Esta semana, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi fue noticia luego de que trascendiera que estuvo involucrado en un confuso episodio por el que terminó internado en Punta del Este con una lesión en la clavícula. Se barajaron muchas hipótesis sobre lo que sucedió, pero, lo último que se supo es que fue trasladado en un vuelo privado a Buenos Aires y que el próximo paso sería viajar a Rosario para estar cerca de su familia. En medio de la conmoción y las conjeturas, rompió el silencio su hermano, Diego Lavezzi, quien expresó su enojo por las versiones que circularon sobre lo sucedido.

En la cuenta de X (nuevo nombre de Twitter) de El ejército de LAM compartieron una captura de pantalla de una storie que el hermano del exfutbolista subió a Instagram. En la imagen se ve al ‘Pocho’ dormir en el living de lo que parecería ser su casa. “Dejen de inventar estu***eces. Respeto por él y la familia”, escribió Diego sobre la foto.

El contundente posteo del hermano de Ezequiel Lavezzi (Foto: X elejercitodelam)

Asimismo, expresó su enojo sobre la información que circuló sobre su hermano en los últimos días. “¡Internado las pelo...! Hablen del país que ahora está mal de verdad”, sentenció furioso, Diego Lavezzi. Según trascendió, él fue uno de los que estaba con Ezequiel cuando sufrió la lesión.

Pero, lo cierto es que el hermano del exjugador de la selección argentina no fue el único que se pronunció sobre el tema.

En medio de la conmoción y el desconcierto, el primero en romper el silencio fue Tomás Lavezzi, hijo del exdeportista. “Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien”, sostuvo el adolescente en un posteo que realizó en sus stories de Instagram. Además, fue contundente respecto a la salud de su padre y a la repercusión que tuvo el suceso que protagonizó. “Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”.

El posteo del hijo del Pocho Lavezzi tras la internación de su padre (Foto: Instagram)

En cuanto a lo que sucedió con el exjugador, el miércoles el diario uruguayo El País informó que Lavezzi arribó esa mañana a un centro hospitalario de Maldonado para ser asistido por un especialista. LA NACION pudo confirmar que fue trasladado al Sanatorio Cantegril en Punta del Este. Los estudios determinaron que sufrió una fractura de omóplato.

Rápidamente, empezaron a trascender versiones sobre lo ocurrido. Se especuló con que pudo haber sido consecuencia de una pelea familiar y hasta que se traró de un accidente doméstico. En LAM (América) Yanina Latorre contó que el martes Ezequiel asistió a una fiesta en la que estaban algunos de sus amigos, su hermano y Guadalupe, la mujer con la que sale actualmente. “El ‘Pocho’ hace un tiempo que no la está pasando bien, no está pasando un buen momento de su vida. Después de dejar el fútbol y tener mucho dinero... no la empezó a pasar bien, empezó a tener mala junta y a salir mucho de noche”, sostuvo la panelista.

En este sentido, contó que esa noche Lavezzi “tuvo un episodio” con el que se molestó. “El hermano lo trató de ayudar y es ahí donde se produce toda esta hecatombe. Alguien se asusta en la fiesta y llama a la Policía. Además, llaman a la ambulancia y lo llevan al ‘Pocho’, que era el más lastimado. No fue una puñalada, tiene golpes en el abdomen, pero sí tenía la clavícula fracturada. Estuvo todo el día internado. Él necesita atención médica de todo tipo”, aseveró.

Ezequiel Lavezzi estuvo internado en Punta del Este tras una lesión que sufrió en una fiesta

Según advirtió Latorre, tras recibir el alta, la familia trasladó a Lavezzi a Buenos Aires en un vuelo privado y luego planeaban llevarlo a Rosario, para que estuviera cerca de su madre y su hijo. No obstante, contó que el exfutbolista se descompensó y “estuvieron una hora para reanimarlo, estabilizarlo y subirlo al avión”. Si bien dijo que su vida no corre peligro, sí indicó que tuvo que regresar al país sedado.