Durante las últimas semanas, la salud de Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi generó una profunda preocupación en el mundo del deporte. Tras protagonizar un confuso episodio en Punta del Este, donde fue tratado por una lesión en la clavícula, el exfutbolista regresó a Buenos Aires y recientemente se supo que lo internaron en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Si bien la familia se maneja con total hermetismo, según trascendió, la internación aparentemente tendría que ver con el consumo de estupefacientes.

LA NACION pudo confirmar que el exdelantero de la selección argentina fue trasladado a la Clínica Dharma, un centro psiquiátrico en Boedo. Si bien la familia evitó dar detalles al respecto, ahora trascendió que habría otra cuestión que, en el último tiempo, le habría generado una profunda angustia a Lavezzi. Se trataría de una presunta estafa que habría sufrió de parte de una persona cercana a él.

El exfutbolista se encuentra internado en una clínica en la ciudad de Buenos Aires Instagram: @pocho22lavezzi

“Este fin de semana Lavezzi volvió a ser internado. Está transitando una situación que a mí me definen como ‘difícil’”, expresó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el ciclo que se emite desde las redes de la radio. En este sentido, aportó un “dato económico” referido a un hecho que, en los meses previos a la internación, habría preocupado al exfutbolista.

“Había un tema que lo tenía muy angustiado, que no lo podía superar”, sostuvo el conductor y comentó que el exfutbolista habría estado “deprimido” por una “situación de dinero”: “Me aseguran que este tema fue lo que más lo preocupó en el último tiempo; es algo que lo atormenta”.

En este sentido, Etchegoyen reparó: “Tiene que ver con una cifra alta de dinero que él nunca cobró hasta ahora. Y lo que pasa es que esa estafa que habría sufrido Lavezzi en los últimos tiempos, la sufrió de un amigo”. En cuanto a esto, continuó: “Me dicen que eso a él le dolió muchísimo y que todavía no puede superarlo; como un amigo lo llevó a una situación y nunca cumplió con ese dinero que tenía que darle”.

“El tema de fondo puede llegar a ser la adicción, que de eso se encargará la clínica de dar detalles, pero más allá de eso hay otros temas, uno es este, una traición económica y personal de parte de una persona que él quería mucho y que no lo pueden superar”, sentenció el periodista.

Qué se sabe de la internación de Pocho Lavezzi

En cuanto al estado de salud de Lavezzi, LA NACION pudo confirmar, en diálogo con fuentes policiales, que fue trasladado a la Clínica Dharma, un centro psiquiátrico en Boedo que, según su página web, provee “servicio de salud mental”. Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B tuvieron que acompañar con un móvil a la ambulancia que lo trasladaba, puesto que el jugador “se encontraba agresivo”.

El posteo de Tomás Lavezzi en su cuenta de Instagram sobre la salud de su padre

En cuanto a los motivos de la internación, trascendió que pudo haber sido por el abuso de drogas; incluso se especuló con que pudo haber sufrido una sobredosis. No obstante, esto último fue desmentido por Tomás, el hijo del exdeportista. “Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”, sostuvo el joven de 18 años en una Storie de Instagram.