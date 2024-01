escuchar

Tras consagrarse como ganadora del Ballando con le stelle (Bailando por las estrellas) y recibir el 2024 en Dubái junto a su familia, Wanda Nara se subió a un avión y aterrizó en la Argentina, acompañada por su marido, Mauro Icardi. Si bien se mostró feliz de estar de vuelta en casa, no obstante, esta vez su visita sería breve. Según contó su abogada, Ana Rosenfeld, tiene previsto un nuevo proyecto laboral y además viajará a Brasil para trabajar en su música.

Mauro Icardi y Wanda Nara recibieron el año en Dubai junto Valentino, Benedicto, Isabella, Francesca y Constantino (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara viene de un año que tuvo de todo: debutó como conductora en MasterChef (Telefe), ganó un premio Martín Fierro y hasta se lanzó como cantante. Pero, también le tocó atravesar un duro momento personal. En julio la internaron en el Sanatorio Los Arcos y preocupó a todos con el estado de su salud. Aunque ella misma confirmó en octubre su diagnóstico, hace unos días hizo público el parte médico expedido por Fundaleu en el que se especificó que tiene una leucemia mieloide crónica.

Tras pasar los últimos meses dividida entre Roma y Estambul, esta semana aterrizó en Buenos Aires acompañada por el delantero del Galatasaray. ¿Una de las primeras cosas que hicieron? Instalarse en su casa de Nordelta, calzarse los trajes de baño y hacer una romántica sesión de fotos junto a la pileta que, como no podía ser de otra manera, terminó en Instagram.

Wanda Nara y Mauro Icardi disfrutaron de un día de pileta en Nordelta (Instagram @wanda_nara)

No obstante, la pareja voló a la Argentina no solo para descansar, sino que también fue una parada antes de llegar al destino final. “Vino a hacer un tema laboral. Pasó por Buenos Aires y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, reveló Ana Rosenfeld, abogada de Nara, en diálogo con LAM (América).

En este sentido, la letrada reparó en que cada vez que visita Buenos Aires, Wanda “no deja de revisar su salud”. Si bien reparó en que “está todo muy bien”, comentó que “cada seis meses creo que ella hace controles médicos”. Cabe mencionar que la mediática realiza su tratamiento con el equipo de médicos de la Fundación Fundaleu.

En cuanto al nuevo proyecto laboral de la mediática, Rosenfeld advirtió que no podía decir nada. “Me llamó Wanda y me dijo ‘Ana del contrato que firmamos y por lo cual estoy trabajando, no se puede decir nada’”. Sin embargo, sí reveló que se trata de un contrato que se firmó hace tres días y que es un proyecto para televisión.

El “antojo” que tuvo Wanda Nara ni bien pisó Buenos Aires

Pero, lo cierto es que antes de instalarse en su casa de Nordelta y disfrutar de un día de sol y pileta con Mauro Icardi, Wanda Nara no se resistió y decidió cumplirse un “antojo” dulce. En sus stories de Instagram publicó una foto que tomó desde el asiento de copiloto de un auto, presuntamente mientras salía del aeropuerto.

Wanda Nara mostró lo primero que comió cuando llegó a Buenos Aires (Instagram @wanda_nara)

En la postal en cuestión mostró lo primero que comió ni bien pisó suelo argentino: galletitas dulces acompañadas con mate. En la imagen se pudieron ver dos paquetes de distintos sabores, los cuales serían sus favoritos. “Una ‘Bad Bitch’ suelta por Buenos Aires”, escribió en la publicación, con un guiño al título de su primera canción, lanzada hace unos meses.