero de sus cuatro ingresos, y desde octubre se instaló en la selección para el Mundial.

Su irrupción en Indonesia potenció todo lo que se preveía. Con la camiseta juvenil, volaba. Con la banda en diagonal, aportaba chispazos. Una gambeta, una confusión. Un pase de colección, dolores físicos de todo tipo. Una alimentación en su infancia sin la rigurosidad profesional, era otro de sus secretos. Cosas de la edad (y de jóvenes surgidos en hogares de bajos recursos), en plena etapa de aprendizaje. Había (eso sí), una efervescencia mayúscula por disfrutar de su magia, la que solía regalar en las divisiones menores.

Enzo Francescoli, el ídolo intachable y manager cuestionado, mostraba una tendencia de su personalidad. Y la de su entorno. “Estamos tratando de renovarle el contrato. Él mismo debe reflexionar acerca de que los últimos jugadores que han hecho no solo un gran paso por River y han entrado en Europa casi como por su casa fueron Julián (Álvarez), Enzo (Fernández) y Beltrán, jugadores que fueron a un ritmo tranquilo. ¿Se puede ir hoy? Obvio, las condiciones las tiene y todos lo saben, se ha visto en el Mundial (Sub 17). Pero él debe estar tranquilo de que si River hizo algo bien fue cuidar a los jóvenes y hacerlos crecer. Claudio es un jugador maravilloso, como Ruberto, Subiabre… Deben tener un camino en el club con tranquilidad”.

El gambeteador de 1,71m, 12 partidos y 6 goles en los equipos juveniles nacionales, actuó en apenas 48 partidos en River. Cuatro goles, ocho asistencias y un melancólico sabor a poco (casi nada) si se recuerdan los comentarios edulcorados de los especialistas que siguieron su carrera paso a paso. Voló a Manchester City, el colosal equipo que sigue conduciendo Pep Guardiola (lleva una década) a cambio de 18,5 millones de euros.

En noviembre de 2024, Marcelo Gallardo, el prócer que reemplazó a Demichelis y todavía no había entrado en el carrusel de negatividad, exponía su mirada sobre el talento. “A veces las etapas se queman rápido. No depende de uno, esto ya estaba decidido por diferentes motivos”, sostenía.

La mirada del Muñeco pareció un anticipo, más allá de que sus características (físicas, futboleras) no suelen ser tenidas en cuenta en el metódico fútbol europeo de hoy. “A Claudio todavía le falta asentarse en el fútbol argentino y desarrollar su físico. Cuando se fue Julián, había estado tres temporadas con nosotros. Aprendiendo, buscando su mejor forma física. Esperando el momento para dar el salto”, advertía.

El grupo económico del City y Guardiola, al contemplarlo durante los primeros días, tomaron una decisión concreta: cederlo a un equipo menor para foguearlo. Algo habitual, por otra parte. Se le mencionó una subterránea alternativa española. “A Girona no voy”, cuentan que sostuvo Diablito, atrevido dentro y fuera del rectángulo. Se quedó en Inglaterra, en donde prácticamente no jugó. Los 11 partidos (tres como titular) y un gol en Bayer Leverkusen tampoco movieron la estantería. Más allá de sus condiciones, Guardiola abrió otra puerta. Lo hizo semanas atrás, cuando se debatía por la hipótesis de regreso al Monumental (apenas dos años después, con su apellido borroneado en Europa) y su destino a Girona, ahora sí, confirmado.

“Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio inmenso por Echeverri como futbolista. Lo que pasa en Leverkusen habría que preguntárselo, no sé el por qué. No estoy involucrado y no hablé con él. Estoy seguro que su agente lo sabrá mejor que todos”, comentó el catalán. Inmediatamente, disparó: “¿Si lo vamos a traer de vuelta? Es una pregunta para su hermoso agente”.

En el Mundial de Clubes, Echeverri marcó un golazo de tiro libre en un anecdótico 6-0 sobre Al Ain. “Les voy a contar un secreto: Echeverri viene entrenando desde que está con nosotros, hace apenas tres o cuatro meses, lanzamientos de tiro libre después de los entrenamientos, algo que nadie más hace. Por eso no me sorprende que haya marcado semejante golazo. Es que si no se practica, no es posible anotar como él lo hizo. Es un jugador muy inteligente y con un gran talento en espacios reducidos”, le reconocía Pep.

Inmediatamente, se lesionó el tobillo derecho. Al día después, ingresó al entrenamiento de Manchester City en muletas y con una bota ortopédica. A veces, la (mala) fortuna también juega su partido.

Nunca es tarde para la habilidad y el desparpajo, dos ítems que no abundan. Según se supo, Diablito ahora sí jugará en Girona a partir de 2026. El equipo está en zona de descenso en la liga española: 15 puntos y en el puesto 18°, apenas delante de Oviedo y Levante. En ese pequeño club -vale la pena recordarlo- Taty Castellanos se dio a conocer al gran público.

Se trata de un volver a empezar, a pocos días de cumplir los 20 años. En un fútbol con su idioma, con el deseo de recuperar esa llama que había enamorado.